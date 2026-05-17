Обломки БПЛА попали в дома, трое погибли и 12 пострадали: как Москва и Подмосковье пережили массированную атаку

В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу. Пассажиров просят отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов. Соответствующая информация также выводится на мониторы и экраны. Авиагавань всё еще закрыта, сообщили в пресс-службе.

«С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Оказывается необходимое содействие по всем возникающим вопросам. Для пассажиров доступны комнаты матери и ребенка, залы ПОВЗ, предоставляется питьевая вода», — говорится в сообщении.

О корректировках в расписании полетах и возможных отменах рейсов предупредили в авиакомпаниях «Победа», «Аэрофлот», «Россия».