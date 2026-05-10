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Происшествия Атаки БПЛА Горят склады, в домах нет света, несколько человек ранены: всё, что известно об атаках дронов по России

Горят склады, в домах нет света, несколько человек ранены: всё, что известно об атаках дронов по России

Осколками беспилотников изрешетило машины

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Во время атаки загорелось помещение на территории сельхозпредприятия | Источник: Настоящий Гладков / TelegramВо время атаки загорелось помещение на территории сельхозпредприятия | Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Во время атаки загорелось помещение на территории сельхозпредприятия

Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Между Россией и Украиной продолжается временное перемирие. Договоренности стран, режим прекращения огня действует 9, 10 и 11 мая. Однако, как сообщают губернаторы, дроны продолжают атаковать РФ. Во время очередных налетов пострадали люди. Рассказываем всё, что известно об ударах беспилотников.

Во время налета дронов на Белгородскую область пострадали шесть человек. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, среди раненых есть 17-летний подросток.

«В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 17-летний юноша, который получил баротравму при атаке в селе Варваровка Белгородского округа. Врачи оказывают ему медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Помимо этого, при ударе беспилотников на регион травмы получили два бойца подразделения «Орлана». Оба военнослужащих пострадали в селе Новая Таволжанка. Им оказывают медицинскую помощь.

В этом же селе травмы получили два мирных жителя. У мужчины и женщины диагностировали ранения глаз. Медики оказывают им профессиональную помощь.

«А в городе Шебекино от детонации дрона в воздухе мужчина получил баротравму. Бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил глава области.

Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Дроны также атаковали дома и машины местных жителей. Так, в селе Зимовенька осколками изрешетило микроавтобус и легковой автомобиль. Помимо этого, беспилотник врезался в многоэтажку в селе Ясные Зори, в здании повреждены стены, в окнах выбило стекла.

«В селе Новая Таволжанка вследствие атак дронов перебита линия электропередачи — часть населенного пункта временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ», — пояснил Гладков.

В селе Дорогощь дроны трижды атаковали частный дом, в здании выбило стекла. Также во время одной из атак загорелось помещение на территории сельхозпредприятия — здание полностью уничтожило огнем.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон ПВО Пожар Атака
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Комментарии
28
Гость
12 мая, 09:19
Все обсуждение, про Брежнева, Ельцина))) давайте тогда искать причину в Рюрике, ну или Петре 1,уже почти 30 лет прошло)) сравните хотя бы Германию в 45 и в 75 году) вот что 30 лет значат
Гость
11 мая, 12:38
бьют, значит любят
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