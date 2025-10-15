НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Спасибо жене, что приняла это»: актер Александр Петров рассказал, на что пошел ради новой роли

Он разоткровенничался в новом интервью

397
Александр Петров рассказал о съемках сериала

Александр Петров рассказал о съемках сериала

Источник:

actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров поделился, как подготовка к роли в сериале «Камбэк» сказалась на его внешности и семейной жизни.

Для участия в проекте ему выбрили участки волос на голове, чтобы наложить пластический грим. По сюжету герой Петрова теряет память и оказывается на улице. Несколько месяцев актер даже вне съемок ходил в шапке, чтобы выглядеть опрятно.

«Мне сделали очень экстравагантную стрижку — выбрили куски на голове, для того чтобы там размещать пластический грим. Если посмотреть на фотографии того времени, то я на всех мероприятиях был в шапке. Именно по этой причине. А когда снимал шапку, не мог смотреть на себя в зеркало, думал: „Господи, боже мой!“» — рассказал Петров в интервью журналу VOICE.

В то время его жена Виктория была беременна, но с пониманием отнеслась к переменам.

Александр Петров

И огромное спасибо моей жене Виктории, которая приняла это. После съемок я побрился налысо, и потом уже волосы стали отрастать.

Александр Петров

актер

Петров также отметил, что он очень основательно готовился к съемкам:

«Я изначально пытаюсь понять своего героя — кто он, откуда, к чему стремится, с кем конфликтует. Для каждой роли придумываю новые способы подготовки. Очень много фотографировал на съемочной площадке, потом распечатывал снимки и вклеивал их в сценарий. Так я видел образы в деталях».

Пока актер и его жена не видели финальный монтаж сериала: они решили смотреть новые серии вместе со зрителями.

36-летний Александр Петров и 23-летняя Виктория Антонова поженились осенью 2023 года. В апреле 2025 года у пары родился сын. Актер старается сильно не афишировать личную жизнь, но в конце лета опубликовал милые семейные кадры с отдыха с ребенком.

Кристина Геворкян
Александр Петров
