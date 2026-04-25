В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую высотку: вся информация о ЧП

В Екатеринбурге рано утром прогремел взрыв в центральной части города. На месте происшествия поднялся густой дым. После прилета дрона возгорание произошло в одном из жилых домов на улице Хохрякова. Мы собирали всю информацию о ЧП в режиме онлайн.
Пожар охватил жилую высотку.
Официальных комментариев пока не поступало.
Повреждения дома масштабные.
На месте происшествия уже работают спецслужбы.
Губернатор Денис Паслер сообщил, что Екатеринбург подвергся атаке беспилотника.
«Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется.
В области действует режим «Ковер». Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО.
Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг).
В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности».
Важно! Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.
Буду информировать вас», — отметил глава региона.
По последним данным, оказался поврежден дом на улице Хохрякова. Задеты приблизительно 25–30-й этажи.
Взрыв был слышен во всех районах города.
По последним данным, улица Хохрякова, где всё произошло, в настоящее время полностью оцеплена для пешеходов и водителей. Тех, кто оказался рядом, просят уйти. На месте работают спецслужбы: пожарные, медики, полиция, Росгвардия, передает корреспондент E1.RU.
«Шесть этажей без окон. Был мощный взрыв, и в небо сразу поднялось черное облако, из окон предпоследнего этажа были видны языки пламени», — рассказала очевидица.
Кадры с улицы Хохрякова, где всё произошло.
«Мы в соседнем доме живем, взрыв был очень сильный, проснулись от него», — рассказала местная жительница.
Больше десятка пожарных машин стоят у оцепления. У самого дома, который оказался поврежден, стоит реанимация.
Некоторые из людей, стоящих у оцепления, не могут утром попасть на работу. Одна из женщин работает в «Кристалле» и не понимает, что делать дальше, передает корреспондент E1.RU.
Собрали подборку кадров с места ЧП. Смотрите по этой ссылке.