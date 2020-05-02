В Ярославле многих студентов выпускных курсов освободили от сдачи государственных экзаменов. Такая мера связана с эпидемией коронавируса. Без экзаменов в этом году уйдут с дипломами не только выпускники бакалавриата, но и учащиеся магистратуры.

В политехническом университете уточнили, что аттестация для студентов останется в виде защиты дипломной работы.

— Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускных квалификационных работ. Эти защиты университет готов проводить дистанционно. Сейчас, в процессе предзащит, мы отрабатываем все процедурные и технологические нюансы, — уточнили в пресс-службе ярославского политеха.