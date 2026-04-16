Гектары земли в огне: в Ярославской области горят поля. Онлайн-трансляция

В МЧС рассказали о последствиях пала травы

В МЧС устроили профилактические рейды в Переславль-Залесском округе. Сотрудники выявили четыре нарушения пожарной безопасности в Елизарове, Вёске и Яму, а еще в поле между деревнями Семеновка и Перцево.

«В двух случаях физические лица жгли сухую растительность и мусор», — рассказали в МЧС Ярославской области.

Нарушителей привлекли к ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. На первый раз вынесли предупреждение, при повторном нарушении их ждет штраф.

Размеры штрафов:

— для граждан — от 5 тыс. до 15 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей;

— для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 до 60 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.