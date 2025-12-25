Обязана немедленно съехать. Долину выселили из пятикомнатной квартиры в центре Москвы: онлайн-репортаж из суда

Мосгорсуд сегодня рассматривает иск о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Артистка продала жилье предпринимательнице Полине Лурье, а потом вернула, сославшись на обман мошенников.
На прошлой неделе Верховный суд всё-таки закрепил право на квартиру за Лурье. Публикуем, что происходит в ходе скандального разбирательства, в новом онлайн-репортаже.
Адвокат Долиной — о решении суда
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что сейчас очень много недостоверной информации по этому делу. Она также сказала, что певица не предлагала заплатить миллион рублей за коммунальные услуги, пока Полина Лурье проживала там.
«До 10 января вчера направляли соответствующий проект мирового [соглашения]», — ответила адвокат Долиной на вопрос о том, когда певица должна съехать из квартиры.
На вопрос, когда конкретно Лариса Долина съедет из квартиры, которую продала Полине Лурье, адвокат певицы ответил следующее:
«Я могу сейчас очень долго пересказывать закон, ГПК, закон об исполнительном производстве, — сказала адвокат. — Но процедура следующая: выносится решение в полном объеме, дело приезжает в суд первой инстанции, дальше заинтересованная сторона может получить исполнительный лист, отдать его приставам. Приставы возбуждают исполнительное производство, направляют это взыскателю, время на почтовую отправку. Далее 5 рабочих дней. Но мы не собираемся до этого доводить».
Адвокат также сказала, что пока у нее нет информации о том, будут ли они обжаловать решение суда. Ключи от квартиры Долина пока не передавала.
Суд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной, передают корреспонденты MSK1.RU и StarHit. Согласно решению, певица должна незамедлительно покинуть квартиру в Хамовниках.
Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Показываем еще несколько кадров из зала суда.
Адвокат Долиной сообщила, что вчера, 24 декабря, Полине Лурье направили мировое соглашение и предложили согласовать дату выезда 10 января. Но никакого ответа от второй стороны не последовало.
В ответ на это представитель Лурье заявила, что «это кабальное мировое соглашение». Именно поэтому на него и не согласились.
Долина готова съехать из квартиры
Лариса Долина не планирует обжаловать решение Верховного суда. Об этом во время заседания сообщил ее адвокат.
Актриса собирается освободить квартиру до 10 января. Раньше этого времени сделать не может, потому что ей необходимо собрать вещи.
Как сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда, Полина Лурье состояла в браке с 2015 года. Во время замужества она родила двух детей, после чего с супругом развелась. Из-за этого появилась необходимость купить другое жилье.
«Есть 1/5 доля в квартире родителей, где живут родители, сестра, брат и ребенок брата. Она сейчас вынуждена жить там», — сообщает корреспондент из зала суда.
На суде было озвучено, что в собственности у Ларисы Долиной есть еще квартира площадью 50,1 квадратный метр. Ее дочь также владеет еще одной квартирой в Подмосковье.
«Поэтому мы полагаем, что сложностей с выселением быть не может, так как есть комфортные условия для проживания в другом месте», — сказал адвокат Полины Лурье во время заседания.
Пока адвокаты готовятся отстаивать позиции доверителей, напомним, что утверждали на прошлом суде обе стороны. Защитница Полины Лурье утверждала, что певица сознательно хотела продать жилье и даже торговалась, получение денег подтверждено расписками, а прошлые решения суда нарушают правила реституции.
Адвокат Долиной утверждала, что Лурье не спросила разрешения на покупку квартиры у дочки певицы. По ее словам, обе прописаны там и покупка ущемила права несовершеннолетней.
Корреспонденты заполнили всё помещение. Ажиотаж легко объяснить — дело интересует очень и очень многих.
Сама Лариса Долина на заседание не явилась, как и на прошлое. Полины Лурье тоже не видно.
Первые кадры из зала суда! Пока что журналистов запускают внутрь, адвокаты ждут начала заседания.
В Мосгорсуд уже приехали адвокаты Ларисы Долиной и Полины Лурье, передают корреспонденты MSK1.RU и StarHit. Заседание должно начаться в 16:00.
Главных героинь истории уже ждут в здании фемиды десятки журналистов. Их встретили судебные приставы в масках.
За тем, что сегодня решат судьи, следят россияне по всей стране. Скандал серьезно повлиял на рынок вторичного жилья — его захлестнула волна «подозрительности». Как защитить себя от обмана, мы писали — читайте здесь.
Ранее мы рассказывали, кто такая Полина Лурье и откуда у нее столько денег на жилье в 200 квадратных метров в Хамовниках. На заседание в Верховном суде 16 декабря она пришла, скрывая лицо.
По мнению Лурье, Долина сознательно хотела продать квартиру. Адвокат певицы возразила, что та не принимала решение адекватно и верила в участие в «какой-то спецоперации».
Судьи Верховного суда постановили оставить квартиру Полине Лурье на время последующих разбирательств.