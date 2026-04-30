Без излишеств — за 1,6 миллиона: невесты рассказали, сколько стоит сыграть свадьбу в 2026-м

Сколько стоит свадьба? Источник: Лина Саитова/ 116.RU, Серафима Пантыкина / Городские порталы

Свадебный сезон стартует в мае и продлится до конца сентября. Это месяцы, которые пары чаще всего выбирают для заключения брака. О том, сколько стоит провести свадьбу в 2026 году, читайте в материале 116.RU.

«Свадьба без излишеств — за 1,6 млн»

Гузель выходит замуж 7 июля. Девушке 28 лет, и в январе она сказала заветное «да». Сначала пара решила скромно расписаться и посидеть с родными в ресторане, но потом всё-таки выбрала пышную свадьбу.

«Мы сначала думали с практической стороны: деньги оставить на смену жилья или машины. Но потом пришли к выводу, что жениться планируем один раз в жизни и пышная свадьба — это совсем другие эмоции, нежели просто ужин с семьей. Мы молодые, оба работаем хорошо, так что успеем накопить потом на свои хотелки», — рассказала Гузель.

Для себя молодожены определили бюджет в 1 млн рублей. Они обратились за услугами свадебных организаторов, которые быстро подняли ценник.

«Нам сразу сказали, что наши хотелки в 1 миллион не получится уместить. Сначала мы подняли бюджет на 200 тысяч, потом еще на 200, но это не предел. Если всё вместе выйдет в 1,6 миллиона, уже хорошо», — поделилась девушка.

По ее словам, свадьбу с женихом они оплачивают сами, поровну и без помощи родителей.

«Когда говорим кому-то, какой у нас уже бюджет, все удивляются. Словно мы какие-то миллионеры, а выступать будет Киркоров. Нет, никаких артистов у нас не будет, устриц тоже. Мы выбрали шатер в одном из загородных клубов. Да, это дорого. Но нам важно, чтобы это была природа, а рядом — Волга», — рассказала Гузель.

Когда говорим кому-то, какой у нас уже бюджет, все удивляются. Словно мы какие-то миллионеры, а выступать будет Киркоров. Нет, никаких артистов у нас не будет. Гузель невеста с бюджетом на свадьбу в 1,6 млн

За аренду шатра пара заплатила 200 тысяч рублей. Это еще недорого: свадьба будет во вторник, на выходные дни идет большая наценка.

Шатер, который арендовала пара Источник: Волга СПА / Vk.com

«Мне кажется, что площадки в нашем городе обалдели. Ты платишь за аренду, но не можешь сама выбрать подрядчиков. Клуб работает с одним конкретным кейтерингом, одним пиротехником и так далее. И так устроено на всех площадках, которые мы рассматривали», — говорит невеста.

По ее словам, доплаты идут за всё: экран на время мероприятия стоит 60 тысяч, доступ к террасе — еще 75 тысяч. А еще некоторые площадки ввели пробковый сбор, например 50 тысяч за банкет. Гузель хотела, чтобы в конце церемонии был цветной салют. Но это оказалось слишком дорогим удовольствием.

«Нам предложили вариант в 10 залпов. Это 20 тысяч, а вдобавок работа техника 5 тысяч. У нас площадка на воде. Так что надо еще плот, который отвезет техника с салютом туда-обратно, — это еще плюс 15 тысяч. Выходит, 40 тысяч за салют, который продлится 3 секунды, а действительно хороший таким темпом встанет во все 100 тысяч. Так вот, не будет у нас салюта», — рассказала невеста.

За декор шатра пара заплатила 180 тысяч, и это тоже, как оказалось, скромный вариант.

«Мы думали, что около 100 заплатим за декор, а в итоге нам выставили смету в 400 тысяч. Это без президиума для нас, который, кстати, тоже оплачивается отдельно. И у нас там не было хотелок особых, это базовый минимум. В итоге и его пришлось резать, чтобы подешевле вышло», — говорит Гузель.

