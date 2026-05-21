НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

ю-в.

 758мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
«Ак Барс» vs «Локомотив». Онлайн
Ярославец на «Поле чудес»
Самое время купить квартиру
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что будет с ЯрГЭТ
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Происшествия Дрон ударил по тепловозу и убил семью: как регионы пережили атаку почти 300 беспилотников

Дрон ударил по тепловозу и убил семью: как регионы пережили атаку почти 300 беспилотников

Собрали главное о последствиях

51
Погибли несколько человек, которые работали на тепловозе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПогибли несколько человек, которые работали на тепловозе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Погибли несколько человек, которые работали на тепловозе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Несколько сотен беспилотников атаковали регионы 21 мая. Без разрушений и жертв не обошлось. Собрали главное об ударах.

В Брянской области дрон попал в маневровый тепловоз, от чего погибли три человека. Как рассказали в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД), жертвами стали машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын — осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик.

«Евгений Кожанов — отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь. ОАО „РЖД“ сделает всё, чтобы оказать семьям необходимую поддержку и помочь пережить эту невосполнимую утрату», — сообщили в канале РЖД в MAX.

В Тверской области в городе Удомле осколки беспилотника попали в крышу пятиэтажки. В доме выбило часть окон и поврежден небольшой уасток кровли. Как уточнил глава региона Виталий Королев, пострадавших нет.

В Калужской области из-за удара дрона повреждения получил автомобиль. Среди местных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По данным Минобороны, с 7:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 297 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ленинградской, Новгородской областей, Московского региона и над акваторией Каспийского моря.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Погибший Тепловоз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Рекомендуем