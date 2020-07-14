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«Яма с человеческий рост»: в ярославском дворе после дождя образовался огромный провал. Фото

Журналисты 76.RU измерили глубину дыры

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Жители двора полагают, что вокруг ямы всё может обвалиться

Жители двора полагают, что вокруг ямы всё может обвалиться

В редакцию 76.RU обратились жители ярославской дома №61 по Ленинградскому проспекту, у которых во дворе образовался глубокий провал.

— Вчера была яма полметра, но её размыло дождём и она стала с человеческий рост, — волнуются люди. — Страшно проходить мимо — может всё рухнуть. И это прямо у подъезда, где едут машины и идут дети в садик.

Глубина провала достигает 125 сантиметров

Глубина провала достигает 125 сантиметров

Мы замерили эту яму. Максимальная глубина провала — 125 сантиметров. О случившемся мы также сообщили в департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Те пообещали оперативно отреагировать и устранить провал.

— Сейчас там проверяют, есть ли сети, после этого яму ликвидируют, — заверили в ДГХ.

Чтобы никто случайно не въехал, в яму воткнули палку

Чтобы никто случайно не въехал, в яму воткнули палку

Провалы на дорогах Ярославля образуются регулярно: то в одном, то в другом месте. А ещё после дождей ярославские дороги, дворы и тротуары постоянно уходят под воду.

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