Гектары земли в огне: в Ярославской области горят поля. Онлайн-трансляция

В Ярославской области во второй половине апреля увеличилось количество пожаров из-за пала травы. Ежедневно сотрудники МЧС получают сообщения о подобных возгораниях.
В этой онлайн-трансляции рассказываем об обстановке в регионе.
Первые сообщения о пожарах из-за пала травы стали появляться еще в конце марта, но участились в апреле. Один из подобных инцидентов произошел на поле под Ростовом Великим. Происшествие случилось 5 апреля.
Тогда в МЧС сообщили, что только за 4 апреля выезжали 43 раза тушить сухую растительность.
В тот же день, 5 апреля, в поселке Норское огонь перешел с поля на дорогу. Из-за случившегося образовалась пробка.
«В районе улицы Красноперевальской. Площадь 10 гектар, пострадавших нет», — сообщили тогда в МЧС по Ярославской области.
Увеличилось количество пожаров
По данным спасателей, резко больше пожаров из-за пала травы стало за сутки с 13 на 14 апреля.
Если за воскресенье, 12 апреля, спасатели выезжали тушить горящую траву 27 раз на общей площади 2,2275 гектара, то к утру 14 апреля площадь пожаров выросла до 10,2 гектара.
В каких районах тушили пожары:
— в Большесельском округе (2 раза);
— в Гаврилов-Ямском округе (4 раза);
— в Даниловском округе (2 раза);
— в Некоузском округе;
— в Ростовском округе (3 раза);
— в Рыбинском округе;
— в Тутаевском округе (2 раза);
— в Угличском округе (2 раза);
— в Ярославском округе (7 раз);
— в Ярославле (5 раз);
— в Рыбинске (4 раза).
Пожароопасный сезон
С 15 апреля в Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. Во время него действуют ограничения на посещение лесов, разведение огня на природе. Также запрещено захламлять территорию отходами.
Штраф за нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима составляет:
для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;
для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
Вечером 14 апреля пожар произошел в районе улицы Пожарского. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стал поджог травы.
Огонь представлял угрозу газораспределительной подстанции и ёмкостям с горюче-смазочными материалами на территории предприятия, рассказывали спасатели.
15 апреля тушить горящую траву в Красных Ткачах пытались подростки.
«Горят поля, также попрошу отметить 4-х мальчиков неместных, которые пытаются потушить пожар», — рассказывал читатель 76.RU.
Произошедшее попало на видео. Читатель уточнил, что на момент, когда подростки пытались затоптать горящую траву, пожарные уже были вызваны.
По данным МЧС, за сутки 15 апреля в регионе произошло 49 палов сухой растительности на площади 28,2 гектара. Площадь пожаров выросла почти в три раза по сравнению с тем, что было пару дней назад.
Где горела трава:
— в Некрасовском округе(3 раза);
— в Тутаеве (2 раза);
— в Рыбинске (5 раз);
— в Ярославском округе (7 раз);
— в Ярославле (15 раз);
— в Первомайском округе;
— в Гаврилов-Ямском округе (3 раза);
— в Переславль-Залесском округе (2 раза);
— в Рыбинском округе(3 раза);
— в Тутаевском округе(2 раза);
— в Ростовском округе(2 раза);
— в Ростове-Великом;
— в Даниловском округе;
— в Мышкинском округе.
Предупреждение о пожароопасном сезоне
Жителям Ярославской области приходят смс от RSCHS с предупреждением о пожароопасном периоде.
«Запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор. Соблюдайте правила пожарной безопасности!», — говорится в сообщении.
Телефон экстренных служб — 112.
Спасатели 50 раз выезжали на травяные пожары
За сутки 16 апреля спасатели МЧС 50 раз выезжали по вызовам о пале травы. При этом площадь таких пожаров значительно сократилась: за сутки 15 апреля горело 28,2 гектара. За прошедшие же 24 часа — 2,4 гектара травы.
Где горела трава
— в Рыбинске (5 раз);
— в Ростовском округе (12 раз);
— в Гаврилов- Ямском округе (3 раза);
— в Ярославском округе (6 раз);
— в Рыбинском округе (3 раза);
— в Даниловском округе (2 раза);
— в Тутаевском округе (2 раза);
— в Ярославле (4 раза);
— в Некрасовском округе;
— в Угличском округе (5 раз);
— в Переславль-Залесском округе (2 раза);
— в Мышкинском округе;
— в Борисоглебском округе (3 раза);
— в Брейтовском округе.
Травяных пожаров стало меньше
За сутки 17 апреля в региональном МЧС зафиксировали 17 палов сухой травы на общей площади 3,2 гектара.
Где фиксировали травяные пожары:
в Даниловском округе (2 раза);
в Некоузском округе;
в Ростовском округе (4 раза);
в Гаврилов- Ямском округе;
в Ярославском округе;
в Тутаевском округе (3 раза);
в Ярославле (3 раза);
в Угличском округе.
С похолоданиями травяных пожаров стало меньше. Например, за сутки 18 апреля спасатели МЧС получали сообщения о горящей растительности пять раз. В общем трава за этот период горела на 05, гектара.
Где были травяные пожары:
в Тутаевском округе (2 раза);
в Рыбинском округе;
в Ярославле (3 раза);
в Рыбинске.
Предупреждения за нарушения
В МЧС устроили профилактические рейды в Переславль-Залесском округе. Сотрудники выявили четыре нарушения пожарной безопасности в Елизарове, Вёске и Яму, а еще в поле между деревнями Семеновка и Перцево.
«В двух случаях физические лица жгли сухую растительность и мусор», — рассказали в МЧС Ярославской области.
Нарушителей привлекли к ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. На первый раз вынесли предупреждение, при повторном нарушении их ждет штраф.
Размеры штрафов:
— для граждан — от 5 тыс. до 15 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей;
— для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 до 60 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.
За сутки 19 апреля зафиксировано 10 палов сухой травы на 2,5 гектара.
Где горела растительность:
в Некрасовском округе (3 раза);
в Даниловском округе;
в Ярославле (4 раза);
в Рыбинске;
в Ярославском округе.