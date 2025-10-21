Секс-практики, топор и чучела. Как известный стилист учит сотрудников выходить из зоны комфорта

Источник: kopitinphoto / iStock

Били плеткой, заставляли сжигать свое чучело и рассказывать о личных сексуальных фантазиях — такие тренинги для сотрудников имидж-студий Дениса Осипова и не только ежегодно проводились на даче известного петербургского стилиста. Мастера признаются, что собрания чем-то напоминали секту, куда особенно впечатлительные втягивались, а остальные — молча делали то, что им говорят. Так годами формировалось закрытое сообщество для своих — по своим правилам и идеям очень напоминающее другую скандальную городскую историю.

Каких жертв от стилистов требует красота — в тексте «Фонтанки».

Раздевания в кругу и погоня с топором. Как прошел 21-дневный тренинг на даче у владельца студии

Несколько дней назад стилист Анастасия опубликовала у себя в социальных сетях серию роликов о том, как прошел 21-дневный тренинг на даче у владельца сети салонов красоты Дениса Осипова. На момент, когда ей предложили поучаствовать, девушка работала в студии уже два года. Предполагалось, что сотрудники едут на профессиональное обучение: осваивать новые приемы и практики для работы с клиентами. На курс прибыло тридцать человек.

«В принципе, меня это не смутило, потому что студия проводила довольно много обучающих тренингов, которые действительно были полезными. Но обычно они были не выездными и не на три недели, но я подумала, что меня ждет полное погружение. Согласилась и поехала. И тут в первый же день нам рассказали, что нас будут учить пикапу по Алексу Лесли, энергетическим практикам, что мы будем разбирать нашу сексуальность и проблемы в личной жизни», — рассказывает она.

Уезжать Анастасия побоялась: дорожила работой и переживала о последствиях. Тем временем задания на тренингах с каждым днем становились всё более безумными: сотрудников просили то ходить с завязанными глазами по комнате и первому встретившемуся на пути шепнуть на ухо свою сексуальную фантазию, то отметить свои интимные предпочтения на листочке-анкете. Во время практик сотрудников студии в том числе заставляли имитировать секс, ссоры и скандалы.

«На третьей неделе у нас было занятие с психологом. Она попросила нас встать в круг, по очереди выйти в центр и раздеться до той степени, до которой будет комфортно. Она вышла первой и разделась догола, — рассказывает сотрудница. — В какой-то момент в круг влетел сам владелец этого мероприятия, разделся полностью догола и начал подходить к сотрудникам, танцевать стриптиз».

Как утверждает Анастасия, во время трехнедельного тренинга группа людей употребляла запрещенные вещества. В их числе был один из сотрудников, Даниил (имя изменено), который в момент шуточного конфликта сказал ей: «Я тебя сейчас убью». «Я машинально брызнула ему перцовым баллончиком в лицо, тут же поняла, что сделала что-то неправильное, и сказала ему, что сейчас же сбегаю в дом за молоком и мы промоем ему глаза. Я поднимаюсь на веранду и вижу, как люди, которые стоят на веранде и курят, в ужасе смотрят куда-то за меня и начинают забегать в дом. Я оборачиваюсь и вижу, что Даниил несется за мной с топором», — вспоминает она.

Анастасия спряталась в кустах, затем — рванула в лес. По словам девушки, Даниил какое-то время искал ее на участке с топором в руках, затем вернулся в дом, где поссорился уже с другой участницей тренинга — и столкнул ее с лестницы. «Все остальные люди веселились как ни в чем не бывало», — вспоминает она. Эту историю «Фонтанке» подтвердила еще одна из бывших сотрудниц сети.

В правоохранительные органы девушки не обращались. Анастасия проработала в салоне еще год и больше с Денисом Осиповым не взаимодействовала.

«С коллегами обсуждали, конечно, но там у всех такая толерантность к трешу, что это никого и не удивило. Самые внушаемые втягивались, остальные просто молча делали то, что им говорят», — поделилась девушка.

Кто такой Денис Осипов и причем здесь другие петербургские студии

Денис Осипов — известный стилист и владелец сети одноименных имидж-студий. Всего в Петербурге работает 10 салонов, на «Яндекс Картах» — тысячи положительных отзывов посетителей. Судя по данным, указанным на сайте, работает «Осипов имидж-студия» в качестве ИП.

В интервью для интернет-проекта «Парикмахер» он рассказывал, что прошел обучение по программе MBA (Master of Business Administration) и активно интересовался работами Карла Юнга об архетипах. Полученные знания он стал применять на практике — и в схеме управления сетью салонов, и в парикмахерском направлении. Клиенты студии не просто приходят с референсом и просят покрасить и подстричь — на основе теста по картинкам-ассоциациям мастера определяют архетипы клиента и подбирают ему прическу, соответствующую его внутреннему «я».

На своей страничке в соцсетях Денис Осипов приглашает парикмахеров в имидж-студию на работу: обещает «команду мечты», «творчество и движ» и «людей, близких по духу».

