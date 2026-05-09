Салют прогремел у храма Вооруженных сил России. Как Москва отпраздновала 81-ю годовщину Дня Победы: хроника

Сегодня Москва с размахом отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия прошли по всей столице. Главные улицы города были перекрыты. В разных районах состоялись бесплатные фестивали, концерты военной песни и кинопоказы.
Мы рассказывали и показывали, что происходило на улицах столицы, и вели прямую трансляцию.
Масштабные перекрытия в городе
Из-за празднования 9 Мая в Москве перекроют несколько улиц. На тех участках дорог, где введут ограничения, изменят движение общественного транспорта и запретят парковку. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть.
Движение запретят на:
Тверской улице — от улицы Моховой до Тверского бульвара;
Моховой улице — от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;
Большой Никитской улице — от улицы Моховой до Романова переулка;
улице Петровке — от Дмитровского переулка до Театрального проезда;
Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной;
Садовнической набережной — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
Пречистенской набережной — от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда;
улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;
набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская;
Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках;
Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах;
Старой, Новой и Болотной площадях;
Большом Москворецком и Чугунном мостах.
Как будет работать метро 9 мая
9 мая с 05:30 и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать на вход и пересадку пассажиров. Станция «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.
«Также во время проведения мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции», — уточнили в пресс-службе столичного дептранса.
Что будет с интернетом 9 мая?
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) официально объявили о том, что в День Победы в столице будут действовать строгие ограничения сотовой связи.
9 мая «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий» ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к ресурсам из «белого списка», а также будут приостановлены сервисы обмена SMS-сообщениями.
Домашний интернет, а также сети Wi-Fi будут продолжать функционировать в обычном режиме без каких-либо перебоев.
Вот такая сейчас обстановка в метро. На некоторых станциях в центре города сотрудники подземки предупреждают о закрытии входов и выходов.
По словам корреспондента MSK1.RU, который сейчас находится в метро, на «Площади Революции» уже перекрыли выходы. По громкоговорителю предупреждают, что выход в город закрыт, а станция открыта только на пересадку. Неподалеку дежурят силовики.
«На центральных станциях стоят работники метро с громкоговорителями. Полиция стоит в центре зала и перед эскалаторами к выходу в центр», — сообщает корреспондент с места событий.
В метро также повесили карту закрытых входов и выходов на время проведения парада Победы.
Какой будет погода?
По прогнозу синоптиков, 9 мая, в субботу, в Москве будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью будет +7…+10 °C, а днем — не выше +12…+14°C.
«В Москве 9 мая облачность будет верхнего или среднего яруса, то есть увидеть пролет на средней высоте можно будет, — заявила MSK1.RU Татьяна Позднякова. — В небе не будет таких мощных сплошных облаков, которые бы не позволили проведению воздушного парада. Но решение будут принимать уже специалисты и организаторы парада».
На улицах города уже начали вводить масштабные перекрытия. Столичный дептранс сообщает, что движение временно закрыто:
на Москворецкой набережной;
на Кремлевской набережной;
на Пушкинской площади;
на Тверской улице;
на улице Варварке;
на улице Ильинке;
на Старой площади;
на улице Моховой;
на улице Солянке.
Полный список улиц, которые сегодня перекроют, смотрите здесь.
Прием, проверка связи! Мы проверили — мобильный интернет в Москве пока что работает.
Перед парадом Победы операторы предупреждали, что у абонентов могут возникнуть проблемы с доступом в интернет, в том числе и с сайтами из «белых списков».
Почему не будет военной техники?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад Победы 9 мая пройдет в усеченном формате — без техники. Эта мера нужна, чтобы минимизировать риски террористической угрозы.
«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность, — сказал Песков журналистам. — И поэтому на фоне этой террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности. В прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад всё равно будет».
Помимо перекрытий улиц и переходов в метро, сегодня для посетителей закрыт и Московский кремль. Помимо этого, отменена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади.
Наверное, такой пустынной Москву можно увидеть только перед парадом Победы и на утро 1 января.
В районе Тверской площади людей практически нет. По дороге можно встретить только парочку человек. Один за другим открываются кафе и рестораны в центре.
По словам корреспондента MSK1.RU, на улицах большое усиление — за порядком сегодня следят и полицейские, и Росгвардия, и ОМОН. На некоторых улицах также можно увидеть несколько патрулей и железные заборы, которыми перекрывают улицы.
Продолжаем вести наш репортаж с перекрытых улиц Москвы. Повсюду сотрудники полиции и железные заборы, которые преграждают проезд.
На экранах можно увидеть предупреждения о том, что проехать через центральные улицы сейчас невозможно.
Отключение мобильного интернета
По словам жителей столицы, невозможно открыть банковские приложения, мессенджеры, отправить СМС и даже сайты из «белого списка». Читатели MSK1.RU сообщают, что проблемы фиксируются в центральной части города.
«Не отправляются даже СМС. И „белые списки“ тоже не работают», — пожаловался читатель MSK1.RU, который находится в Тверском районе Москвы.
«Примерно в 08:30 у части операторов отключился мобильный интернет. Приходится спасаться скачанными картами», — рассказал житель столицы, который тоже находится сейчас в центре города.
У вас работает мобильный интернет?
А давайте посмотрим, что сейчас происходит у Красной площади. Сейчас там вовсю собираются солдаты в парадной форме, которые будут принимать сегодня участие в параде Победы.
Немного милоты вам в ленту в этот день. На парад Победы пришел посмотреть и такой лохматый белый друг.