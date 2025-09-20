Болеть за SHAMAN'а пришли родители Мизулиной: в Москве началось «Интервидение» — онлайн-репортаж

Погнали сквозь время! Первое «Интервидение» прошло 60 лет назад — еще в 1965-м в Чехословакии. Правда, тогда конкурс назывался несколько иначе — «Интервидение — Золотой ключ».

Потом эстафету перехватила Польша, и в 1977-м Сопот накрыло волной «Интервидения».

В новейшей истории уже в 2008-м Сочи зажег свои «Пять звезд. Интервидение». И вот теперь, в 2025-м, Россия возвращает легендарный музыкальный конкурс.

Интересно, многие ли из тех, кто сейчас готов прильнуть к экранам, видели трансляцию «Интервидения» в 65-м или 77-м?