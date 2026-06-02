Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на ночные атаки: подробности

В ответ на ночные атаки Украины по российским регионам Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами и ударными дронами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны заявили, что цели находились в Киеве, подконтрольных Украине Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.
Ночью, с 1 на 2 июня, российские военные отразили масштабную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 148 дронов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В результате налетов есть жертвы и разрушения:
в Курской области от удара дрона по машине погиб местный житель, сообщил губернатор Хинштейн;
в селе Бочковка Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом — пострадал ребенок. В городе Алексеевка загорелось здание предприятия с оборудованием;
на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (Краснодарский край) произошел пожар из-за атаки дронов;
в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территорию многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе;
в Ростовской области сбили более десяти БПЛА, передал губернатор Юрий Слюсарь.