На свадьбу пара пригласила 35 гостей, а за еду и напитки заплатила еще 400 тысяч. Настроение будет создавать ведущий. Пара решила сэкономить и не звать никаких артистов. Впрочем, получилось ли сэкономить, сказать сложно.

По словам невесты, среди ведущих тоже есть большой разброс по ценам. Если искать современного, то цены начинаются от 70 тысяч. Пара общалась с таким специалистом. Он сам проведет регистрацию и будет координировать мероприятие.

«Нам тот ведущий просто не зашел, не наш вайб. Мы в итоге взяли ведущего за 100, но он прямо хороший. Тут тоже интересно. За 70 он и чтец, и на дуде игрец, а ведущие другого порядка почему-то решили, что проведение регистрации — за доплату. У кого-то 10 тысяч, у кого-то 30, у кого-то даже 100. Я искренне не понимаю почему. А еще и трансфер им оплачивай. Это 2 тысячи. Я вот на работу когда езжу, что-то мне дорогу никто не оплачивает», — возмущается Гузель.

С выбором фотографа и видеографа тоже было непросто. Цены на их услуги начинаются от 50 тысяч рублей.

«За 50 тысяч это просто обычные ребята, рядовые. Не фешен-фотографы. Смотрели работы видеографа за 50 тысяч и за 100. Разница, конечно, большая. Хочется сразу хорошего, но нет. Это очень дорого. Так что у нас будут самые простые фото и видео», — рассказала невеста.

Девушка обратилась за помощью к профессиональным организаторам. Это услуга — 20% от всей сметы. Но так паре проще: с их плеч ушел большой объем хлопот.

«Всё слишком дорого, ужасно. Но я понимаю, что все хотят в сезон заработать как можно больше денег. Подорожало всё и у всех. Но, с другой стороны, в магазин за продуктами иду, там помидоры по 400 рублей за килограмм. Берем, куда деваться. И со свадьбой так же», — говорит невеста.

«Главный секрет экономии — кумовство и связи»

У Александры свадьба пройдет в два дня: роспись в ЗАГСе запланирована на 14 августа, а на следующий день банкет.

«Мы сразу решили делать свадьбу в два дня. Да, так дороже. Но я очень сильно не хотела волокиты, когда сначала все бегут в ЗАГС, стоят с тобой там, потом ждут непонятный трансфер либо же добираются своими путями кто как может в ресторан. Как будто бы это создает какой-то момент неловкости», — говорит Александра.

Еще один момент, которого невеста решила избежать, — ранние подъемы, сборы и сильная усталость как следствие.

«На роспись в „Чашу“ пойдем втроем — с фотографом, потому что будет длинная фотосессия. Потом пойдем вдвоем в ресторан отметить и спать. А уже на следующий день будет самая настоящая, громкая и веселая свадьба», — рассказала девушка.

Подготовка к банкету идет уже давно. Парень сделал предложение Александре еще в 2024-м, а в прошлом году ребята купили квартиру, и денег на свадьбу не хватило. Отказываться от классического банкета они не хотели.

«У нас был вариант расписаться, отметить только с родителями и улететь. Но потом мы решили, что живем один раз. И деньги нужны для того, чтобы их тратить. Это праздник любви, который обязательно нужно праздновать. Это новый этап в жизни, событие, которое будешь вспоминать всю жизнь. Да еще и я один ребенок в семье, для моих родных это тоже очень важный день. Некий рубеж: всё, окончательно выросла доченька», — рассуждает Александра.

Живем один раз. И деньги нужны для того, чтобы их тратить. Это праздник любви, который обязательно нужно праздновать. Александра невеста с бюджетом на свадьбу более 1 млн рублей

Пара начала активную подготовку в январе. Все хлопоты по организации легли на саму Александру, она всё делает сама.

«У меня большой опыт работы в общепите: на банкетах, свадьбах. Я знаю, что меня ждет, и это мне посильно. Так что решила всё делать сама. Спасибо жениху, он на всё согласен», — говорит невеста.

