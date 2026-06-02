Росстат видит дефляцию, а вы? Правда ли, что продукты начали дешеветь

Росстат снова поразил цифрами, которые выглядят почти как шутка из параллельной реальности. Оказывается, в стране второй раз за год дефляция. Да, именно снижение цен. Не рост, не «ускорение инфляционного давления», не очередное «незначительное удорожание отдельных категорий товаров», а самые настоящие минус 0,02%.

В середине мая потребительские цены в стране немного снизились. Причем это уже второй подобный эпизод за год — впервые дефляцию на том же уровне Росстат отмечал в начале мая.

Как Станиславский, так и хочется воскликнуть: «Не верю!» Ведь каждый, кто ходит в магазин, прекрасно знает: дорожает примерно всё — от хлеба до стоматологии.

Главные герои дефляции — огурцы и помидоры

Главным «героем» майской дефляции, по версии Росстата, стали овощи. Огурцы подешевели сразу на 10,9%, помидоры — на 8,6%. Бананы скромно сбросили полпроцента. На этом фоне общая статистика и ушла в символический минус.

Правда, параллельно выросли цены на сахар, рыбу, хлеб и макароны. А некоторые лекарства снова прибавили в стоимости. То есть, если что-то внезапно дешевеет, обязательно найдется что-нибудь, что компенсирует этот праздник жизни.

Бизнес-стратег из аналитической группы PRoud.365 Евгения Истомина подтверждает: нынешняя «дефляция» носит прежде всего сезонный характер. Просто Росстат зафиксировал традиционное удешевление тепличной и ранней сезонной продукции. А по факту инфляция никуда не исчезла — просто немного замаскировалась.

Истомина обращает внимание: с начала 2026 года цены всё равно выросли на 3,15%, а годовая инфляция составляет 5,46%. То есть показатель по-прежнему заметно выше целевых 4%, к которым стремится Банк России.

Иными словами, говорить о победе над инфляцией пока примерно так же преждевременно, как объявлять о начале пляжного сезона после одного солнечного дня в мае.

Что продолжает дорожать, несмотря на дефляцию

Эксперт подчеркивает: недельное снижение цен само по себе еще не означает формирования устойчивого тренда. Базовое инфляционное давление в экономике сохраняется. Ведь всё, кроме сезонных овощей и фруктов, продолжает дорожать.

Как отмечает Истомина, высокая ключевая ставка постепенно охлаждает потребительский спрос и ограничивает кредитование. Россияне стали осторожнее занимать деньги, а банки — осторожнее их выдавать. Особенно это заметно в сегменте необеспеченных кредитов.

Экономика фактически входит в период вынужденного финансового самоограничения. Покупатели меньше тратят, бизнес осторожнее инвестирует, кредиты становятся дорогими — всё это постепенно тормозит рост цен. Потому что тормозит и всю деловую жизнь в стране. Так что радоваться «дефляции» от Росстата не стоит.

Россияне верят ценникам больше, чем отчетам

Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими. Когда все уверены, что цены продолжат расти, они начинают вести себя соответствующим образом: компании заранее закладывают будущие издержки в стоимость товаров, а покупатели стараются тратить быстрее, пока не стало еще дороже. Получается своеобразный психологический двигатель инфляции, объясняет Истомина.

При этом россияне, кажется, уже давно выработали особый иммунитет к красивым макроэкономическим формулировкам. Потому что среднестатистический покупатель оценивает инфляцию не по отчетам Росстата, а по цене продуктовой корзины, коммуналки и похода в аптеку.

Профессор Леонид Холод (бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России) говорит: снижение цен сейчас связано не только с сезонностью, но и с ограниченными возможностями покупателей.

«Есть такой царь на рынке — платежеспособный спрос», — говорит Холод.

По его словам, производители мяса и молочной продукции уже столкнулись с тем, что рынок не готов бесконечно принимать подорожание товаров. Например, производители курятины осенью пыталась резко прибавить цену, однако затем стоимость начала снижаться, поскольку покупатели просто перестали активно брать дорогой товар.

Похожая ситуация, говорит Холод, и в молочной отрасли. Несмотря на рост издержек производителей, слишком дорогое сливочное масло и другая молочная продукция продаются хуже, чем рассчитывал бизнес.

«Инфляция издержек у сельхозпроизводителей есть, и она рвется наружу. Но спрос начинает ограничивать возможность дальнейшего роста цен», — объясняет профессор Холод.

По сути, экономика сейчас сталкивается с довольно редкой для России ситуацией: часть товаров дешевеет не потому, что производить их стало значительно проще или дешевле, а потому что покупатели начинают экономить. Не от хорошей жизни, разумеется.