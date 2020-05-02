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В Ярославле лаборатория по обследованию клещей переквалифицировалась на проверку тестов на&nbsp;COVID-19

В Ярославле лаборатория по обследованию клещей переквалифицировалась на проверку тестов на COVID-19

В Ярославле из-за коронавируса лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии на улице Войнова, 1 приостановила прием клещей на обследование.

— Сейчас эта лаборатория занимается только исследованиями тестов на наличие COVID-19, — пояснили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

Теперь в Ярославле клеща на обследование можно сдать в лабораторию Соловьевской больницы.

Куда сдать клеща на обследование:

  • в Ярославле: ул. Загородный Сад, 11; телефон: (4852) 73–67–66;
  • в Рыбинске: ул. Солнечная, 39; телефон: 8 (4855) 55–12–88;
  • в Ростове: Перовский переулок, 19; телефон: 8 (48536) 62–543.

С 1 по 15 мая в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с клещами: (4852) 73–26–95 в рабочие дни с 10 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 12:45).

В этом году ярославцы жалуются на настоящее нашествие клещей. Кровососа успела поймать даже корреспондент 76.RU. Она поделилась опытом, куда бежать и что делать в такой ситуации

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