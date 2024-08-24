Концерты, мастер-классы и еда на любой вкус: в Ярославле стартовал «Пир на Волге». Онлайн-трансляция

дегустация ярославских специалитетов: картофельная запеканка с грибами и грудинкой под горячим сыром раклет, ярушки рыболепные под сыром с судаком и щукой, сбитень, лимонады с огурцом и укропом, малиной и хвоей, крыжовником и апельсином, сыры;

steak house «Честный Стейк»: бургеры, стейки и домашние лимонады;

ресторан «Собрание»: большие блины с сытными начинками;

ресторан «Много Рыбы»: воки и поке-конструктор;

«Шашлык-Машлык»: хачапури и шаверма на углях, шашлык-ролл, кебаб-ролл;

«Дагестанская кухня»: фирменные кебабы «Баранди», ботлихские пироги;

«Мой мясной»: авторские шаурма и блинчики;

«Сила Сибири»: блюда из оленины, а также фирменный сугудай из омуля (блюдо из свежей, термически не обработанной рыбы);

«Удмуртские перепечи»: фирменные удмуртские перепечи (ватрушки) с разными начинками;

«Кларий — рыба дивная»: шашлык из сома;

«Хот-доги регионов России»: авторские ход-доги;

«Дымов Гриль Дог»: фирменные хот-доги с сосисками и с колбасками;

фуд-трак «Помидорка»: кетчуп, который можно добавить к ребрышкам или в хот-дог отфуд-трака «Дымов»;

фуд-трак SuperWok: воки для вегетарианцев и мясоедов, молочные коктейли;

фуд-трак Beetle Chef: авторские хот-доги, кофе и домашний лимонад;