«Закрыли на карантин»: что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка — онлайн

Один из двух новокузнецких роддомов 12 января временно закрыли, объяснив это карантином из-за вспышки ОРВИ. В это время редакции NGS42.RU стало известно о массовой смерти новорожденных там во время январских праздников. По последним данным нашего источника, число погибших младенцев достигает девяти. Силовики начали проверку после наших публикаций.

Корреспонденты NGS42.RU собирают всю информацию о случившемся в онлайн-трансляции, а также историю от рожениц об учреждении.

