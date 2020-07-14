«Яма с человеческий рост»: в ярославском дворе после дождя образовался огромный провал. Фото

В редакцию 76.RU обратились жители ярославской дома №61 по Ленинградскому проспекту, у которых во дворе образовался глубокий провал.
— Вчера была яма полметра, но её размыло дождём и она стала с человеческий рост, — волнуются люди. — Страшно проходить мимо — может всё рухнуть. И это прямо у подъезда, где едут машины и идут дети в садик.
Мы замерили эту яму. Максимальная глубина провала — 125 сантиметров. О случившемся мы также сообщили в департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Те пообещали оперативно отреагировать и устранить провал.
— Сейчас там проверяют, есть ли сети, после этого яму ликвидируют, — заверили в ДГХ.
Провалы на дорогах Ярославля образуются регулярно: то в одном, то в другом месте. А ещё после дождей ярославские дороги, дворы и тротуары постоянно уходят под воду.