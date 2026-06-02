В Ярославской области детей на городском празднике угостили просроченным мороженым

Бесплатное лакомство для гостей праздника оказалось с истекшим сроком Источник: «Типичный Переславль-Залесский» / vk.com

В Переславле-Залесском в День защиты детей угощали просроченным мороженным. Фото баночек с лакомством, которое, по словам автора поста, раздавали на Народной площади 1 июня, опубликовали в группе «Типичный Переславль-Залесский».

«Уважаемый Дмитрий Николаевич Зяблицкий, вы уж как-то прокомментируйте эту ситуацию, или, на крайний случай, возьмите на свой личный контроль», — обратились жители к главе города в соцсетях.

В администрации Переславля-Залесского дали пояснения по ситуации.

«Во время мероприятия была выявлена одна коробка мороженого с истекшим сроком годности. Сразу же был направлен запрос производителю для получения разъяснений. По информации производителя, при отгрузке кладовщик по ошибке выдал одну коробку с количеством мороженого из партии со сроком годности до 30 мая. Производитель заверяет, что мороженое безопасно. В настоящее время продукция из данной партии направлена на экспертизу для подтверждения её качества и безопасности. Отдельно отмечаем, что мороженое с аналогичным составом в настоящее время сертифицируется со сроком годности 1,5 года. Ситуация находится на контроле», — прокомментировали власти.