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Сотрудники ритуальных компаний рекомендуют собираться на похоронах в умеренных количествах&nbsp;

Сотрудники ритуальных компаний рекомендуют собираться на похоронах в умеренных количествах 

В Ярославской области после нескольких смертей от коронавирусной инфекции назрел вопрос: как проходит процедура захоронения людей, погибших от такого опасного заболевания? Мы поинтересовались непосредственно у тех, кто занимается этим напрямую. В одной из ярославских ритуальных компаний рассказали, как проходит процесс и организация похорон в условиях пандемии:

— Всех умерших от коронавирусной инфекции доставляют из отдельного морга на специализированном автомобиле, — пояснили в агентстве. — Если близкие погибшего изъявили желание сопровождать его в последний путь, то они едут в отдельном автобусе. Захоронение происходит только в закрытых гробах. Родственники при похоронах стоят в стороне на расстоянии в несколько десятков метров. Ограничений по количеству близких во время захоронения нет. Мы лишь рекомендуем людям собираться в умеренных количествах — до 10 человек, или же вовсе оставаться дома и уже после пандемии посетить могилу.

На сегодняшний день в Ярославской области действует режим повышенной готовности. Жителям региона рекомендовано оставаться дома. На сегодняшний день в Ярославской области уже насчитывается более 1000 человек, заразившихся COVID-19.

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коронавируспандемияпохороны
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