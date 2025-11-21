Осталось 12 финалисток: онлайн-трансляция конкурса «Мисс Вселенная — 2025»

Пока в Бангкоке готовятся к началу конкурса, расскажем немного предыстории. Мероприятие не обошлось без скандалов. Вице-президент международного конкурса Нават Ицарагрисил прилюдно отчитал мисс Мексика Фатиму Бош из-за того, что она пропустила фотосессию спонсоров.

Нават не давал девушке и слова вставить в свою защиту, вызвал охрану и предложил всем, кому не нравятся обязательные условия, покинуть конкурс. Фатима терпеть не стала и вышла, а вслед за ней — еще несколько участниц.

«Он просто сказал мне „заткнись“ и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть, потому что мы — наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. И никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать», — рассказала мисс Мексика.

Нават, всхлипывая, со слезами на глазах пытался оправдаться, но так и не попросил прощения у Фатимы Бош и был максимально отстранен от работы на конкурсе.

За время существования «Мисс Вселенная» это далеко не первый инцидент. Девушек лишали короны за проступки, брызгали на платье из перцового баллончика, а мисс Франция приходилось доказывать, что она действительно женщина, но самые крупные скандалы пришлись на то время, когда конкурсом заправлял Дональд Трамп. О них смотрите в видео ниже.