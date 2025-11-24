«Хуже Козловского может быть Петров»: известный шоумен безжалостно прошелся по игре российских актеров

Отар Кушанашвили высказался об игре Александра Петрова Источник: «КАКОВО?!» / YouTube, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Известный шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал игру российских актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Внезапно на орехи досталось и ярославскому актеру Александру Петрову.

Отар Кушанашвили — российский журналист, актёр и телеведущий. Широкую известность получил после участия в ток-шоу «Акулы пера» (18+), которое было популярно в России в середине 90-х. В этой программе звезды телеэкранов отвечали на острые вопросы начинающих журналистов. Среди гостей шоу были Филипп Киркоров, Алёна Апина, Леонид Якубович и другие популярные артисты. Благодаря участию в «Акулах пера» Кушанашвили закрепил за собой амплуа дерзкого, непредсказуемого и эпатажного шоумена. Авторский канал «Каково?!» (18+) Кушанашвили создал в 2020 году. Там он разбирает новости шоу-бизнеса и дает свою оценку самым обсуждаемым и скандальным событиям.

В очередном выпуске своего шоу «Каково?!» Отар решил высказаться о недавней нашумевшей премьере «Бар „Один звонок“» (18+). Сюжет сериала разворачивается в московском загадочном баре, из-за которого исчезают люди. Заведение непросто найти, так как оно постоянно меняет адреса. Герой Козловского — бармен, предлагающий посетителям позвонить своим умершим близким. Однако за звонок нужно платить игрой в русскую рулетку. В рейтинге «Кинопоиска» сериал «Бар „Один звонок“» (18+) набрал отметку 8.0 и вошел в топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей платформы. Основной удар критики Кушанашвили пришелся на Данилу Козловского и Оксану Акиньшину. Кстати, последние пять лет химия между актерами происходит не только на экране, но и в реальной жизни. Правда пара долго скрывала отношения. Отара, в прочем, трепетные чувства актеров нисколько не разжалобили: «Всё, что демонстрирует Козловский в кадре, это уровень седьмого класса средней школы — так же кривляются, не умея в жизни ничего. Самый органичный парень… существо в кадре — тиктокер Егор Шип. Я не знаю, кто такой Егор Шип, но он переиграл в кадре всех, включая Оксану Акиньшину».

Егор Шип (настоящее имя Егор Кораблин) — блогер и музыкальный исполнитель. Популярность пришла к нему после его видеороликов и музыкальных клипов. В 2021 году Шип подписал контракт с российским музыкальным лейблом Black Star. Громким событием в карьере артиста стали его отношения с Валей Карнавал. Пара познакомилась в тиктокерском доме Hype House, в котором они вместе жили и снимали видеоролики. Через некоторое время Егора и Валю перестали замечать вместе. Позже Шип выпустил песню-пародию под названием «Где же Валя?». В этом треке он ясно дал понять фанатам, что его пути с Карнавал разошлись.

После того, как Кушанашвили жестко проехался по актерской игре Акиньшиной и Козловского, телеведущий емко бросил:

Хуже Данилы Козловского может быть Петров в отдельных ролях. Отар Кушанашвили Шоумен, журналист

К слову, актер Александр Петров в съемках сериала «Бар „Один звонок“» (18+) не участвовал. Какие именно роли Петрова не понравились Отару — неизвестно. Из последних проектов ярославского актера — детский фильм «Горыныч» (6+), который при бюджете в 890 млн собрал почти 1,5 млрд рублей в прокате, но был встречен прохладно, а также сериал «Камбэк» (18+), где Петров сыграл бездомного по прозвищу Компот. Кстати, к этому амплуа актер очень усердно готовился. Возможно, оценка Кушанашвили связана с любовной драмой «Непослушная» (18+), где Петров сыграл богатого обольстителя. На «Кинопоиске» зрители оценили фильм в 5.8 баллов. У некоторых кинокартина вызвала испанский стыд. К слову, в противовес дерзкому мнению Отара, в рейтинге ВЦИОМ о лучших артистах страны Александр занял третье место. Петров попал в топ благодаря выбору россиян.