Периодически приглашали на тренинги и работников другой дружественной сети салонов, которая работает в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде и насчитывает 17 студий. Парикмахеры этих салонов утверждают, что Денис Осипов представлялся им как соучредитель сети, а на ее сайте, судя по данным архивов интернета, еще в 2023 году было указано название с упоминанием Осипова.

Руководитель этой сети заявила, что Денис Осипов никогда не был их владельцем, а на его тренинги их сотрудники отправлялись по собственному желанию: «В рамках нашей сети мы не поддерживаем ни сексуализацию, ни харассмент, ни употребление запрещенных веществ. Денис Осипов действительно ведет тренинги для сотрудников разных салонов в Петербурге и Москве. Наши сотрудники действительно туда попали, у них случился нехороший опыт, но никто их туда целенаправленно не отправлял ни в коем случае».

Старую версию названия сайта руководитель сети объяснила старым сотрудничеством со студиями Осипова. «Мы были партнерскими студиями, которые развивались вместе, так как мы работаем в одной сфере. С 2020 года это сотрудничество прекращено», — отметила она. У двух сетей не было общего юрлица — партнерством руководитель назвала поддержку друг друга и обмен опытом. Приписку by Osipov, сохранявшуюся на сайте до 2023 года, она объяснила затянувшимся ребрендингом.

Владелец бренда отдельно подчеркнул, что его сеть к Денису Осипову отношения не имеет, а внешнее обучение никогда не было для его сотрудников обязательным.

О приглашении и последующем участии в тренингах именитого стилиста рассказали сотрудники еще одной сети петербургских парикмахерских. У сети четыре салона в Петербурге, ИП зарегистрировано в Самаре.

«Фонтанка» пыталась связаться со знаменитым стилистом и узнать, какой смысл он закладывал в свои тренинги и имеют ли еще две сети салонов Петербурга к нему отношение, но сообщения корреспондента остались непрочитанными.

Сотрудницы рассказывают, что им он объяснял «политику партии» следующим образом: необходимо развивать в себе не только профессионализм и технику, но и личные качества. А зажимы, закрепощенность и проблемы в личной жизни затрудняют работу с клиентами.

Плетки, раздевания и выход из зоны комфорта. Что рассказывают другие сотрудницы

Под публикацией Анастасии в соцсетях собрались десятки сотрудниц, которым тоже довелось либо побывать на одном из похожих тренингов, либо услышать истории о поездках на дачу от коллег. Девушки признаются, что сами не до конца понимали, в чем приняли участие, а после подобных выездов чувствовали себя «морально изнасилованными».

«Он говорил об энергопрактиках и медитациях — о том, как перевоплощаться в животных. В один момент нам завязали глаза, и мы целый час должны были произносить странные звуки», — вспоминают они. На одном из тренингов девушек якобы попросили сделать из подручных средств свое же чучело и сжечь. «Если ты отказывался ехать на тренинг, то тебя, конечно, не увольняли, но говорили, что тебе нужно развиваться, тренировать свои soft skills. Ко мне менялось отношение, если я отказывалась ехать: что я не готова служить верой и правдой их салону, не хочу чего-то добиться», — вспоминает девушка.

«Были и плетки, и раздевания, все тренинги подобного рода преподносились как выход из зоны комфорта. Говорили, что мастер должен уметь „продавать“ себя для большей выручки», — рассказывает еще один из мастеров.

Другие стилисты рассказывают, что в их студии тренинги называли обязательными, а арт-директора грозились, что мастера не смогут продолжить работу без посещения выездов.

Страх сотрудников остаться без работы не был таким уж безосновательным. Мастера и имидж-студий Осипова, и иных салонов утверждают, что многие и так работали на птичьих правах.

Одна из мастериц на вопросы «Фонтанки» отреагировала с недоумением: «Никто никого ни к чему не принуждает, все участники — совершеннолетние. Мне практики Дениса действительно помогли — и в работе, и в личной жизни, так что я не понимаю тех, кто пытается раздуть скандал на пустом месте», — подчеркнула она.

«Что было на тренинге, остается на тренинге». Проверить границы дозволенного — это новый тренд?

Уже уволившиеся сотрудницы рассказывают, что после окончания тренингов поначалу никто и не собирался писать заявление на увольнение или обращаться в СМИ или правоохранительные органы. «Как-то было какое-то чувство единства. Что вы все в одной кучке, потусили, покуражили, молодые. Нам еще лапши на уши навесили, что мы очень классные, растем. И только когда ты выходишь из этой „секты“, начинаешь понимать: „А где был мой мозг?“» — вспоминает одна из них. Схожими эмоциями поделились и другие мастера, опрошенные «Фонтанкой».

Девушки, которым доводилось участвовать в тренингах, рассказывают, что их коллеги после такого рода тимбилдингов либо включались, либо уходили — без лишнего шума. «Было правило: что было на тренинге, остается на тренинге», — прозвучало в историях сразу нескольких девушек.

О почти аналогичном закрытом сообществе «Фонтанка» рассказывала год назад — внимательные читатели в комментариях под новостью о БДСМ-практиках салона красоты припомнили историю студенческого стройотряда «Данко». Вводные и правда поразительно похожи: закрытые мероприятия «для своих», распространяться о содержании которых строго запрещено, специфические методы выхода из зоны комфорта.