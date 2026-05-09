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Город Онлайн-трансляция Салют прогремел у храма Вооруженных сил России. Как Москва отпраздновала 81-ю годовщину Дня Победы: хроника

Салют прогремел у храма Вооруженных сил России. Как Москва отпраздновала 81-ю годовщину Дня Победы: хроника

В этой онлайн-трансляции мы публиковали истории, информацию и факты — всё в режиме реального времени

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Сегодня Москва с размахом отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия прошли по всей столице. Главные улицы города были перекрыты. В разных районах состоялись бесплатные фестивали, концерты военной песни и кинопоказы.

Мы рассказывали и показывали, что происходило на улицах столицы, и вели прямую трансляцию.

Присылайте фото и видео происходящего на улицах Москвы и делитесь кадрами того, как вы празднуете 9 Мая.

Звоните+7 982 630 3102
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Вера Борисова

Масштабные перекрытия в городе

Из-за празднования 9 Мая в Москве перекроют несколько улиц. На тех участках дорог, где введут ограничения, изменят движение общественного транспорта и запретят парковку. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть.

Где будут перекрыты улицы в Москве | Источник: Дептранс. Оперативно / T.meГде будут перекрыты улицы в Москве | Источник: Дептранс. Оперативно / T.me

Где будут перекрыты улицы в Москве

Источник:

Дептранс. Оперативно / T.me

Движение запретят на:

  • Тверской улице — от улицы Моховой до Тверского бульвара;

  • Моховой улице — от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;

  • Большой Никитской улице — от улицы Моховой до Романова переулка;

  • улице Петровке — от Дмитровского переулка до Театрального проезда;

  • Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

  • Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной;

  • Садовнической набережной — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

  • Пречистенской набережной — от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда;

  • улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;

  • набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская;

  • Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках;

  • Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах;

  • Старой, Новой и Болотной площадях;

  • Большом Москворецком и Чугунном мостах.

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Вера Борисова

Как будет работать метро 9 мая

9 мая с 05:30 и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать на вход и пересадку пассажиров. Станция «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

«Также во время проведения мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции», — уточнили в пресс-службе столичного дептранса.

Какие станции метро в Москве будут закрыты 9 мая | Источник: Дептранс. Оперативно / T.meКакие станции метро в Москве будут закрыты 9 мая | Источник: Дептранс. Оперативно / T.me

Какие станции метро в Москве будут закрыты 9 мая

Источник:

Дептранс. Оперативно / T.me

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Вера Борисова

Что будет с интернетом 9 мая?

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) официально объявили о том, что в День Победы в столице будут действовать строгие ограничения сотовой связи.

9 мая «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий» ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к ресурсам из «белого списка», а также будут приостановлены сервисы обмена SMS-сообщениями.

Домашний интернет, а также сети Wi-Fi будут продолжать функционировать в обычном режиме без каких-либо перебоев.

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Вера Борисова

Вот такая сейчас обстановка в метро. На некоторых станциях в центре города сотрудники подземки предупреждают о закрытии входов и выходов.

По словам корреспондента MSK1.RU, который сейчас находится в метро, на «Площади Революции» уже перекрыли выходы. По громкоговорителю предупреждают, что выход в город закрыт, а станция открыта только на пересадку. Неподалеку дежурят силовики.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

«На центральных станциях стоят работники метро с громкоговорителями. Полиция стоит в центре зала и перед эскалаторами к выходу в центр», — сообщает корреспондент с места событий.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

В метро также повесили карту закрытых входов и выходов на время проведения парада Победы.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

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Вера Борисова

Какой будет погода?

По прогнозу синоптиков, 9 мая, в субботу, в Москве будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью будет +7…+10 °C, а днем — не выше +12…+14°C.

«В Москве 9 мая облачность будет верхнего или среднего яруса, то есть увидеть пролет на средней высоте можно будет, — заявила MSK1.RU Татьяна Позднякова. — В небе не будет таких мощных сплошных облаков, которые бы не позволили проведению воздушного парада. Но решение будут принимать уже специалисты и организаторы парада».

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Вера Борисова

На улицах города уже начали вводить масштабные перекрытия. Столичный дептранс сообщает, что движение временно закрыто:

  • на Москворецкой набережной;

  • на Кремлевской набережной;

  • на Пушкинской площади;

  • на Тверской улице;

  • на улице Варварке;

  • на улице Ильинке;

  • на Старой площади;

  • на улице Моховой;

  • на улице Солянке.

Полный список улиц, которые сегодня перекроют, смотрите здесь.

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Вера Борисова

Прием, проверка связи! Мы проверили — мобильный интернет в Москве пока что работает.

Перед парадом Победы операторы предупреждали, что у абонентов могут возникнуть проблемы с доступом в интернет, в том числе и с сайтами из «белых списков».

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Вера Борисова

Почему не будет военной техники?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад Победы 9 мая пройдет в усеченном формате — без техники. Эта мера нужна, чтобы минимизировать риски террористической угрозы.

«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность, — сказал Песков журналистам. — И поэтому на фоне этой террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности. В прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад всё равно будет».

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Вера Борисова

Помимо перекрытий улиц и переходов в метро, сегодня для посетителей закрыт и Московский кремль. Помимо этого, отменена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади.

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Вера Борисова

Наверное, такой пустынной Москву можно увидеть только перед парадом Победы и на утро 1 января.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В районе Тверской площади людей практически нет. По дороге можно встретить только парочку человек. Один за другим открываются кафе и рестораны в центре.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
+2
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

По словам корреспондента MSK1.RU, на улицах большое усиление — за порядком сегодня следят и полицейские, и Росгвардия, и ОМОН. На некоторых улицах также можно увидеть несколько патрулей и железные заборы, которыми перекрывают улицы.

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Вера Борисова

Продолжаем вести наш репортаж с перекрытых улиц Москвы. Повсюду сотрудники полиции и железные заборы, которые преграждают проезд.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
+2
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На экранах можно увидеть предупреждения о том, что проехать через центральные улицы сейчас невозможно.

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Вера Борисова

Отключение мобильного интернета

По словам жителей столицы, невозможно открыть банковские приложения, мессенджеры, отправить СМС и даже сайты из «белого списка». Читатели MSK1.RU сообщают, что проблемы фиксируются в центральной части города.

«Не отправляются даже СМС. И „белые списки“ тоже не работают», — пожаловался читатель MSK1.RU, который находится в Тверском районе Москвы.

«Примерно в 08:30 у части операторов отключился мобильный интернет. Приходится спасаться скачанными картами», — рассказал житель столицы, который тоже находится сейчас в центре города.

У вас работает мобильный интернет?

Да, всё работает
Нет, ничего не открывается
Открывается, но с трудом
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Вера Борисова

А давайте посмотрим, что сейчас происходит у Красной площади. Сейчас там вовсю собираются солдаты в парадной форме, которые будут принимать сегодня участие в параде Победы.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
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Вера Борисова

Немного милоты вам в ленту в этот день. На парад Победы пришел посмотреть и такой лохматый белый друг.

Источник:

Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

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День Победы 9 Мая Перекрытие Праздник
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Комментарии
8
Гость
9 мая, 23:40
Ленту у риа что ль украли?
Гость
9 мая, 09:45
Я восхищен! Как смог один человечек подчинить и запугать многочисленный, умный и свободолюбивый народ!?
Читать все комментарии
Гость
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