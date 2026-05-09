Салют прогремел у храма Вооруженных сил России. Как Москва отпраздновала 81-ю годовщину Дня Победы: хроника

Сегодня Москва с размахом отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия прошли по всей столице. Главные улицы города были перекрыты. В разных районах состоялись бесплатные фестивали, концерты военной песни и кинопоказы.

Мы рассказывали и показывали, что происходило на улицах столицы, и вели прямую трансляцию.