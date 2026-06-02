Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на ночные атаки: подробности

В ответ на ночные атаки Украины по российским регионам Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами и ударными дронами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны заявили, что цели находились в Киеве, подконтрольных Украине Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.