НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 742мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Новые авиарейсы
«Умные решения»
Умерла долгожительница
Задержка поезда
9-балльные пробки
Кредиты ярославцев
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Развлечения «Хуже Козловского может быть Петров»: известный шоумен безжалостно прошелся по игре российских актеров

«Хуже Козловского может быть Петров»: известный шоумен безжалостно прошелся по игре российских актеров

Отар Кушанашвили не стеснялся в выражениях

427
Отар Кушанашвили высказался об игре Александра Петрова | Источник: «КАКОВО?!» / YouTube, Татьяна Спиридонова / MSK1.RUОтар Кушанашвили высказался об игре Александра Петрова | Источник: «КАКОВО?!» / YouTube, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Отар Кушанашвили высказался об игре Александра Петрова

Источник:

«КАКОВО?!» / YouTube, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Известный шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал игру российских актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Внезапно на орехи досталось и ярославскому актеру Александру Петрову.

Отар Кушанашвили — российский журналист, актёр и телеведущий. Широкую известность получил после участия в ток-шоу «Акулы пера» (18+), которое было популярно в России в середине 90-х. В этой программе звезды телеэкранов отвечали на острые вопросы начинающих журналистов. Среди гостей шоу были Филипп Киркоров, Алёна Апина, Леонид Якубович и другие популярные артисты.

Благодаря участию в «Акулах пера» Кушанашвили закрепил за собой амплуа дерзкого, непредсказуемого и эпатажного шоумена.

Авторский канал «Каково?!» (18+) Кушанашвили создал в 2020 году. Там он разбирает новости шоу-бизнеса и дает свою оценку самым обсуждаемым и скандальным событиям.

В очередном выпуске своего шоу «Каково?!» Отар решил высказаться о недавней нашумевшей премьере «Бар „Один звонок“» (18+).

Сюжет сериала разворачивается в московском загадочном баре, из-за которого исчезают люди. Заведение непросто найти, так как оно постоянно меняет адреса. Герой Козловского — бармен, предлагающий посетителям позвонить своим умершим близким. Однако за звонок нужно платить игрой в русскую рулетку.

В рейтинге «Кинопоиска» сериал «Бар „Один звонок“» (18+) набрал отметку 8.0 и вошел в топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей платформы.

Основной удар критики Кушанашвили пришелся на Данилу Козловского и Оксану Акиньшину. Кстати, последние пять лет химия между актерами происходит не только на экране, но и в реальной жизни. Правда пара долго скрывала отношения. Отара, в прочем, трепетные чувства актеров нисколько не разжалобили:

«Всё, что демонстрирует Козловский в кадре, это уровень седьмого класса средней школы — так же кривляются, не умея в жизни ничего. Самый органичный парень… существо в кадре — тиктокер Егор Шип. Я не знаю, кто такой Егор Шип, но он переиграл в кадре всех, включая Оксану Акиньшину».

Егор Шип (настоящее имя Егор Кораблин) — блогер и музыкальный исполнитель. Популярность пришла к нему после его видеороликов и музыкальных клипов. В 2021 году Шип подписал контракт с российским музыкальным лейблом Black Star.

Громким событием в карьере артиста стали его отношения с Валей Карнавал. Пара познакомилась в тиктокерском доме Hype House, в котором они вместе жили и снимали видеоролики. Через некоторое время Егора и Валю перестали замечать вместе. Позже Шип выпустил песню-пародию под названием «Где же Валя?». В этом треке он ясно дал понять фанатам, что его пути с Карнавал разошлись.

После того, как Кушанашвили жестко проехался по актерской игре Акиньшиной и Козловского, телеведущий емко бросил:

<p>Отар Кушанашвили</p><p>Отар Кушанашвили</p>

Хуже Данилы Козловского может быть Петров в отдельных ролях.

Отар Кушанашвили

Шоумен, журналист

К слову, актер Александр Петров в съемках сериала «Бар „Один звонок“» (18+) не участвовал. Какие именно роли Петрова не понравились Отару — неизвестно. Из последних проектов ярославского актера — детский фильм «Горыныч» (6+), который при бюджете в 890 млн собрал почти 1,5 млрд рублей в прокате, но был встречен прохладно, а также сериал «Камбэк» (18+), где Петров сыграл бездомного по прозвищу Компот. Кстати, к этому амплуа актер очень усердно готовился.

Возможно, оценка Кушанашвили связана с любовной драмой «Непослушная» (18+), где Петров сыграл богатого обольстителя. На «Кинопоиске» зрители оценили фильм в 5.8 баллов. У некоторых кинокартина вызвала испанский стыд.

К слову, в противовес дерзкому мнению Отара, в рейтинге ВЦИОМ о лучших артистах страны Александр занял третье место. Петров попал в топ благодаря выбору россиян.

А вам нравится актерская игра Александра Петрова?

Да, обожаю его!
Нет, я согласен с Кушанашвили
Свое мнение напишу в комментариях

Ранее мы рассказывали о дебюте Петрова в роли телеведущего.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Александр Петров Отар Кушанашвили
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
16 минут
У нас много прекрасных актёров и актрис . Стивен Сигал, наталия Орейро, Милош Бикович, ещё один известный человек мира с французким акцентом. Даже Орнелу Мути можно поставить в этот ряд, но у неё ещё все впереди .
Гость
1 час
У нас нет кино. Все в СССР осталось.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление