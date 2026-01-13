«Наука может быть красивой»: россиянка переехала в Швейцарию, чтобы стать ученой и защищать людей от горных бедствий

Закрепиться в чем-то оказалось труднее, чем переехать Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Софья Гарипова из Уфы получила образование в МГУ, а потом уехала заниматься научной деятельностью в Швейцарию. Сейчас она готовится защитить там проект по геологии, который поможет предугадывать бедствия в горных районах. Параллельно Софья ведет блог о своей жизни в этой стране, который смотрят немало зрителей. Свою историю она рассказала UFA1.RU.

Источник: Городские медиа

На проект был тяжелый отбор

Софья родом из Уфы. Она отучилась на геологическом факультете Московского государственного университета, где окончила бакалавриат и магистратуру. После вуза уфимка нашла объявление о вакансии на исследовательском проекте в Швейцарии — решила, почему бы не попробовать. Но попасть туда получилось далеко не с первого раза: пришлось конкурировать с сильными кандидатами и пройти много собеседований, пока Софья наконец не получила заветный офер.

Этап отбора был самым сложным, каких-то трудностей с визами и документами уфимка уже не встретила: работодатель сам уладил все вопросы и оформил нужные разрешения. Диплом МГУ в Швейцарии тоже приняли практически без вопросов, перепроходить обучение не пришлось, требовалось только показать комиссии, что правда знаком со своей сферой, и перевести корочку об образовании.

«После прохождения отбора от меня требовалось только собрать документы и отправить их. Никаких не было сложностей в плане какой-то международной напряженности, всё было легко по этой части», — вспоминает Софья.

Сейчас уфимка работает над кандидатской работой на базе университетов Цюриха и Берна. На ее подготовку у девушки осталось чуть больше года, после защиты она станет PhD (Doctor of Philoshophy) по геологии (ближайший российский аналог степени — кандидат наук. — Прим. ред.).

Горы не только красивы, но и опасны Источник: Софья Гарипова

Про культурный шок

Даже проведя в Европе несколько лет, уфимка всё же не считает, что полноценно закрепилась на новом месте. Да и необходимости в этом нет: в Европе хорошими учеными считаются те, кто постоянно переезжает и получает новый опыт в разных странах, уверена Софья.

«Проект длится четыре года, и потом — всё. Здесь в науке в целом приняты краткосрочные проекты. Дальше поощряются мобильность, переезды и всё в таком духе», — отметила уфимка.

Почувствовать полноценную интеграцию мешал и культурный шок, который в некоторой степени испытала Софья.

«Во-первых, я уже бывала в Европе как турист, но Швейцария немного отличается от остальной Европы. Во-вторых, одно дело — путешествовать, другое — реально тут жить и изнутри всё видеть. В плане языка тоже есть небольшие сложности, потому что здесь вообще четыре официальных. Я нахожусь в немецкоговорящей части, но местный диалект иностранцам, изучавшим немецкий, кажется вообще еще одним языком. Много сложностей, но постепенно как-то справляемся», — призналась Софья.

Что изучает уфимка

Проект нашей собеседницы довольно большой, в нём задействованы еще двое аспирантов и двое профессоров, финансирует его лесной фонд. Ученые вместе изучают отложения в горных водотоках, это помогает спасать инфраструктуру и жизни людей.

«Мы с разных сторон смотрим на то, как горные реки переносят различные материалы — песок, гальку, — из-за чего происходит разрушение горы и как быстро. Это процессы, которые влияют на жизни людей. Потому что те, кто живет в горных районах, так или иначе подвержены опасности разных оползней, наводнений и других бедствий. То есть я смотрю, из-за чего гора разрушается и образуется этот песок, который потом может снести дома и дороги», — поделилась ученая.

Наука, даже в Швейцарии, это не что-то запредельно сложное. Это может быть увлекательно, весело и просто. О ней можно рассказать простыми словами, показать красиво. Это не что-то отдаленное от нас, от обычных людей. Софья Гарипова геолог из Уфы в Швейцарии

Самым интересным в проекте уфимка видит свой необычный метод исследований.

«Мы смотрим на изотопы, которые образуются в минералах — например, в кварце — под воздействием космических лучей. Чем дольше минерал лежит на поверхности, тем больше в нём накапливается изотопов. Так можно датировать определенные процессы. Например, был ледник на каком-то месте, потом подтаял и сдвинулся — можно узнать, когда он ушел. Но я использую этот метод для того, чтобы рассчитать скорость эрозии, насколько быстро разрушаются породы горы. Именно для таких целей этот метод используют достаточно редко», — увлеченно рассказывает Соня.

Извлечь эти самые изотопы — целое искусство. В мире таким занимается совсем небольшое количество лабораторий, поделилась наша собеседница.

«Куда ни пойди — цивилизация»

Многие в Башкирии слышали, что природа республики, особенно на Урале, очень похожа на швейцарскую. Есть даже такое село в регионе — Русская Швейцария, туда мы ездили и снимали репортаж. Мы не могли не поинтересоваться, правда ли есть какое-то сходство в ландшафтах Альп и Башкирии. Ответ немного опечалит тех, кто в это свято верил.

«Сравнивают, наверное, потому, что Швейцария часто ассоциируется с каким-то пасторальным пейзажем, сельской местностью, лугами, коровами. Что-то общее, конечно, есть. Но на самом деле здешние пейзажи больше напоминают Кавказ. Основное отличие от Башкортостана — здесь, куда ни пойди, будут обязательно повсюду дороги, дома, фермы какие-то, цивилизация», — поделилась Соня.

Но уфимка уточняет, что в Башкирии ей больше всего и нравились уголки нетронутой, дикой природы. Связь с корнями Софья, к слову, старается не терять: под халатом в лаборатории носит «национальный башкирский аутфит». Да и в целом любит рассказывать «на чужбине» о своих этнических корнях.

Источник: sonya__sonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Швейцарию привели лыжи

Десятую часть своего времени участники проекта должны посвящать помощи профессорам или институту. Для большинства, как и для Сони, это обозначает преподавание. Ее сделали ассистентом на практикумах по горным породам. Это предмет, на котором студенты физически рассматривают камни, учатся отличать их друг от друга.

«Моя функция — отвечать на вопросы студентов, у нас их по 25 человек в группах. Практикум подразумевает постоянное взаимодействие. В бакалавриате мы обязаны преподавать на немецком, в магистратуре — на английском, там было значительно легче, хотя предмет был более узкоспециализированный. На немецком — чуть сложнее, потому что много терминов не совпадает. Пришлось выучить, конечно», — рассказала уфимка.

Помимо науки и блога, Соня находит время и на свое любимое хобби — лыжный спорт. В какой-то степени, верит уфимка, это увлечение и привело ее туда, куда она попала.

«Лыжи в значительной степени определили выбор города и университета. Для меня было важно иметь возможность кататься на снегу не раз в неделю, а чаще. И здесь в 40 минутах от моего дома есть лыжная трасса. График у нас гибкий, никто не смотрит, сколько часов и где я нахожусь, главное — вовремя завершать задачи», — поделилась блогер.

Источник: Софья Гарипова

Главной задачей своего блога Соня считает не только нести в массы интересный контент, но и показать людям, что наука — это интересно и гораздо ближе к «обычным» людям, чем кажется.