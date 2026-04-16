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Происшествия Онлайн-трансляция Гектары земли в огне: в Ярославской области горят поля. Онлайн-трансляция

Гектары земли в огне: в Ярославской области горят поля. Онлайн-трансляция

Как меняется обстановка в регионе

2 000

В Ярославской области во второй половине апреля увеличилось количество пожаров из-за пала травы. Ежедневно сотрудники МЧС получают сообщения о подобных возгораниях.

В этой онлайн-трансляции рассказываем об обстановке в регионе.

Алина Сардекова

Первые сообщения о пожарах из-за пала травы стали появляться еще в конце марта, но участились в апреле. Один из подобных инцидентов произошел на поле под Ростовом Великим. Происшествие случилось 5 апреля.

Пожар произошел на поле под Ростовом

Источник:

Екатерина Работникова

Тогда в МЧС сообщили, что только за 4 апреля выезжали 43 раза тушить сухую растительность.

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Алина Сардекова

В тот же день, 5 апреля, в поселке Норское огонь перешел с поля на дорогу. Из-за случившегося образовалась пробка.

«В районе улицы Красноперевальской. Площадь 10 гектар, пострадавших нет», — сообщили тогда в МЧС по Ярославской области.

Огонь перекинулся с поля на дорогу | Источник: подписчик «Подслушано в Ярославле» ПавелОгонь перекинулся с поля на дорогу | Источник: подписчик «Подслушано в Ярославле» Павел

Огонь перекинулся с поля на дорогу

Источник:

подписчик «Подслушано в Ярославле» Павел

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Алина Сардекова

Увеличилось количество пожаров

По данным спасателей, резко больше пожаров из-за пала травы стало за сутки с 13 на 14 апреля.

Если за воскресенье, 12 апреля, спасатели выезжали тушить горящую траву 27 раз на общей площади 2,2275 гектара, то к утру 14 апреля площадь пожаров выросла до 10,2 гектара.

В каких районах тушили пожары:

— в Большесельском округе (2 раза);

— в Гаврилов-Ямском округе (4 раза);

— в Даниловском округе (2 раза);

— в Некоузском округе;

— в Ростовском округе (3 раза);

— в Рыбинском округе;

— в Тутаевском округе (2 раза);

— в Угличском округе (2 раза);

— в Ярославском округе (7 раз);

— в Ярославле (5 раз);

— в Рыбинске (4 раза).

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Алина Сардекова

Пожароопасный сезон

С 15 апреля в Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. Во время него действуют ограничения на посещение лесов, разведение огня на природе. Также запрещено захламлять территорию отходами.

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима составляет:

  • для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

  • для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;

  • для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей;

  • для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

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Алина Сардекова
Еще один пожар полыхал на улице Пожарского | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruЕще один пожар полыхал на улице Пожарского | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Еще один пожар полыхал на улице Пожарского

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Так выглядят поля, когда с огнем удается справиться | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruТак выглядят поля, когда с огнем удается справиться | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Так выглядят поля, когда с огнем удается справиться

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Спасатели показали, что видят, когда приезжают на место ЧП | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruСпасатели показали, что видят, когда приезжают на место ЧП | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Спасатели показали, что видят, когда приезжают на место ЧП

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Вечером 14 апреля пожар произошел в районе улицы Пожарского. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стал поджог травы.

Огонь представлял угрозу газораспределительной подстанции и ёмкостям с горюче-смазочными материалами на территории предприятия, рассказывали спасатели.

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Алина Сардекова

15 апреля тушить горящую траву в Красных Ткачах пытались подростки.

«Горят поля, также попрошу отметить 4-х мальчиков неместных, которые пытаются потушить пожар», — рассказывал читатель 76.RU.

Произошедшее попало на видео. Читатель уточнил, что на момент, когда подростки пытались затоптать горящую траву, пожарные уже были вызваны.

Подростки пытались своими силами справиться с огнем

Источник:

читатель 76.RU

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Алина Сардекова

По данным МЧС, за сутки 15 апреля в регионе произошло 49 палов сухой растительности на площади 28,2 гектара. Площадь пожаров выросла почти в три раза по сравнению с тем, что было пару дней назад.

