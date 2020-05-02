2 мая суббота
СЕЙЧАС +11°С
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня +64 новых случая COVID-19 в Ярославской области
СЕЙЧАС +11°С
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
В детском доме останутся взаперти воспитанники и сотрудники

В детском доме останутся взаперти воспитанники и сотрудники

Санаторный детский дом в Переславле-Залесском сегодня закрыли на карантин из-за коронавируса, который обнаружили у одного из сотрудников. В здании в закрытом режиме останутся 65 человек.

— Во избежание распространения инфекции ограничиваем все внешние контакты, при этом 39 детей, находящихся в учреждении, будут получать необходимое обеспечение и уход. 26 сотрудников переводятся на временный закрытый круглосуточный режим работы. В детском доме усиливаются профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Это уже не первый случай, когда закрывают детские учреждения. В Тутаеве и Ярославле остановили работу детские сады из-за родителей с коронавирусом. В Гаврилов-Яме коронавирусной инфекцией заболела воспитанница интерната.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детский домкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!