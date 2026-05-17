Обломки БПЛА попали в дома, трое погибли и 12 пострадали: как Москва и Подмосковье пережили массированную атаку

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении более 100 БПЛА с начала суток. Все московские аэропорты объявили план «Ковер»: не принимают и не выпускают воздушные суда. MSK1.RU рассказывает, что известно об атаке на Москву в ночь на 17 мая.
С начала суток в небе над Москвой сбили 73 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий», — говорится в сообщении.
Ночью все московские аэропорты — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — ввели план «Ковер». Ограничения всё еще действуют.
На МНПЗ ранены 12 человек
В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек, сообщил мэр Сергей Собянин.
«В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома. Силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки. За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», — говорится в сообщении.
Данные о погибших и пострадавших в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при атаке БПЛА погибли трое местных жителей. Еще четыре — пострадали, один — находится под завалами. По данным властей, с 3 часов утра ПВО отражает атаку на регион. Он также опубликовал фото последствий атаки.
Химки (мкр Старбеево) — в результате попадания беспилотника в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели.
Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков пострадал еще один дом.
В мкр Путилково в Красногорске БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей пострадавших нет.
В Истре БПЛА попал в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Предварительно, пострадали трое мужчин и одна женщина.
Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). Предварительно, пострадавших нет.
Атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.
Воробьев добавил, что на всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем», — говорится в сообщении.
В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу. Пассажиров просят отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов. Соответствующая информация также выводится на мониторы и экраны. Авиагавань всё еще закрыта, сообщили в пресс-службе.
«С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Оказывается необходимое содействие по всем возникающим вопросам. Для пассажиров доступны комнаты матери и ребенка, залы ПОВЗ, предоставляется питьевая вода», — говорится в сообщении.
О корректировках в расписании полетах и возможных отменах рейсов предупредили в авиакомпаниях «Победа», «Аэрофлот», «Россия».
ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
С начала суток, по данным Собянина, уничтожено 126 дронов.
Аэропорты Внуково, Шереметьево и Жуковский ненадолго полностью восстановили работу. Спустя несколько минут Росавиация сообщила, что Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что при отражении атаки БПЛА были повреждены элементы контактной сети на железнодорожном перегоне около железнодорожной станции Устиновка. Cейчас временно прекращено движение электропоездов в обе стороны.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила, что в результате падения беспилотника обломками повреждено 4 частных дома и 3 автомобиля. К счастью, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Она также обратилась к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и напомнила, что делать очевидцам падения БПЛА.
«Не подходите близко, не снимайте на телефон. При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 112», — говорится в сообщении.
Еще один БПЛА уничтожен, сообщил Собянин.
Обломки БПЛА упали на территории Шереметьево
На территории аэропорта Шереметьево упали обломки БПЛА, сообщили в пресс-службе авиагавани. Пострадавших и разрушений нет.
«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее в Шереметьево сняли ограничения на взлет и посадку.
Что происходит в Капотне: фото и видео
Такая обстановка сейчас в Капотне. Территорию МНПЗ и проходной оцепили, передает корреспондент MSK1.RU. Рядом дежурит полиция. У поврежденного дома дежурит аварийная служба. В районе прозвучала сирена.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что возле проходной МНПЗ пострадала смена строителей. Также повреждено три дома.
Глава Химок рассказала подробнее о последствиях ночной атаки:
в микрорайоне Старбеево после падения БПЛА на частный дом погибла женщина. Также пострадал один человек — его доставили в Химкинскую клиническую больницу;
на улице Кудрявцева в Старых Химках БПЛА попал в многоквартирный дом. Пострадавших нет. После попадания беспилотника произошло возгорание, повреждены несколько квартир;
на улице Северной в микрорайоне Подрезково повреждено остекление многоквартирного дома. Пострадавших нет;
развернут оперативный штаб. Все службы работают в усиленном режиме.
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Окажем всю необходимую помощь, — написала Инна Федотова.
Прокуратура Московской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА, сообщили в пресс-службе.
«Сегодня несколько городских округов в Подмосковье пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть погибшие и пострадавшие, повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи», — говорится в сообщении.
По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, уточнили в надзорном органе.