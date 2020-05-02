В Ярославле из-за коронавируса лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии на улице Войнова, 1 приостановила прием клещей на обследование.



— Сейчас эта лаборатория занимается только исследованиями тестов на наличие COVID-19, — пояснили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.



Теперь в Ярославле клеща на обследование можно сдать в лабораторию Соловьевской больницы.



Куда сдать клеща на обследование:



в Ярославле: ул. Загородный Сад, 11; телефон: (4852) 73–67–66;

