С новым вкладом. Где ловить последние повышенные ставки после праздников

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Средняя ставка по вкладам в первой десятке банков к концу декабря опустилась до 15,28% годовых. После новогодних праздников ставки продолжили снижаться — как по депозитам для бизнеса, так и по вкладам для граждан. Где сейчас предлагают самые высокие ставки и на каких условиях, читайте в обзоре «Фонтанки».

Какие сейчас ставки по депозитам для бизнеса

За 2025 год ключевая ставка Банка России снизилась на 5 процентных пунктов, с 21 % до 16 % годовых. Средняя ставка по депозитам для бизнеса в 16 банках, за предложениями которых наблюдала «Фонтанка», снизилась сильнее — на 7,6 п. п., с 21,45 % до 13,83 %.

Если год назад под оливье и мандарины банкиры зазывали клиентов к себе ставками выше ключевой, предлагая при определенных условиях 23-24 %, сейчас они более сдержанны: выше «ключа» крупному, среднему и малому бизнесу не предлагают. Рынок ждет, что в 2026 году ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Источник: Данные с сайтов банков

Максимальная ставка, под которую сейчас привлекает деньги корпоративных клиентов самый консервативный игрок — Сбер, составляет 11,61 % при сроке в 1 месяц и сумме от 10 до 30 млн рублей. Другая крайность — 15,5 %, которые можно получить при менее удобных для предпринимателя условиях. В «Своем банке» для этого надо положить сумму от 50 до 260 млн рублей на срок от 61 до 90 дней. Для бизнеса — это довольно существенный срок, ведь деньги могут срочно потребоваться для дела.

В ВТБ максимальная ставка — 14,6 % для любой суммы при сроке 2 месяца. При сроке 1 месяц разница небольшая — 14,55 %. Также в «Уралсибе» максимальная ставка на три месяца составит 14,05 % практически при любой сумме. Для нее установлен только нижний порог — 100 тыс. рублей, что для бизнеса относительно немного.

В других организациях — как, например, в Альфа-банке — наиболее выгодные условия связаны с наиболее крупными суммами. Там максимальная ставка составляет 14,69 % и предназначена она для депозита на 1-3 месяца на сумму от 40 млн рублей. Если срок увеличить до 6 месяцев, ставка составит 14,6 %. Сумму от 6 до 15 млн рублей можно поместить на депозит на срок до месяца под 13,4 % годовых, на 1-3 месяца — под 13,94 %, на 3-6 месяцев — под 13,8 %.

Часть банков самые выгодные условия предоставляют премиальным клиентам. Так, у Т-банка установлена максимальная ставка по депозитам на срок от 31 до 90 дней в размере 12,2 %, но доступна она премиальным клиентам. Для обычных — 11,7 %.



При этом реальные ставки по депозитам для бизнеса могут существенно отличаться от рекламных. Чем крупнее бизнес, тем больше шансов у него получить индивидуальное, не стандартизированное предложение.

Где выше ставки по вкладам для граждан

Ситуация со ставками по вкладам для граждан обстоит веселее. Сейчас многие люди вынуждены ограничить потребление, поскольку заемные деньги для них слишком дорогие. Поэтому они активно сберегают до лучших времен, а банки стимулируют эти процессы ставками на уровне ключевой и даже немного выше, что, впрочем, как всегда сопровождается условиями под «звездочкой».

Источник: Данные с сайтов банков

Максимальные ставки формируются за счет надбавок, которые кредитные организации дают за оформление подписки на свои сервисы или появление на вкладе «новых» денег (тех, что не лежали на вкладах в этом конкретном банке в течение определенного времени — обычно, месяца-двух). Также среди условий может быть хранение на вкладе определенной суммы (например, от 1,5 млн рублей), наличие от 100 тыс. рублей на накопительном счете, совершение покупок по карте банка на разные суммы.

Накануне 10 из 19 наблюдаемых «Фонтанкой» кредитных организаций предлагали розничным клиентам разместить деньги на вкладах под максимальную ставку на уровне ключевой ставки или выше. С 15 января четыре из них пересмотрели условия, снизив ставки.



Что интересно, крупнейшие игроки — Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк — наоборот, со всеми надбавками концентрируются вокруг 15 %. У Т-банка — 14,3 %. «Озон Банк», как и лидеры, предлагает 15 %.

Среди банков, у которых ставки по вкладам заметно выше ключевой, выделяются крупные игроки с привязкой к определенным регионам и маркетплейсам, но их предложения обладают существенными ограничениями. Например, банк «Санкт-Петербург» готов был принять деньги на трехмесячный вклад без снятия и пополнения под 16,5 %, но сумма не могла превышать 500 тыс. рублей. Без ограничений по сумме и сроку у банка доступен вклад по ставке до 16 % (на 91 день), правда, с 15 января условия стали менее выгодными — максимальную ставку снизили до 14,8 %. 16 % остались доступны только для новых клиентов.

Ак Барс Банк рекламирует вклад под 31 % годовых, но его могут открыть только новые клиенты за пределами домашнего для организации региона — Татарстана — только на 2 месяца и на сумму до 50 тыс. рублей. Без ограничения по сумме можно открыть вклад под 16 % на 4 или 6 месяцев, но «для получения максимальной ставки необходимо открыть вклад в течение 20 дней после обмена валюты». С надбавками за подписку, оформление онлайн у нового клиента есть еще один акционный вклад под 17 %.