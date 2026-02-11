«Урезают возможность получить образование»: в российских вузах сократили 47 тысяч мест — к чему готовиться абитуриентам

В России не хватает специалистов по прикладным профессиям, и государство решило вмешаться в учебный процесс Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Минобрнауки урезало сразу 47 тысяч платных мест в российских вузах: под нож пошли массовые и еще недавно престижные направления. Экономистов, юристов и специалистов по рекламе и PR будут готовить меньше, тогда как инженерам и аграриям, наоборот, открывают дополнительные бюджетные места. MSK1.RU выяснил, почему рынок труда больше не готов переваривать армию дипломированных гуманитариев и чем эта перестройка системы высшего образования обернется для абитуриентов и нынешних студентов.

Что меняется для абитуриентов 2026 года

В 2026/27 учебном году российские вузы сократят прием на платное обучение на 13%. Речь идет о 47 тысячах коммерческих мест по 40 направлениям подготовки — соответствующий перечень опубликован на официальном портале правовой информации.

По этим специальностям ограничили коммерческий набор Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Основной удар пришелся на негосударственные университеты. Предельное количество платных мест установили по 28 программам бакалавриата и 12 программам специалитета.

В России хотят уменьшить набор абитуриентов-гуманитариев Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Государство впервые так масштабно вмешалось в коммерческий набор, фактически зафиксировав «потолок» по целому ряду популярных специальностей. При этом, помимо популярных гуманитарных специальностей, в ограничительном списке оказались и технари.

Технари и правоохранители получат меньше платных мест с 2026/27 учебного года Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«Платные места на бессмысленные направления»

Реакция москвичей на реформу оказалась неоднозначной. Одни поддерживают решение Минобрнауки, считая, что рынок давно перегрет юристами и экономистами, а выпускники с такими дипломами не находят работу по специальности. Другие же опасаются, что сокращение платных мест ударит по абитуриентам и сузит возможности выбора.

«Правильно сделали. Очень много было платных мест на бессмысленные направления. Сколько тех юристов, экономистов, психологов из левоватых платных вузов выпускалось», — считает Irina Rogozina.

«Ну и хорошо. Если мозг есть, и так поступит», — рассуждает Таня Йога.

«Молодежи урезают возможность получения высшего образования даже за деньги. Идет к тому, что скоро старшие классы в школах отменят, элите нужна обслуга, а для этого образование не нужно. Стремительно падаем во времена крепостного права», — пишет Ольга Иванова.

«Снова выучат огромное количество инженеров и объявят о переизбытке кадров», — недоволен читатель MSK1.RU.

В сельском хозяйстве пока нет переизбытка молодых кадров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Всё началось еще в 90-е, когда вузы массово выпускали специалистов по «модным» направлениям. Итоги этого бума видны сегодня: далеко не все выпускники смогли найти работу по диплому. Так, житель Троицка Максим окончил МИКХиС в 2003 году по специальности «коммерция». Формально такой диплом открывал путь в бизнес, но на практике оказался мало востребованным.

«Преподавали всё подряд, но больше экономические и юридические предметы. Представители вузов ездили по школам и пиарили в школах свои новые направления. И мои родители купились на одну из этих реклам. Маме казалось, что это будет перспективное направление и я заработаю кучу денег. Они не очень верили в то, что я поступлю на бесплатное обучение, поэтому меня отправили на платное, — поделился с MSK1.RU москвич. — После безуспешных поисков работы больше полугода мне помогли устроиться „благодаря связям отца“ в одну крупную компанию. Там меня отправили в технический отдел, где я занимался перепрошивкой DVD-плееров, переупаковкой поврежденных коробок — в общем, подготавливал товар на большой склад на продажу. Сейчас я работаю техническим писателем — уже в другой компании, но в той же сфере».

«Выпускники ориентируются на уровень доходов»

Сокращение платных мест — это попытка государства изменить перекошенную систему подготовки кадров. Годами вузы выпускали тысячи юристов, экономистов и менеджеров, но рынок труда оказался к этому не готов: работы по специальности хватает не всем. В то же время заводы, стройки и аграрный сектор остро нуждаются в инженерах и рабочих кадрах — именно туда теперь и предлагают перенаправить поток абитуриентов.

«В масштабах всей системы высшего образования цифра в 47 тысяч выглядит заметной, но она не является критической. Ведь речь идет не о закрытии профессий, а о перераспределении набора, — рассказала MSK1.RU маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова. — Подобные меры работают не всегда: выпускники ориентируются не только на наличие мест, но и на уровень будущих доходов, престиж профессии и карьерные перспективы. Если эти факторы не перестанут быть определяющими, то интерес к популярным специальностям сохранится».

Стране нужно больше медиков, инженеров, аграриев Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Изменения не коснутся студентов, которые уже поступили на специальности, попадающие под сокращение. Государство пытается подтолкнуть абитуриентов к тем профессиям, где есть кадровый голод. Поэтому сейчас непопулярные направления могут получить новый импульс.

«Сейчас в стране острый дефицит кадров по техническим и аграрным специальностям. При этом менеджеров и экономистов, наоборот, слишком много, и далеко не везде они нужны в таком количестве, — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Думаю, нас ждет пересмотр программ и специальностей. Либо вузы сократят набор на менеджмент и экономику, либо оставят эти факультеты, но откроют новые направления и расширят другие, например IT».

«Спрос на узкие специализации»

Вузы десятилетиями готовили слишком много юристов, экономистов, менеджеров, пиарщиков. Рынок же сегодня остро нуждается в инженерах, технарях и людях, которые умеют выращивать хлеб и обеспечивать производство.

При этом сам по себе диплом не дает никаких гарантий при трудоустройстве. Работодателю важно не то, заплатил студент за учебу или нет, а чему его реально научили и умеет ли он применять знания на практике. Проблемы с поиском работы чаще всего возникают у выпускников массовых специальностей, где конкуренция слишком высокая и выделиться просто нечем.

«По таким направлениям, как право и экономика, признаки перенасыщения рынка действительно заметны, особенно на стартовых позициях, — рассказала MSK1.RU эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. — При высокой конкуренции среди junior-кандидатов спрос сохраняется в первую очередь на узкие специализации: корпоративное и налоговое право, финансовый анализ, где требуется практическая экспертиза».

Чтобы найти работу, одного диплома теперь недостаточно Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Сегодня работодателям нужны не просто люди с дипломом. Ценятся выпускники, которые могут быстро влиться в процесс, реально приносить пользу и не боятся брать ответственность.

«Платное образование само по себе не является проблемой и не снижает шансы на трудоустройство. Оно окупается в тех случаях, когда дает прикладные навыки, опыт работы с реальными кейсами и ранний контакт с работодателем, — говорит директор по работе с молодежью и учебными заведениями Х5 Ксения Марданова. — И это одинаково справедливо как для платного, так и для бюджетного образования. Ключевые вещи, на которые мы смотрим как работодатель, — это обучаемость, мотивация, аналитическое мышление, готовность работать с операционной реальностью и расти внутри бизнеса».