В Ярославле из-за коронавируса лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии на улице Войнова, 1 приостановила прием клещей на обследование.
— Сейчас эта лаборатория занимается только исследованиями тестов на наличие COVID-19, — пояснили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.
Теперь в Ярославле клеща на обследование можно сдать в лабораторию Соловьевской больницы.
Куда сдать клеща на обследование:
- в Ярославле: ул. Загородный Сад, 11; телефон: (4852) 73–67–66;
- в Рыбинске: ул. Солнечная, 39; телефон: 8 (4855) 55–12–88;
- в Ростове: Перовский переулок, 19; телефон: 8 (48536) 62–543.
С 1 по 15 мая в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с клещами: (4852) 73–26–95 в рабочие дни с 10 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 12:45).
В этом году ярославцы жалуются на настоящее нашествие клещей. Кровососа успела поймать даже корреспондент 76.RU. Она поделилась опытом, куда бежать и что делать в такой ситуации