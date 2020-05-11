В Ярославской области после нескольких смертей от коронавирусной инфекции назрел вопрос: как проходит процедура захоронения людей, погибших от такого опасного заболевания? Мы поинтересовались непосредственно у тех, кто занимается этим напрямую. В одной из ярославских ритуальных компаний рассказали, как проходит процесс и организация похорон в условиях пандемии:



— Всех умерших от коронавирусной инфекции доставляют из отдельного морга на специализированном автомобиле, — пояснили в агентстве. — Если близкие погибшего изъявили желание сопровождать его в последний путь, то они едут в отдельном автобусе. Захоронение происходит только в закрытых гробах. Родственники при похоронах стоят в стороне на расстоянии в несколько десятков метров. Ограничений по количеству близких во время захоронения нет. Мы лишь рекомендуем людям собираться в умеренных количествах — до 10 человек, или же вовсе оставаться дома и уже после пандемии посетить могилу.

