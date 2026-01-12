Изъяли у молокозавода: в Ярославской области продают старинное здание бывшего госпиталя

В Ярославской области выставили на продажу здание бывшего госпиталя, по решению суда изъятое у молокозавода. Объект культурного наследия «Богадельня (с 1914 г.-госпиталь)» начала XX века расположен в Мышкине на улице Мира, 15.
Общая площадь здания — 727,6 квадратных метра. В документах указано, что раньше оно принадлежало молокозаводу в Угличе. Но решением Арбитражного суда Ярославской области от 11 февраля 2025 года здание было изъято у собственника.
Начальная цена объекта культурного наследия — 2 млн 354 тысячи 677 рублей. По данным публичной кадастровой карты, в последнее время в здании размещался молокоприемный пункт. Земля под ним используется для хозяйственной деятельности молокозавода.
Заявки от желающих принять участие в аукционе будут рассматривать до 27 февраля. Торги состоятся 5 марта. Чтобы побороться за право выкупа исторического здания, нужно внести задаток в 235 тысяч 467 рублей 70 копеек.
Ранее руководитель государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева рассказывала, что историческое здание в Мышкине изъяли у собственника из-за того, что владелец не привел его в порядок.
«Состояние здания ухудшалось: наблюдались утраты элементов декора, штукатурного покрытия, деформация фундамента, трещины в несущих стенах, отсутствие части кровли, но собственник не принимал необходимых для предотвращения этого мер», — уточнила Светлана Охинцева.
Напомним, власти подают иски в суд на собственников объектов культурного наследия, если те не содержат их в порядке. Порой разбирательства затягиваются, поскольку предприниматели не готовы расставаться со своей недвижимостью. Так бизнесмен Евгений Мухин отстоял право собственности на старинную мельницу бывшего мукомольного завода на Которосльной набережной в Ярославле. Предприниматель рассказывал 76.RU, какие у него планы на здание.