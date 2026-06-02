Город В Ярославской области детей на городском празднике угостили просроченным мороженым

В Ярославской области детей на городском празднике угостили просроченным мороженым

Власти прокомментировали ситуацию

Бесплатное лакомство для гостей праздника оказалось с истекшим сроком | Источник: «Типичный Переславль-Залесский» / vk.com

В Переславле-Залесском в День защиты детей угощали просроченным мороженным. Фото баночек с лакомством, которое, по словам автора поста, раздавали на Народной площади 1 июня, опубликовали в группе «Типичный Переславль-Залесский».

«Уважаемый Дмитрий Николаевич Зяблицкий, вы уж как-то прокомментируйте эту ситуацию, или, на крайний случай, возьмите на свой личный контроль», — обратились жители к главе города в соцсетях.

В администрации Переславля-Залесского дали пояснения по ситуации.

«Во время мероприятия была выявлена одна коробка мороженого с истекшим сроком годности. Сразу же был направлен запрос производителю для получения разъяснений. По информации производителя, при отгрузке кладовщик по ошибке выдал одну коробку с количеством мороженого из партии со сроком годности до 30 мая. Производитель заверяет, что мороженое безопасно. В настоящее время продукция из данной партии направлена на экспертизу для подтверждения её качества и безопасности. Отдельно отмечаем, что мороженое с аналогичным составом в настоящее время сертифицируется со сроком годности 1,5 года. Ситуация находится на контроле», — прокомментировали власти.

1 июня на главной площади в Переславле устроили большой праздник: утром здесь устроили зону «Города профессий», где дети могли примерить экипировку полицейского и пообщаться с сотрудниками ОМВД, попробовать себя в изготовлении мёда и гончарного изделия, оказать первую помощь, побывать в пожарной машине. Вечером на площади прошел концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд». Мороженого в афишах от администрации не было.

Екатерина Лещенкова
Комментарии
17
Гость
54 минуты
Срок годности на любом продовольственном товаре указан с запасом, при условии правильного хранения и транспортировки. Нарушение этих правил хранения и транспортировки превращают товар в негодный. Недавно в Дикси приобрели йогурт, который и раньше брали, при вскрытии в купленных баночках под крышечками оказалась плесень, хотя до окончания срока годности еще много времени.
Гость
17 минут
Интересно, что содержание баночки никто не показал, небось фотограф всё слопал и ещё добавки попросил))) А на сытый желудок можно и слона из мухи раздуть
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