Где горела трава:

— в Некрасовском округе(3 раза);

— в Тутаеве (2 раза);

— в Рыбинске (5 раз);

— в Ярославском округе (7 раз);

— в Ярославле (15 раз);

— в Первомайском округе;

— в Гаврилов-Ямском округе (3 раза);

— в Переславль-Залесском округе (2 раза);

— в Рыбинском округе(3 раза);

— в Тутаевском округе(2 раза);

— в Ростовском округе(2 раза);

— в Ростове-Великом;

— в Даниловском округе;

— в Мышкинском округе.

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Алина Сардекова

Предупреждение о пожароопасном сезоне

Ярославцев предупреждают о пожароопасном сезоне | Источник: читатель 76.RUЯрославцев предупреждают о пожароопасном сезоне | Источник: читатель 76.RU

Ярославцев предупреждают о пожароопасном сезоне

Источник:

читатель 76.RU

Жителям Ярославской области приходят смс от RSCHS с предупреждением о пожароопасном периоде.

«Запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор. Соблюдайте правила пожарной безопасности!», — говорится в сообщении.

Телефон экстренных служб — 112.

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Алина Сардекова

Спасатели 50 раз выезжали на травяные пожары

За сутки 16 апреля спасатели МЧС 50 раз выезжали по вызовам о пале травы. При этом площадь таких пожаров значительно сократилась: за сутки 15 апреля горело 28,2 гектара. За прошедшие же 24 часа — 2,4 гектара травы.

Где горела трава

— в Рыбинске (5 раз);

— в Ростовском округе (12 раз);

— в Гаврилов- Ямском округе (3 раза);

— в Ярославском округе (6 раз);

— в Рыбинском округе (3 раза);

— в Даниловском округе (2 раза);

— в Тутаевском округе (2 раза);

— в Ярославле (4 раза);

— в Некрасовском округе;

— в Угличском округе (5 раз);

— в Переславль-Залесском округе (2 раза);

— в Мышкинском округе;

— в Борисоглебском округе (3 раза);

— в Брейтовском округе.

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Алина Сардекова

Травяных пожаров стало меньше

За сутки 17 апреля в региональном МЧС зафиксировали 17 палов сухой травы на общей площади 3,2 гектара.

Где фиксировали травяные пожары:

  • в Даниловском округе (2 раза);

  • в Некоузском округе;

  • в Ростовском округе (4 раза);

  • в Гаврилов- Ямском округе;

  • в Ярославском округе;

  • в Тутаевском округе (3 раза);

  • в Ярославле (3 раза);

  • в Угличском округе.

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Алина Сардекова

С похолоданиями травяных пожаров стало меньше. Например, за сутки 18 апреля спасатели МЧС получали сообщения о горящей растительности пять раз. В общем трава за этот период горела на 05, гектара.

Где были травяные пожары:

  • в Тутаевском округе (2 раза);

  • в Рыбинском округе;

  • в Ярославле (3 раза);

  • в Рыбинске.

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Алина Сардекова

Предупреждения за нарушения

В МЧС рассказали о последствиях пала травы | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruВ МЧС рассказали о последствиях пала травы | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В МЧС рассказали о последствиях пала травы

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Спасатели тушили горящую растительность | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruСпасатели тушили горящую растительность | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Спасатели тушили горящую растительность

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

В МЧС устроили профилактические рейды в Переславль-Залесском округе. Сотрудники выявили четыре нарушения пожарной безопасности в Елизарове, Вёске и Яму, а еще в поле между деревнями Семеновка и Перцево.

«В двух случаях физические лица жгли сухую растительность и мусор», — рассказали в МЧС Ярославской области.

Нарушителей привлекли к ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. На первый раз вынесли предупреждение, при повторном нарушении их ждет штраф.

Размеры штрафов:

— для граждан — от 5 тыс. до 15 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей;

— для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 до 60 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

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Алина Сардекова

За сутки 19 апреля зафиксировано 10 палов сухой травы на 2,5 гектара.

Где горела растительность:

  • в Некрасовском округе (3 раза);

  • в Даниловском округе;

  • в Ярославле (4 раза);

  • в Рыбинске;

  • в Ярославском округе.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Пал травы МЧС Пожароопасный сезон
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Комментарии
15
Гость
16 апреля, 20:43
Да гори оно всё синим пламенем! Чем больше сгорит, тем лучше!
Гость
16 апреля, 19:26
Лентяи от руководства или тугодумы. Чего проще с осени выкосить траву на угрожающих направлениях. Но опыт показывает что и в городе не везде скошена трава за прошлый год
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Гость
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