НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

с-з.

 750мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Затопило Ярославль — онлайн
Урлашов в Ярославле
Здесь был Пушкин
Что будет с Telegram
Осколки, похожие на БПЛА
Спасают валы
Продажа домов-памятников
Афиша на неделю
Происшествия Онлайн-трансляция В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую высотку: вся информация о ЧП

В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую высотку: вся информация о ЧП

В режиме онлайн рассказывали всё об атаке БПЛА на Урале

1 514

В Екатеринбурге рано утром прогремел взрыв в центральной части города. На месте происшествия поднялся густой дым. После прилета дрона возгорание произошло в одном из жилых домов на улице Хохрякова. Мы собирали всю информацию о ЧП в режиме онлайн.

Роман Марьяненко

Пожар охватил жилую высотку.

Обсудить
Роман Марьяненко

Официальных комментариев пока не поступало.

Обсудить
Роман Марьяненко

Повреждения дома масштабные.

Обсудить
Роман Марьяненко

На месте происшествия уже работают спецслужбы.

Обсудить
Роман Марьяненко

Губернатор Денис Паслер сообщил, что Екатеринбург подвергся атаке беспилотника.

«Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется.

В области действует режим «Ковер». Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО.

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг).

В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Важно! Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

Буду информировать вас», — отметил глава региона.

Обсудить
Роман Марьяненко

По последним данным, оказался поврежден дом на улице Хохрякова. Задеты приблизительно 25–30-й этажи.

Обсудить
Роман Марьяненко

Взрыв был слышен во всех районах города.

Обсудить
Роман Марьяненко

По последним данным, улица Хохрякова, где всё произошло, в настоящее время полностью оцеплена для пешеходов и водителей. Тех, кто оказался рядом, просят уйти. На месте работают спецслужбы: пожарные, медики, полиция, Росгвардия, передает корреспондент E1.RU.

Обсудить
Роман Марьяненко

«Шесть этажей без окон. Был мощный взрыв, и в небо сразу поднялось черное облако, из окон предпоследнего этажа были видны языки пламени», — рассказала очевидица.

Обсудить
Роман Марьяненко

Кадры с улицы Хохрякова, где всё произошло.

В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую высотку: вся информация о ЧП | Источник: Даниил Румянцев / E1.RUВ Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую высотку: вся информация о ЧП | Источник: Даниил Румянцев / E1.RU
Источник:

Даниил Румянцев / E1.RU

Источник: Даниил Румянцев / E1.RUИсточник: Даниил Румянцев / E1.RU
Источник:

Даниил Румянцев / E1.RU

Источник: Даниил Румянцев / E1.RUИсточник: Даниил Румянцев / E1.RU
Источник:

Даниил Румянцев / E1.RU

Обсудить
Роман Марьяненко

«Мы в соседнем доме живем, взрыв был очень сильный, проснулись от него», — рассказала местная жительница.

Обсудить
Роман Марьяненко

Больше десятка пожарных машин стоят у оцепления. У самого дома, который оказался поврежден, стоит реанимация.

Источник: Анастасия Якупова / E1.RUИсточник: Анастасия Якупова / E1.RU
Источник:

Анастасия Якупова / E1.RU

Источник: Анастасия Якупова / E1.RUИсточник: Анастасия Якупова / E1.RU
Источник:

Анастасия Якупова / E1.RU

Обсудить
Роман Марьяненко

Некоторые из людей, стоящих у оцепления, не могут утром попасть на работу. Одна из женщин работает в «Кристалле» и не понимает, что делать дальше, передает корреспондент E1.RU.

Источник: Анастасия Якупова / E1.RUИсточник: Анастасия Якупова / E1.RU
Источник:

Анастасия Якупова / E1.RU

Обсудить
Роман Марьяненко

Собрали подборку кадров с места ЧП. Смотрите по этой ссылке.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Роман МарьяненкоРоман Марьяненко
Роман Марьяненко
Редактор раздела «Дороги и транспорт» E1.RU
Анастасия ЯкуповаАнастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Даниил РумянцевДаниил Румянцев
Даниил Румянцев
Заместитель главного редактора E1.RU
Взрыв Хлопок Екатеринбург
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
25 апреля, 16:05
И поделом уральцам. Не все приграничью огребать!
Гость
25 апреля, 11:35
Хлопок так хлопок. Значит, ничего страшного, всё нормально.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Рекомендуем