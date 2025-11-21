Осталось 12 финалисток: онлайн-трансляция конкурса «Мисс Вселенная — 2025»

Сегодня, 21 ноября, в Таиланде состоится конкурс «Мисс Вселенная». В этом онлайне рассказываем о мероприятии.
В число 12 финалисток вошли следующие страны:
Чили
Колумбия
Куба
Гваделупа
Мексика
Пуэрто-Рико
Венесуэла
Китай
Филиппины
Таиланд
Мальта
Кот-д'Ивуар
Подробнее об участницах можете почитать в этом материале.
Этап дефиле в купальниках прошел, и теперь жюри отбирает 12 участниц, которые будут бороться за корону. Каждая из прошедших отбор девушек рассказывает о себе.
Жаль, что конкурс для Анастасии закончился так быстро. Желаем ей успехов в дальнейшем!
Оставшихся 15 девушек объявили. К сожалению, наша Настя не прошла дальше.
Волнительный момент: сейчас объявляют 30 девушек, которые проходят дальше. Пока назвали 15 имен, Анастасия в список не вошла. Ждем.
Пока мероприятие прервалось рекламной паузой, полюбуемся еще фото нашей Анастасии!
Каждая девушка представила себя и свою страну. Сейчас они танцуют в блестящих платьях под песню тайского исполнителя. Очень зрелищно!
А это прекрасная конкурсантка от принимающей стороны. Говорят, она одна из фавориток.
А вот и наша Анастасия! Болеем за девушку и желаем победы!
Конкурс начался! В нем участвуют 120 девушек, они разбиты на группы по 30 человек. Сейчас красавицы дефилируют по сцене и представляют себя.
А вот Анастасия с другими конкурсантками. Глаз не оторвать!
Анастасия честно признаётся: программа в Таиланде непростая. Постоянные встречи и тренировки требуют быть всегда на высоте. Нужно быть отдохнувшей, приветливой и улыбаться, чтобы произвести хорошее впечатление. Ведь на каждом шагу поджидают фотографы и операторы.
— Самое трудное — совмещать всё одновременно. Репетиции по несколько часов в день, примерки платьев, фотосессии, интервью, тренировки. Порой кажется, что нет ни минуты на передышку, — раскрыла закулисье конкурса Анастасия.
Нашу страну представит 22-летняя студентка-медик Анастасия Венза. На конкурсе «Мисс Россия», где девушка завоевала корону, жюри отметило не только скромность и сдержанность Анастасии, но и ее стремление помогать людям.
Она активно развивает проект, поддерживающий детей с иммунными заболеваниями. Получив корону, Анастасия направила денежный приз на помощь детям.
— Я бы хотела открыть свой благотворительный фонд, связанный с патологией у новорожденных детей, — признавалась девушка.
Теперь Вензе предстоит убедить в важности ее фонда членов жюри конкурса «Мисс Вселенная». С начала ноября модель живет в Таиланде и участвует в мероприятиях, приуроченных к конкурсу: съемки с партнерами, званые ужины, дефиле в купальниках и национальных костюмах.
— Для меня участие в «Мисс Вселенной» — невероятная честь и большая ответственность. Я чувствую волнение, вдохновение и радость от возможности представить свою страну на мировой сцене, — делится эмоциями Венза.
Пока в Бангкоке готовятся к началу конкурса, расскажем немного предыстории. Мероприятие не обошлось без скандалов. Вице-президент международного конкурса Нават Ицарагрисил прилюдно отчитал мисс Мексика Фатиму Бош из-за того, что она пропустила фотосессию спонсоров.
Нават не давал девушке и слова вставить в свою защиту, вызвал охрану и предложил всем, кому не нравятся обязательные условия, покинуть конкурс. Фатима терпеть не стала и вышла, а вслед за ней — еще несколько участниц.
«Он просто сказал мне „заткнись“ и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть, потому что мы — наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. И никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать», — рассказала мисс Мексика.
Нават, всхлипывая, со слезами на глазах пытался оправдаться, но так и не попросил прощения у Фатимы Бош и был максимально отстранен от работы на конкурсе.
За время существования «Мисс Вселенная» это далеко не первый инцидент. Девушек лишали короны за проступки, брызгали на платье из перцового баллончика, а мисс Франция приходилось доказывать, что она действительно женщина, но самые крупные скандалы пришлись на то время, когда конкурсом заправлял Дональд Трамп. О них смотрите в видео ниже.