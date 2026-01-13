НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Онлайн-трансляция «Закрыли на карантин»: что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка — онлайн

«Закрыли на карантин»: что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка — онлайн

Родные погибших новорожденных хотят объединиться и подать в суд

406

Один из двух новокузнецких роддомов 12 января временно закрыли, объяснив это карантином из-за вспышки ОРВИ. В это время редакции NGS42.RU стало известно о массовой смерти новорожденных там во время январских праздников. По последним данным нашего источника, число погибших младенцев достигает девяти. Силовики начали проверку после наших публикаций.

Корреспонденты NGS42.RU собирают всю информацию о случившемся в онлайн-трансляции, а также историю от рожениц об учреждении.

Если вы обладаете какой-либо информацией о работе роддома № 1 Новокузнецка, а также если вас коснулась трагедия, расскажите нам. Наш telegram-канал: https://t.me/ngs42

Лера Городецкая

Рожениц активно выписывают из отделения из-за введенного карантина. Сколько последний продлится — неизвестно.

«Закрыли на карантин»: что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка — онлайн | Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU«Закрыли на карантин»: что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка — онлайн | Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU
Источник:

Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Лера Городецкая

Источник NGS42.RU в силовых структурах сообщил, что с 2024 года у роддома зафиксировали около 150 нарушений, в частности сотрудники не обеспечивали пациентов средствами для обработки рук.

Лера Городецкая

Временно закрытый родильный дом работал при городской больнице № 1 имени Курбатова. Согласно официальному сайту, в год там принимают около 2500 родов.

Лера Городецкая

Общаясь по телефону, медики сказали, что в стационаре находились 16 женщин, остались девять, остальных выписали.

Лера Городецкая

Сотрудники справочной учреждения пытаются помешать съемке журналиста. Работники угрожают жалобами.

Лера Городецкая

Что сейчас происходит в учреждении

Как передает наш корреспондент, выписка в роддоме, судя по всему, продолжается.

«Пока я здесь, пара семей выходила, они говорят, что про смертельные случаи ничего не знают, и у них всё было нормально», — отмечает Игорь Епифанцев.

Лера Городецкая

Корреспондент NGS42.RU выехал к зданию новокузнецкого роддома. Напомним, что накануне учреждение приостановило прием пациенток. Официальная причина — вспышка заболеваемости ОРВИ.

Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RUИсточник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU
Источник:

Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RUИсточник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU
Источник:

Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RUИсточник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU
Источник:

Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Лера Городецкая

Родные погибшего младенца рассказали о работе роддома

«Моя сестра кричала: „Подойдите, у меня потуги“. Врач ей в ответ: „Чё ты орешь, ты еще не рожаешь“. Это не первые роды у сестры, она знает, что происходит. В итоге она стоя родила, а ребенка, который падал на пол, словила то ли уборщица, то ли кто», — рассказали родные нашей редакции о последнем месяце работы медцентра.

Лера Городецкая

На связь с нашей редакцией вышли родные одной из рожениц, чей ребенок скончался в стенах новокузнецкого учреждения на январских.

Родные сообщили, что перед Новым годом в роддоме ввели карантин, а позже состояние их недоношенного ребенка резко ухудшилось. В воскресенье, 11-го числа, им сообщили о смерти, но о причине не говорят до сих пор.

Лера Городецкая

Изначально на вопросы жителей Кузбасса о происходящем в роддоме власти отвечали в соцсетях так:

«Информацию, опубликованную в негосударственных пабликах, комментировать не можем».

Лера Городецкая

С проверкой в учреждение приехали также специалисты Росздравнадзора.

Лера Городецкая

Все умершие в новокузнецком роддоме дети были с внутриутробной инфекцией, по данным Минздрава области.

Лера Городецкая

Есть еще дети в тяжелом состоянии

Восемь детей, рожденных в роддоме на Сеченова, остаются в тяжелом состоянии, сообщили редакции NGS42.RU в Минздраве.

Лера Городецкая

Прокуратура заинтересовалась нашими публикациями о массовой смерти детей в роддоме № 1 города Новокузнецка.

Лера ГородецкаяЛера Городецкая
Лера Городецкая
Ведущий корреспондент NGS42.RU
