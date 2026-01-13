«Наука может быть красивой»: россиянка переехала в Швейцарию, чтобы стать ученой и защищать людей от горных бедствий

Софья Гарипова из Уфы получила образование в МГУ, а потом уехала заниматься научной деятельностью в Швейцарию. Сейчас она готовится защитить там проект по геологии, который поможет предугадывать бедствия в горных районах. Параллельно Софья ведет блог о своей жизни в этой стране, который смотрят немало зрителей. Свою историю она рассказала UFA1.RU.
На проект был тяжелый отбор
Софья родом из Уфы. Она отучилась на геологическом факультете Московского государственного университета, где окончила бакалавриат и магистратуру. После вуза уфимка нашла объявление о вакансии на исследовательском проекте в Швейцарии — решила, почему бы не попробовать. Но попасть туда получилось далеко не с первого раза: пришлось конкурировать с сильными кандидатами и пройти много собеседований, пока Софья наконец не получила заветный офер.
Этап отбора был самым сложным, каких-то трудностей с визами и документами уфимка уже не встретила: работодатель сам уладил все вопросы и оформил нужные разрешения. Диплом МГУ в Швейцарии тоже приняли практически без вопросов, перепроходить обучение не пришлось, требовалось только показать комиссии, что правда знаком со своей сферой, и перевести корочку об образовании.
«После прохождения отбора от меня требовалось только собрать документы и отправить их. Никаких не было сложностей в плане какой-то международной напряженности, всё было легко по этой части», — вспоминает Софья.
Сейчас уфимка работает над кандидатской работой на базе университетов Цюриха и Берна. На ее подготовку у девушки осталось чуть больше года, после защиты она станет PhD (Doctor of Philoshophy) по геологии (ближайший российский аналог степени — кандидат наук. — Прим. ред.).
Про культурный шок
Даже проведя в Европе несколько лет, уфимка всё же не считает, что полноценно закрепилась на новом месте. Да и необходимости в этом нет: в Европе хорошими учеными считаются те, кто постоянно переезжает и получает новый опыт в разных странах, уверена Софья.
«Проект длится четыре года, и потом — всё. Здесь в науке в целом приняты краткосрочные проекты. Дальше поощряются мобильность, переезды и всё в таком духе», — отметила уфимка.
Почувствовать полноценную интеграцию мешал и культурный шок, который в некоторой степени испытала Софья.
«Во-первых, я уже бывала в Европе как турист, но Швейцария немного отличается от остальной Европы. Во-вторых, одно дело — путешествовать, другое — реально тут жить и изнутри всё видеть. В плане языка тоже есть небольшие сложности, потому что здесь вообще четыре официальных. Я нахожусь в немецкоговорящей части, но местный диалект иностранцам, изучавшим немецкий, кажется вообще еще одним языком. Много сложностей, но постепенно как-то справляемся», — призналась Софья.
Что изучает уфимка
Проект нашей собеседницы довольно большой, в нём задействованы еще двое аспирантов и двое профессоров, финансирует его лесной фонд. Ученые вместе изучают отложения в горных водотоках, это помогает спасать инфраструктуру и жизни людей.
«Мы с разных сторон смотрим на то, как горные реки переносят различные материалы — песок, гальку, — из-за чего происходит разрушение горы и как быстро. Это процессы, которые влияют на жизни людей. Потому что те, кто живет в горных районах, так или иначе подвержены опасности разных оползней, наводнений и других бедствий. То есть я смотрю, из-за чего гора разрушается и образуется этот песок, который потом может снести дома и дороги», — поделилась ученая.
Наука, даже в Швейцарии, это не что-то запредельно сложное. Это может быть увлекательно, весело и просто. О ней можно рассказать простыми словами, показать красиво. Это не что-то отдаленное от нас, от обычных людей.
Самым интересным в проекте уфимка видит свой необычный метод исследований.
«Мы смотрим на изотопы, которые образуются в минералах — например, в кварце — под воздействием космических лучей. Чем дольше минерал лежит на поверхности, тем больше в нём накапливается изотопов. Так можно датировать определенные процессы. Например, был ледник на каком-то месте, потом подтаял и сдвинулся — можно узнать, когда он ушел. Но я использую этот метод для того, чтобы рассчитать скорость эрозии, насколько быстро разрушаются породы горы. Именно для таких целей этот метод используют достаточно редко», — увлеченно рассказывает Соня.
Извлечь эти самые изотопы — целое искусство. В мире таким занимается совсем небольшое количество лабораторий, поделилась наша собеседница.
«Куда ни пойди — цивилизация»
Многие в Башкирии слышали, что природа республики, особенно на Урале, очень похожа на швейцарскую. Есть даже такое село в регионе — Русская Швейцария, туда мы ездили и снимали репортаж. Мы не могли не поинтересоваться, правда ли есть какое-то сходство в ландшафтах Альп и Башкирии. Ответ немного опечалит тех, кто в это свято верил.
«Сравнивают, наверное, потому, что Швейцария часто ассоциируется с каким-то пасторальным пейзажем, сельской местностью, лугами, коровами. Что-то общее, конечно, есть. Но на самом деле здешние пейзажи больше напоминают Кавказ. Основное отличие от Башкортостана — здесь, куда ни пойди, будут обязательно повсюду дороги, дома, фермы какие-то, цивилизация», — поделилась Соня.
Но уфимка уточняет, что в Башкирии ей больше всего и нравились уголки нетронутой, дикой природы. Связь с корнями Софья, к слову, старается не терять: под халатом в лаборатории носит «национальный башкирский аутфит». Да и в целом любит рассказывать «на чужбине» о своих этнических корнях.
В Швейцарию привели лыжи
Десятую часть своего времени участники проекта должны посвящать помощи профессорам или институту. Для большинства, как и для Сони, это обозначает преподавание. Ее сделали ассистентом на практикумах по горным породам. Это предмет, на котором студенты физически рассматривают камни, учатся отличать их друг от друга.
«Моя функция — отвечать на вопросы студентов, у нас их по 25 человек в группах. Практикум подразумевает постоянное взаимодействие. В бакалавриате мы обязаны преподавать на немецком, в магистратуре — на английском, там было значительно легче, хотя предмет был более узкоспециализированный. На немецком — чуть сложнее, потому что много терминов не совпадает. Пришлось выучить, конечно», — рассказала уфимка.
Помимо науки и блога, Соня находит время и на свое любимое хобби — лыжный спорт. В какой-то степени, верит уфимка, это увлечение и привело ее туда, куда она попала.
«Лыжи в значительной степени определили выбор города и университета. Для меня было важно иметь возможность кататься на снегу не раз в неделю, а чаще. И здесь в 40 минутах от моего дома есть лыжная трасса. График у нас гибкий, никто не смотрит, сколько часов и где я нахожусь, главное — вовремя завершать задачи», — поделилась блогер.
Главной задачей своего блога Соня считает не только нести в массы интересный контент, но и показать людям, что наука — это интересно и гораздо ближе к «обычным» людям, чем кажется.
«Изначально просто хотелось рассказывать о своей необычной жизни, потому что я сама люблю наблюдать за такими людьми. Но сейчас мне кажется, что основной посыл такой: наука даже в Швейцарии — это не что-то запредельно сложное. Это может быть увлекательно, весело и просто. О ней можно рассказать простыми словами, показать красиво. Это не что-то отдаленное от нас, от обычных людей», — уверена Соня.