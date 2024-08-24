Концерты, мастер-классы и еда на любой вкус: в Ярославле стартовал «Пир на Волге». Онлайн-трансляция

В субботу, 24 августа на Стрелке в Ярославле стартовал гастрономический фестиваль «Пир на Волге» (0+). Он продлится два дня. Программа мероприятия обширна: концерты, благотворительные мероприятия, мастер-классы, игры, лекции (площадки будут разделены на зоны 0+ и 18+).
В онлайн-трансляции показываем, как город гуляет на гастрофестивале.
Проблемы с интернетом
Фотограф 76.RU сообщает, что людей на Стрелке пока немного. При этом заметны проблемы с интернетом:
— Лайфхак для владельцев айфонов: переключить в настройках LTE на 3G, и всё грузит быстрее.
Карта «Пира на Волге»
Развлечений много, и, чтобы гости не потерялись, организаторы опубликовали карту «Пира на Волге». Сохраняйте себе, чтобы не заблудиться на гуляньях.
Ранее власти опубликовали схему ограничений движения на время проведения «Пира на Волге». Судя по карте, в центр лучше ехать не на машине. Ограничение движения будет действовать с 06:00 24 августа до 23:00 25 августа.
— На участках улиц Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и средний ярус), Революционная, Андропова, Почтовая, Подзеленье, Волжский спуск, площадь Челюскинцев вводится временное ограничение движения транспортных средств, — рассказали в мэрии.
На верхнем и нижнем ярусе Которосльной набережной, на Почтовой улице, Подзеленье и Волжском спуске ввели временное ограничение остановки и стоянки автомобилей.
Развлечения
Организаторы не забыли и про развлечения. На Стрелке пройдет множество концертов и мастер-классов.
Вот, что будет происходить на музыкальной сцене 24 августа:
12:30–13:20 — модный показ «Твори, излучай, вдохновляй!» от дизайнеров и шоурумов из Ярославля, Вологды и Рыбинска.
13:30–14:00 — группа «Под одеялом» (12+);
14:05–14:35 — Тимофей Телешев (6+);
14:40–15:10 — московский исполнитель ПАУЧ (12+);
15:30–16:15 — ТАКОЙ МАКАР из Рыбинска (12+);
16:30–17:15 — рок-группа THE BIST (16+);
17:30–18:15 — кавер-проект «Новый предмет» (18+);
18:30–19:15 — донецкая группа Mouse In Da Chaos (12+);
19:30–20:15 — группа Longlong (16+);
20:30–22:00 — кавер-группа актеров Волковского театра «Волков Бэнд» (6+).
Полную афишу мероприятий мы публиковали здесь. Помимо выступлений, для гостей фестиваля подготовлены спортивные развлечения, детские мастер-классы, дегустации и даже зона 18+.
Фудкорты
Фуд-корт № 1 у музыкальной сцены
«Дагестанская лавка»: дагестанские лепешки чуду с сыром, с мясом, с зеленью, с тыквой, с картошкой и грибами. Пахлава под чай из горных трав, кизиловый лимонад с мятой;
«Чуррос Вооm»: чуррос — испанские пончики;
«Корейские корн-доги»: корейские корн-доги, напитки;
«Пян-се»: корейские паровые пирожки с различными начинками;
RuiRu: кофе, лимонады, сахарная вата и молочные коктейли;
«Чаплин пицца»: авторские римские пиццы.
