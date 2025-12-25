Обязана немедленно съехать. Долину выселили из пятикомнатной квартиры в центре Москвы: онлайн-репортаж из суда

Как сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда, Полина Лурье состояла в браке с 2015 года. Во время замужества она родила двух детей, после чего с супругом развелась. Из-за этого появилась необходимость купить другое жилье.

«Есть 1/5 доля в квартире родителей, где живут родители, сестра, брат и ребенок брата. Она сейчас вынуждена жить там», — сообщает корреспондент из зала суда.

На суде было озвучено, что в собственности у Ларисы Долиной есть еще квартира площадью 50,1 квадратный метр. Ее дочь также владеет еще одной квартирой в Подмосковье.

«Поэтому мы полагаем, что сложностей с выселением быть не может, так как есть комфортные условия для проживания в другом месте», — сказал адвокат Полины Лурье во время заседания.