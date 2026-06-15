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Экология Прошел «черный дождь» Эксперт «Представляет опасность»: ученый — о влиянии «нефтяных дождей» на урожай в Ярославской области

«Представляет опасность»: ученый — о влиянии «нефтяных дождей» на урожай в Ярославской области

Публикуем мнение эксперта

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Ученый рассказал, как быть с урожаем, который попал под «нефтяной дождь» | Источник: читатели 76.RUУченый рассказал, как быть с урожаем, который попал под «нефтяной дождь» | Источник: читатели 76.RU

Ученый рассказал, как быть с урожаем, который попал под «нефтяной дождь»

Источник:

читатели 76.RU

Жители Ярославской области встревожены судьбой урожая после того, как в некоторых районах области выпали «нефтяные дожди» 14 июня 2026 года. Черная жижа пленкой покрыла несколько рек, листья, траву, теплицы.

Что будет с овощами и ягодами? Можно ли их употреблять в пищу или свой огород теперь опасен для здоровья?

О потенциальных рисках и мерах предосторожности 76.RU рассказал заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод РАН, доктор биологических наук Григорий Чуйко.

По предварительным данным, в зону поражения попали Заволжский район Рыбинска, а также Рыбинский, Мышкинский, Брейтовский и Некоузский округа.

«Однозначно оценить последствия без анализа содержания нефтепродуктов невозможно. Само по себе нефтяное загрязнение представляет опасность, однако степень риска напрямую зависит от концентрации веществ, — пояснил ученый. — Без предварительных исследований говорить о масштабах воздействия и скорости их исчезновения некорректно».

По прогнозу синоптиков, неделя с 15 по 21 июня в Ярославской области будет дождливая. Даже если осадки смоют нефтяные загрязнения, они попадут в водоемы. Как объяснил Григорий Чуйко, для оценки последствий необходимо учитывать площадь загрязнения, состояние почвы и объем попавших в нее веществ. Пока этих данных нет.

На реке Волготня установили боновые заграждения, чтобы не допустить расползания нефтяных пятен | Источник: Читатель 76.RU На реке Волготня установили боновые заграждения, чтобы не допустить расползания нефтяных пятен | Источник: Читатель 76.RU

На реке Волготня установили боновые заграждения, чтобы не допустить расползания нефтяных пятен

Источник:

Читатель 76.RU

«Масштаб физического загрязнения нужно смотреть: брать пробы почвы, оценивать площади, которые покрыты загрязнением, и рассчитывать количество вещества, которое туда попало. Если это отдельный локальный участок — это одно, а если площади большие и достаточно большое количество этого вещества попало на почву, вполне возможно, потребуются и какие-то административные решения», — отметил Григорий Чуйко.

Потенциальная опасность есть, однако ее уровень может определить только качественный анализ проб почвы и воды.

Григорий Чуйко

заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод РАН, доктор наук

При этом Григорий Чуйко подчеркнул, что делать однозначные выводы о рисках для здоровья пока преждевременно. Теоретически загрязняющие вещества могут попасть на сельскохозяйственную продукцию, однако оценить степень опасности без результатов лабораторных исследований невозможно. По словам ученого, ответ на вопрос о безопасности урожая могут дать только анализы проб почвы, воды и растений.

В качестве базовых мер предосторожности ученый рекомендовал тщательно мыть перед употреблением фрукты, овощи и ягоды, выращенные на участке, а также избегать контакта с возможными следами нефтепродуктов на почве и растениях.

Ранее мы узнали у ихтиолога, как «нефтяные дожди» скажутся на рыбах в регионе. На карте отметили места, где выпали опасные осадки.

Всю информацию о ЧП в Ярославской области публикуем в онлайн-трансляции.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Нефтяной дождь Урожай
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Комментарии
11
Гость
41 минута
"загрязняющие вещества могут попасть на сельскохозяйственную продукцию, однако оценить степень опасности без результатов лабораторных исследований невозможно". Т.е все на ответственность жителей, тк сделать пробы с каждого частного участка не представляется возможным. Хотете - ешьте, хотите нет. Сами власти точно не будут. Да и врядли кто-то ртскнет теперь сам урожай с такого огорода есть - пойдет все нв продажу. Интересно, а есть ли на тех территориях какие -то фермерские хозяйства. Продукция -то тоже опасна
Гость
33 минуты
в Масковском Зоопарке прочитайте меню для животных и входной контроль - всё есть в интернете, то как там питаются звери нам и не снилось
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Гость
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