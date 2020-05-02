Санаторный детский дом в Переславле-Залесском сегодня закрыли на карантин из-за коронавируса, который обнаружили у одного из сотрудников. В здании в закрытом режиме останутся 65 человек.

— Во избежание распространения инфекции ограничиваем все внешние контакты, при этом 39 детей, находящихся в учреждении, будут получать необходимое обеспечение и уход. 26 сотрудников переводятся на временный закрытый круглосуточный режим работы. В детском доме усиливаются профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

