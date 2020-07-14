«Яма с человеческий рост»: в ярославском дворе после дождя образовался огромный провал. Фото

В редакцию 76.RU обратились жители ярославской дома №61 по Ленинградскому проспекту, у которых во дворе образовался глубокий провал.



— Вчера была яма полметра, но её размыло дождём и она стала с человеческий рост, — волнуются люди. — Страшно проходить мимо — может всё рухнуть. И это прямо у подъезда, где едут машины и идут дети в садик.

