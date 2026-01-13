«Закрыли на карантин»: что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка — онлайн

Один из двух новокузнецких роддомов 12 января временно закрыли, объяснив это карантином из-за вспышки ОРВИ. В это время редакции NGS42.RU стало известно о массовой смерти новорожденных там во время январских праздников. По последним данным нашего источника, число погибших младенцев достигает девяти. Силовики начали проверку после наших публикаций.
Корреспонденты NGS42.RU собирают всю информацию о случившемся в онлайн-трансляции, а также историю от рожениц об учреждении.
Рожениц активно выписывают из отделения из-за введенного карантина. Сколько последний продлится — неизвестно.
Источник NGS42.RU в силовых структурах сообщил, что с 2024 года у роддома зафиксировали около 150 нарушений, в частности сотрудники не обеспечивали пациентов средствами для обработки рук.
Временно закрытый родильный дом работал при городской больнице № 1 имени Курбатова. Согласно официальному сайту, в год там принимают около 2500 родов.
Общаясь по телефону, медики сказали, что в стационаре находились 16 женщин, остались девять, остальных выписали.
Сотрудники справочной учреждения пытаются помешать съемке журналиста. Работники угрожают жалобами.
Что сейчас происходит в учреждении
Как передает наш корреспондент, выписка в роддоме, судя по всему, продолжается.
«Пока я здесь, пара семей выходила, они говорят, что про смертельные случаи ничего не знают, и у них всё было нормально», — отмечает Игорь Епифанцев.
Корреспондент NGS42.RU выехал к зданию новокузнецкого роддома. Напомним, что накануне учреждение приостановило прием пациенток. Официальная причина — вспышка заболеваемости ОРВИ.
Родные погибшего младенца рассказали о работе роддома
«Моя сестра кричала: „Подойдите, у меня потуги“. Врач ей в ответ: „Чё ты орешь, ты еще не рожаешь“. Это не первые роды у сестры, она знает, что происходит. В итоге она стоя родила, а ребенка, который падал на пол, словила то ли уборщица, то ли кто», — рассказали родные нашей редакции о последнем месяце работы медцентра.
На связь с нашей редакцией вышли родные одной из рожениц, чей ребенок скончался в стенах новокузнецкого учреждения на январских.
Родные сообщили, что перед Новым годом в роддоме ввели карантин, а позже состояние их недоношенного ребенка резко ухудшилось. В воскресенье, 11-го числа, им сообщили о смерти, но о причине не говорят до сих пор.
Изначально на вопросы жителей Кузбасса о происходящем в роддоме власти отвечали в соцсетях так:
«Информацию, опубликованную в негосударственных пабликах, комментировать не можем».
С проверкой в учреждение приехали также специалисты Росздравнадзора.
Все умершие в новокузнецком роддоме дети были с внутриутробной инфекцией, по данным Минздрава области.
Есть еще дети в тяжелом состоянии
Восемь детей, рожденных в роддоме на Сеченова, остаются в тяжелом состоянии, сообщили редакции NGS42.RU в Минздраве.
Прокуратура заинтересовалась нашими публикациями о массовой смерти детей в роддоме № 1 города Новокузнецка.