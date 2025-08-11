«100 тысяч — это мало»: сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни (среди опрошенных — бывший бойфренд Бузовой)

Чтобы провести опрос, мы вышли на Любинский проспект Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Прожиточный минимум в России в 2025 году — 17 733 рубля в расчете на душу населения, а средняя зарплата по данным Росстата достигла почти 100 тысяч рублей, во что, правда, никто не верит, но мы все понимаем, из чего она складывается. Так, по данным того же Росстата, у 45 428 человек в России начинается от миллиона рублей, при этом от двух до трех миллионов получают 5728 человек, свыше трех миллионов — 5301, а у кого-то заработок едва превышает прожиточный минимум.

Чиновники в расчетах опираются на статистику, а наши коллеги из NGS55.RU решили узнать, что по поводу зарплат думают люди разных профессий. Журналисты прошлись по центру города и поговорили с прохожими о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить комфортно. Подробности — в материале коллег.

«На путешествия не хватает»

Многие омичи мечтают больше путешествовать Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Первые, кого мы встретили, — две молодые женщины. Одну из них зовут Марине, работает учителем и получает около 65–70 тысяч рублей. Ее подруга Роза — мастер маникюра с доходом примерно 150 тысяч в месяц.

По словам собеседниц, для хорошей и комфортной жизни в большом городе зарабатывать нужно больше: хотя бы 200–250 тысяч. Эти деньги можно тратить не только на базовые потребности, но и на путешествия.

«На путешествия не хватает, а очень бы хотелось. Хотя бы раз в год ездить. Вообще неважно куда. В России тоже много красивых и интересных мест, которые хотелось бы посмотреть», — сказала Марине.

Даже 100 тысяч, по мнению горожан, может не хватить на все необходимое Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Другая наша собеседница трудится в сфере образования. Она считает, что даже 100 тысяч — немного.

«100 тысяч — это мало. Больше всего на коммунальные платежи уходит, магазины. Продукты дорогие. Развлекаловка для детей тоже немало стоит. В семье два человека должны хорошо зарабатывать, чтобы нормально жить. Я работаю в образовании. Там, к сожалению, нет таких зарплат. Получаю от 30 до 50 тысяч. Видите, какой диапазон до 100 тысяч. На многое, конечно, не хватает».

«Медсестры зарабатывают мало»

Чем больше семья, тем больше денег нужно зарабатывать Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Медсестра в частной клинике зарабатывает больше, чем ее коллеги в государственных организациях.

«Медицинские сестры зарабатывают очень мало. Уходим в частное звено. Там [получаем] от 50 тысяч. В государственных клиниках меньше. Не могу сейчас точную цифру назвать, но там мало».

По мнению женщины, чтобы обеспечить семью, не хватит и 100 тысяч. Нужно зарабатывать больше, иначе придется во всем себе отказывать.

«Не меньше 100 тысяч в месяц нужно. Эти деньги уйдут только на продукты и на вещи. Ну, и на всю семью таких денег не хватит. С таким доходом семье жить и во всем себе отказывать. Нужно же оплачивать коммунальные услуги, на питание много уходит. Придется распределять на семью. Кому в этом месяце что-то покупать, а кому — в следующем».

«Мы пенсионеры, нам больших денег не видать»

Пенсии почти никогда не хватает Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

О доходах поговорили и с теми, кто ушел на заслуженный отдых и не работает. Пенсионеры честно говорят о том, что выплат от государства им не хватает.

«Если пенсия 30 тысяч, это очень хорошо. На работе надо хотя бы 100 получать. Тогда нормально будет. На еду эту сумму потратишь. Я на заводе работала всю жизнь — тяжелое машиностроение. У меня пенсия 26 тысяч. Не хватает, конечно, но у меня муж есть, он работает», — поделилась пенсионерка.

Крупные суммы уходят на лекарства и врачей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Еще одна женщина пожаловалась на то, что все деньги уходят на коммуналку, еду и лекарства.

«Нам больших денег не видать, мы же пенсионеры. 25 тысяч пенсия. Как можно жить? Я и в торговле работала, и на заводе. От пенсии до пенсии еле-еле хватает. Квартплата, лекарства, еда и все. Захотелось что-то купить — посмотришь, оближешься и пойдешь дальше».

Иногда пенсионерам приходится отказываться от покупок из-за недостатка средств Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Встретилась нам и женщина, которая всю жизнь проработала педагогом. Зовут ее Тамара, и она на пенсии. Говорит, что в сфере образования на большие выплаты по старости рассчитывать не приходится, они не бывают больше 30 тысяч. При этом для жизни, по ее мнению, нужно получать хотя бы 100 тысяч.

«Не меньше 100 тысяч нужно, чтобы комфортно жить. Где-то 1/5 [от этой суммы] точно на оплату квартиры и ЖКХ уйдет. На питание уходит, мне кажется процентов 40, не меньше. Остальное — медицина, культурные мероприятия. В этом году, например, купить билет на спектакль театра им. Вахтангова, который здесь гастролировал, не смогла. От 5 до 7 тысяч за билет для пенсионера — много».

Рассказала Тамара и о том, что часто пожилые люди вынуждены оставлять крупные суммы в частных клиниках, потому что в государственных больницах большие очереди.

«В государственные клиники, конечно, можно попасть, но это занимает очень много времени. Талон дают на месяц или полтора. Бывают ситуации, когда не можешь ждать. Побежишь, сдашь платно анализы».

Пенсионеры тоже были бы рады путешествовать чаще Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Еще две пенсионерки Любовь Алексеевна и Надежда Алексеевна рассказали, что денег им хватает далеко не на все.

«Много нужно получать. Может, тысяч 300. Уходит на продукты много, коммунальные услуги, лекарства. Хотелось бы на путешествия больше тратить. Мне на пенсии дохода не хватает. В сфере связи работала», — поделилась Любовь Алексеевна.

«Тысяч 150–200 хватит»

Роман доволен своим доходом, но был бы рад получать еще больше Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Следующий участник нашего опроса — блогер Роман Гриценко. В прошлом парень был участником «Дома 2» на ТНТ, а еще пытался строить отношения с Ольгой Бузовой.

Сумму заработка Роман не назвал, но отметил, что получает больше 150 тысяч в месяц. Этих денег, по его мнению, вполне достаточно. Правда, при условии, что у тебя нет семьи.

«Чтобы просто жить, тысяч 150–200 хватит, наверное. В ресторан хватит иногда сходить, какие-то вещи прикупить. Но это на одного человека, конечно. На семью тысяч 300 надо. Я блогер, работаю в медиа, мне моего заработка хватает, но все равно хотелось бы больше получать».

«Чем больше, тем лучше»

Александр работает сисадмином Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Омич Александр считает, что огромные суммы зарабатывать в Омске необязательно. По его мнению, если супруги на двоих получают 120 тысяч, то вполне смогут прокормить и себя, и детей.

«На одного и 40 тысяч хватит, а 70 — это на семью с двумя детьми, если у тебя супруга тоже работает. В общем, надо тысяч 120. Я системным администратором работаю на полторы ставки. Выходит 50–55 тысяч».

Чтобы получать крупные суммы, Артему приходится очень много работать Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Парень Артем, который работает в доставке, с этой точкой зрения не согласен. На одного человека нужно зарабатывать около 100 тысяч, а лучше — больше.

«Чем больше, тем лучше. Чтобы раз в год путешествовать, раз в три года менять машину, нормально питаться и одеваться, хотя бы тысяч 100 нужно. Я работаю очень много, поэтому у меня и выходит под сотню. Если бы мне хватало на все, я бы так много не работал, конечно».