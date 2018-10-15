Девушка погибла на месте

Скоро в Ярославской области состоится суд в отношении водителя, который устроил смертельное ДТП на трассе, где погибла молодая женщина.



Напомним, в конце августа этого года на автодороге Шебунино — Красный Профинтерн столкнулись «Фольксваген» и «Киа». Немецкий автомобиль вылетел на встречку и врезался в «Киа», где в этот момент сидели трое молодых людей. 27-летняя Юлия Тяжелова погибла на месте. Ещё двое из «Киа» с травмами попали в больницу.



— За рулём «Фольксвагена» находился 40-летний житель Ростова Ярославской области. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением машины для выполнения требований Правил, с учетом дорожных условий (правый поворот дороги), не справился с управлением своего автомобиля и допустил выезд автомобиля на половину проезжей части, предназначенную для встречного движения. Пассажирка «Киа» скончалась на месте происшествия. В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд, — уточнили в прокуратуре по Ярославской области.



Напомним, Юлия работала в одном из фитнес-клубов Ярославля. Она была единственной дочерью у своих родителей. А ещё долго время встречалась с молодым человеком. Все они были убиты страшной вестью о смерти Юлии.

