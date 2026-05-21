Дрон ударил по тепловозу и убил семью: как регионы пережили атаку почти 300 беспилотников

Погибли несколько человек, которые работали на тепловозе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Несколько сотен беспилотников атаковали регионы 21 мая. Без разрушений и жертв не обошлось. Собрали главное об ударах.

В Брянской области дрон попал в маневровый тепловоз, от чего погибли три человека. Как рассказали в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД), жертвами стали машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын — осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик.

«Евгений Кожанов — отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь. ОАО „РЖД“ сделает всё, чтобы оказать семьям необходимую поддержку и помочь пережить эту невосполнимую утрату», — сообщили в канале РЖД в MAX.

В Тверской области в городе Удомле осколки беспилотника попали в крышу пятиэтажки. В доме выбило часть окон и поврежден небольшой уасток кровли. Как уточнил глава региона Виталий Королев, пострадавших нет.

В Калужской области из-за удара дрона повреждения получил автомобиль. Среди местных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.