В Ярославле многих студентов выпускных курсов освободили от сдачи государственных экзаменов. Такая мера связана с эпидемией коронавируса. Без экзаменов в этом году уйдут с дипломами не только выпускники бакалавриата, но и учащиеся магистратуры.
В политехническом университете уточнили, что аттестация для студентов останется в виде защиты дипломной работы.
— Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускных квалификационных работ. Эти защиты университет готов проводить дистанционно. Сейчас, в процессе предзащит, мы отрабатываем все процедурные и технологические нюансы, — уточнили в пресс-службе ярославского политеха.
В университете имени Демидова госэкзамены отменяют не у всех факультетов, а защиту дипломов и диссертаций также переносят в онлайн.
А вот ярославским школьникам об отмене экзаменов мечтать не приходится. В региональном департаменте образования сказали, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут в единые для всех даты только тогда, когда это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей.