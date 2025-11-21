НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Онлайн-трансляция Осталось 12 финалисток: онлайн-трансляция конкурса «Мисс Вселенная — 2025»

Осталось 12 финалисток: онлайн-трансляция конкурса «Мисс Вселенная — 2025»

Нашу страну представляла 22-летняя Анастасия Венза

252

Сегодня, 21 ноября, в Таиланде состоится конкурс «Мисс Вселенная». В этом онлайне рассказываем о мероприятии.

Дарья Пирогова

В число 12 финалисток вошли следующие страны:

  • Чили

  • Колумбия

  • Куба

  • Гваделупа

  • Мексика

  • Пуэрто-Рико

  • Венесуэла

  • Китай

  • Филиппины

  • Таиланд

  • Мальта

  • Кот-д'Ивуар

Подробнее об участницах можете почитать в этом материале.

Обсудить
Дарья Пирогова

Этап дефиле в купальниках прошел, и теперь жюри отбирает 12 участниц, которые будут бороться за корону. Каждая из прошедших отбор девушек рассказывает о себе.

Источник:

Romance

Обсудить
Дарья Пирогова

Жаль, что конкурс для Анастасии закончился так быстро. Желаем ей успехов в дальнейшем!

Обсудить
Дарья Пирогова

Оставшихся 15 девушек объявили. К сожалению, наша Настя не прошла дальше.

Источник:

Romance

Обсудить
Дарья Пирогова

Волнительный момент: сейчас объявляют 30 девушек, которые проходят дальше. Пока назвали 15 имен, Анастасия в список не вошла. Ждем.

Обсудить
Дарья Пирогова

Пока мероприятие прервалось рекламной паузой, полюбуемся еще фото нашей Анастасии!

Осталось 12 финалисток: онлайн-трансляция конкурса «Мисс Вселенная — 2025» | Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Осталось 12 финалисток: онлайн-трансляция конкурса «Мисс Вселенная — 2025» | Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Обсудить
Дарья Пирогова

Каждая девушка представила себя и свою страну. Сейчас они танцуют в блестящих платьях под песню тайского исполнителя. Очень зрелищно!

Источник: RomanceИсточник: Romance
Источник:

Romance

Обсудить
Дарья Пирогова

А это прекрасная конкурсантка от принимающей стороны. Говорят, она одна из фавориток.

Источник: RomanceИсточник: Romance
Источник:

Romance

Обсудить
Дарья Пирогова

А вот и наша Анастасия! Болеем за девушку и желаем победы!

Источник: RomanceИсточник: Romance
Источник:

Romance

Обсудить
Дарья Пирогова

Конкурс начался! В нем участвуют 120 девушек, они разбиты на группы по 30 человек. Сейчас красавицы дефилируют по сцене и представляют себя.

Обсудить
Дарья Пирогова

А вот Анастасия с другими конкурсантками. Глаз не оторвать!

Источник: mary.kuvakova / / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mary.kuvakova / / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mary.kuvakova / / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Обсудить
Дарья Пирогова

Анастасия честно признаётся: программа в Таиланде непростая. Постоянные встречи и тренировки требуют быть всегда на высоте. Нужно быть отдохнувшей, приветливой и улыбаться, чтобы произвести хорошее впечатление. Ведь на каждом шагу поджидают фотографы и операторы.

— Самое трудное — совмещать всё одновременно. Репетиции по несколько часов в день, примерки платьев, фотосессии, интервью, тренировки. Порой кажется, что нет ни минуты на передышку, — раскрыла закулисье конкурса Анастасия.

Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Обсудить
Дарья Пирогова

Нашу страну представит 22-летняя студентка-медик Анастасия Венза. На конкурсе «Мисс Россия», где девушка завоевала корону, жюри отметило не только скромность и сдержанность Анастасии, но и ее стремление помогать людям.

Она активно развивает проект, поддерживающий детей с иммунными заболеваниями. Получив корону, Анастасия направила денежный приз на помощь детям.

Источник:

MSK1.RU

— Я бы хотела открыть свой благотворительный фонд, связанный с патологией у новорожденных детей, — признавалась девушка.

Теперь Вензе предстоит убедить в важности ее фонда членов жюри конкурса «Мисс Вселенная». С начала ноября модель живет в Таиланде и участвует в мероприятиях, приуроченных к конкурсу: съемки с партнерами, званые ужины, дефиле в купальниках и национальных костюмах.

— Для меня участие в «Мисс Вселенной» — невероятная честь и большая ответственность. Я чувствую волнение, вдохновение и радость от возможности представить свою страну на мировой сцене, — делится эмоциями Венза.

Обсудить
Дарья Пирогова

Пока в Бангкоке готовятся к началу конкурса, расскажем немного предыстории. Мероприятие не обошлось без скандалов. Вице-президент международного конкурса Нават Ицарагрисил прилюдно отчитал мисс Мексика Фатиму Бош из-за того, что она пропустила фотосессию спонсоров.

Нават не давал девушке и слова вставить в свою защиту, вызвал охрану и предложил всем, кому не нравятся обязательные условия, покинуть конкурс. Фатима терпеть не стала и вышла, а вслед за ней — еще несколько участниц.

«Он просто сказал мне „заткнись“ и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть, потому что мы — наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. И никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать», — рассказала мисс Мексика.

Нават, всхлипывая, со слезами на глазах пытался оправдаться, но так и не попросил прощения у Фатимы Бош и был максимально отстранен от работы на конкурсе.

За время существования «Мисс Вселенная» это далеко не первый инцидент. Девушек лишали короны за проступки, брызгали на платье из перцового баллончика, а мисс Франция приходилось доказывать, что она действительно женщина, но самые крупные скандалы пришлись на то время, когда конкурсом заправлял Дональд Трамп. О них смотрите в видео ниже.

Источник:

Городские медиа

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Конкурс Красавица Мисс Вселенная
Рекомендуем
