Симптомы «стареющего сердца»: простой тест определит, есть ли они у вас

Многие уверены, что проблемы с сердцем — удел пожилых, начинать следить за сердечно-сосудистой системой стоит не раньше 45 лет. Однако на практике симптомы «стареющего сердца» всё чаще проявляются у вполне молодых людей, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

И чаще всего они остаются без внимания, списываются на стресс, усталость или нехватку сна. Как распознать ранние сигналы и не пропустить развитие сердечно-сосудистой патологии, рассказывает кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Кокин. Он составил простой чек-лист.

— По статистике, в России сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности. В 2021 году уровень смертности от этих болезней вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом. И одна из главных причин — поздняя диагностика и пренебрежение рекомендациями специалистов, — объяснил Евгений Кокин.

Чем раньше вы обратитесь к врачу при первых признаках, тем выше шанс сохранить здоровье сердца и предотвратить развитие опасных осложнений. Преждевременное старение сердца — не про возраст, а про образ жизни и внимательное отношение к себе.

Тест на симптомы «стареющего сердца». Один положительный ответ — уже повод проконсультироваться с кардиологом

1. Ощущаете постоянную усталость?

Если вы просыпаетесь с чувством истощения и ощущаете упадок сил даже после выходных, это может быть не просто переутомление. Сердце при недостаточности теряет способность эффективно перекачивать кровь, в результате чего мышцы и органы недополучают кислород и питательные вещества . Отсюда быстрая утомляемость, слабость и даже дискомфорт в грудной клетке.

Поддержать работу сердца помогут правильно подобранные медикаменты, соблюдение питьевого режима и диета, назначенная врачом после обследования.

2. Снизилась выносливость и появилась боль при нагрузке?

Если во время обычной прогулки, легкой тренировки или подъема по лестнице появляются боль или жжение за грудиной, отдающее в левое плечо или руку, это может быть стенокардия. Особенно настораживающий симптом — боль, уходящая спустя несколько минут покоя или после приема нитроглицерина.

Важно, что физическая активность при проблемах с сердцем допустима и даже полезна, но должна быть умеренной и согласованной с врачом. Регулярное движение помогает снизить уровень стресса и улучшает общее самочувствие.

3. Есть одышка в покое?

Чувство нехватки воздуха, особенно при физических усилиях или в горизонтальном положении, — тревожный сигнал. Оно указывает на то, что сердце не справляется с объемом работы и в тканях возникает кислородное голодание. Наиболее опасны ночные приступы одышки, мешающие сну и отдыху.

Справиться с симптомом поможет комплексный подход: медикаментозное лечение, дыхательные практики и контроль за уровнем физической нагрузки.

4. Появляются отеки нижней части тела?

Если по вечерам замечаете припухлость ног, ступней, лодыжек или живота, особенно после рабочего дня, это может быть признаком начинающейся сердечной недостаточности. Сердце работает неэффективно, и жидкость накапливается в мягких тканях.

Снять отечность могут компрессы, мочегонные препараты, контрастный душ, но они лишь маскируют проблему. Основное лечение — соблюдение диеты, ограничение соли, поддержание водного баланса и обязательное кардиологическое обследование.

5. Наблюдаются нарушения пульса?

Частое сердцебиение, перебои, ощущение толчков в груди — это явные признаки нарушения ритма сердца. Аритмия может быть спровоцирована не только патологиями сердца, но и сбоями в работе щитовидной железы, стрессом, отравлениями или злоупотреблением алкоголем.

Если пульс становится нестабильным, не откладывайте визит к врачу. Диагноз поможет поставить ЭКГ, холтеровское мониторирование или другие современные методы обследования.

Ранее стоматолог рассказал, что к инфаркту и инсульту может привести неправильный уход за зубами. Связь между полостью рта и сердечно-сосудистой системой является важной и подтвержденной научными исследованиями. Хроническое воспаление десен (гингивит, пародонтит) вызывает системное воспаление в организме.

Воспалительные процессы способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

Основная проблема — в бактериях, вызывающих заболевания десен, они могут попасть в кровоток. Эти бактерии и их токсины способствуют образованию тромбов и повреждению сосудистых стенок, а также влияют на кровяное давление. Хроническое воспаление может повышать уровень цитокинов и других веществ, влияющих на сосудистую стенку и способствующих повышению артериального давления.