Фуд-корт № 2 у кулинарной сцены
дегустация ярославских специалитетов: картофельная запеканка с грибами и грудинкой под горячим сыром раклет, ярушки рыболепные под сыром с судаком и щукой, сбитень, лимонады с огурцом и укропом, малиной и хвоей, крыжовником и апельсином, сыры;
steak house «Честный Стейк»: бургеры, стейки и домашние лимонады;
ресторан «Собрание»: большие блины с сытными начинками;
ресторан «Много Рыбы»: воки и поке-конструктор;
«Шашлык-Машлык»: хачапури и шаверма на углях, шашлык-ролл, кебаб-ролл;
«Дагестанская кухня»: фирменные кебабы «Баранди», ботлихские пироги;
«Мой мясной»: авторские шаурма и блинчики;
«Сила Сибири»: блюда из оленины, а также фирменный сугудай из омуля (блюдо из свежей, термически не обработанной рыбы);
«Удмуртские перепечи»: фирменные удмуртские перепечи (ватрушки) с разными начинками;
«Кларий — рыба дивная»: шашлык из сома;
«Хот-доги регионов России»: авторские ход-доги;
«Дымов Гриль Дог»: фирменные хот-доги с сосисками и с колбасками;
фуд-трак «Помидорка»: кетчуп, который можно добавить к ребрышкам или в хот-дог отфуд-трака «Дымов»;
фуд-трак SuperWok: воки для вегетарианцев и мясоедов, молочные коктейли;
фуд-трак Beetle Chef: авторские хот-доги, кофе и домашний лимонад;
фуд-трак Old Bus Coffee: авторское кофейное меню и корн-доги.
Фуд-корт № 3 у стелы #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ
«Вкусвилл»: бургеры, хот-доги, фруктовые нарезки, мороженое;
«Бульбачка»: жареная картошка-вертушка (Белоруссия);
Coffee Like: авторское кофейное меню — лаванда, бельгийская вафля, малина — кокос;
«PROSPECT гриль»: бургеры и мясо на гриле;
Say cheese от Yarhotel Centre: хачапури на шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, сырный попкорн;
«Борода Бар»: ребра, бургеры, колбаски и стейки на гриле, белгородская сыроварня «Батмановские сыры»: сыры собственного производства, мясо и овощи на офире (многофункциональный очаг, объединяющий в себе функции мангала, гриля и барбекю), стейки с розмарином, жареный сыр халуми;
«РАКОВАРЪ»: раки вареные, лангустины в беконе и креветки, том ям;
«ЭТО ЧУРРОС и КОФЕ!»: авторские чурросы; ELLEX COFFE: кофе и авторские ПП-пироги;
«Душа»: конструктор вафель и лимонады;
«Пипяо»: корейские корн-доги и поке;
фуд-трак «Скуби Дог»: крафтовые ход-доги и волжские багеты с начинками;
«Чуррос Воом»: испанские пончики;
фуд-трак «Индилайт»: клаб-сэндвич с ветчиной, купаты с багетом и маринованными огурчиками;
фуд-трак «Дальневосточный минтай»: сифуд-боксы, фиш & chips, креветки, рыбные палочки;
фуд-трак «МАГ бургер»: классические бургеры, бургеры в тортилье.
Аллея фуд-траков (со стороны Которосли)
«ПиццаФабрика»: фабричная пицца прямо из печи;
«Роснефть зерно»: авторские ход-доги и пицца на римском тесте;
«Шаварме»: уникальная шаверма;
«Путь детства»: пицца из дровяной печи;
онлайн-магазин «Самокат»: коктейли на основе шорли бренда «Самокат». Хочешь получить коктейль — сыграй в кольцеброс;
«Юнга»: мороженое в гонконгских вафлях, кофе и лимонады;
G-drive: кофе и датские хот-доги.
Фудкорт 18+
пивоварня «ТАРКОС» (Воронеж): пивоварня-замок из Воронежа приглашает поучаствовать в настоящих пивных играх! Керлинг бирдекелями, крышечный баскетбол — настоящий пивной чемпионат!
крафтовая пивоварня MAGNUM: крафтовое пенное;
крафтовая пивоварня HOPMALT: крафтовое пенное;
«Багет, паштет и желтый плед»: узбекский плов, мидии в сливочном соусе, картофель фри;
«Фермерские улитки»: авторские фаршированные улитки из Казани;
ресторан «Дежавю»: игристые и тихие вина от «Кубань-Вина» и «Абрау-Дюрсо»; мидии в сырном соусе, телятина в соусе порто и сыры.