Пара выбрала банкетный зал в центре Казани Источник: Boutique Gourmet Park / 2gis.ru

«Я пытаюсь экономить, но не в ущерб качеству свадьбы. Напитки, например, мы закупили по себестоимости, потому что есть знакомая, которая этим занимается. Сайт-приглашение сделал наш друг, торт сделает приятельница с хорошей скидкой, фотограф будет самый простой, живых цветов не будет. Выбрали зал в городе, чтобы не брать трансфер. Тоже сэкономили. На самом деле главный секрет экономии — кумовство и связи», — рассказала Александра.

Девушка решила, что на ведущем, ресторане и кольцах она экономить не будет.

«Я считаю, что тут вопрос приоритетов. Если важна картинка, то нужно брать крутое платье, дорогой декор, фотографа и видеографа. Мы решили, что хотим кайфануть с родными и друзьями. Так что нам важно, чтобы было весело и вкусно», — говорит невеста.

Мы решили, что хотим кайфануть с родными и друзьями. Так что нам важно, чтобы было весело и вкусно. Александра невеста с бюджетом на свадьбу более 1 млн рублей

На праздник пара пригласила 65 человек. Изначально будущие молодожены установили для себя бюджет в 800 тысяч, но уже выпали из него. Суммарно пара заплатила 950 тысяч, но это не предел.

«Мы уже на 150 тысяч выпали, а свадьба только через 4 месяца. Нам помогают родители жениха — они дали 300 тысяч. Остальное — наши сбережения. Мои родители потратили 350 тысяч на наш медовый месяц — полетим в классный отпуск. Для меня это тоже важный момент, на котором не хочу экономить», — поделилась девушка.

Из-за того, что свадьба пройдет в два дня, некоторые траты тоже удвоились.

«Я уже договорилась на макияж и укладку: всё вместе будет стоить 8,5 тысячи. И так два дня подряд. Фотограф будет работать два дня. Но он наш знакомый, поэтому делает очень хорошую скидку, — это еще 25 тысяч», — рассказала Александра.

«У меня была пышная свадьба, но это ни к чему не привело»

Яна — еще одна казанская невеста — выходит этим летом замуж уже во второй раз. В первый раз была пышная классическая свадьба, и теперь девушка вместе со своим женихом решила, что они скромно отметят роспись. Регистрация назначена на 4 сентября.

«Сейчас свадьбу играть очень затратно. Мы решили, что не хотим тратить огромную кучу денег на праздник для всех. Лучше оставим эти деньги в счет нашей будущей квартиры или нового путешествия. У нас много друзей вокруг женятся, и практически никто не делает классические свадьбы», — говорит Яна.

Мы решили, что не хотим тратить огромную кучу денег на праздник для всех. У нас много друзей вокруг женятся, и практически никто не делает классические свадьбы. Яна невеста с бюджетом свадьбы в 300 тысяч

Пара решила заказать кейтеринг и арендовать коттедж, куда позовут родственников и ближайших друзей — всего 20 человек. Бюджет обозначен в 300 тысяч.

«У нас всё очень минималистично. Я уже заказала фотографа, будет еще рилсмейкер. Видеографа мы брать не будем, они просят от 80 тысяч за огромный ролик, который даже в соцсетях не выложить нормально. У нас не будет ведущих, музыкантов и прочих аниматоров: это тихий семейный вечер. А потом мы полетим в грандиозное свадебное путешествие, но пока без подробностей», — говорит Яна.

Наша героиня признаётся, что ко второму браку взгляд на саму свадебную церемонию у нее поменялся.

«Когда второй раз выходишь замуж, ты понимаешь, что свадьба — далеко не главное. У меня была пышная свадьба, но это ни к чему не привело. Так что дело не в ресторане и толпе гостей с ведущим и криками „горько“, а в том, насколько осознанно ты подходишь к выбору партнера», — рассуждает Яна.