Болеть за SHAMAN'а пришли родители Мизулиной: в Москве началось «Интервидение» — онлайн-репортаж

В Москве в эти минуты идет главный песенный конкурс страны — «Интервидение». Мы следим за ним на связи в прямом эфире, чтобы вы ничего не пропустили! Вместе узнаем, какие страны прислали своих звезд, кто представляет Россию и борется за победу, какие песни покорят жюри и зрителей и ради какого главного приза всё это затевается. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции и следите за шоу вместе с нами.
А вот и темная лошадка музыкального контеста — участница из Саудовской Аравии. Самая закрытая страна мира отправила в Россию свою исполнительницу — это и правда прорыв.
Хотя это шоу напомнило нам «Матрицу». А вам?
А на сцене — карнавал участников. Просто феерически красивое переплетение этнических мотивов и современного техно-стиля, только полюбуйтесь!
Это конкурсантка из Индии. Ну разве не красота?
Вы только посмотрите на этот праздник музыки, света и звука!
Подпеваем!
Шоу началось!
На сцене — Дима Билан и коллеги по цеху. Подпеваем все вместе: «На заре-е-е-е!»
Шоу началось!!!
Родители Мизулиной пришли слушать SHAMAN'a
А вот и ложа SHAMAN'a, мы заметили его родителей и папу Екатерины Мизулиной.
Пока участники выходят на ковровую дорожку, общаются с журналистами и позируют, у нас только один вопрос: где же SHAMAN?
У артистов на ковровой дорожке море эмоций: у кого-то мурашки от волнения, у кого-то дрожь в коленях, но в глазах у каждого — огонь и жажда победы!
Сегодня мы услышим разные песни, все участники будут исполнять их на своих национальных языках. Готовы получить новый лингвистический опыт?
На дорожке — певица Виктория Дайнеко с мужем. Она уже определилась, за кого будет болеть сегодня.
«Я буду болеть за Шамана. Еще я буду болеть за участницу из Белоруссии и, конечно же, от Казахстана, потому что я там родилась. Я немного успела послушать их, и каждая страна привезет что-то новое», — улыбается звезда.
На красной ковровой дорожке — Пелагея!
До начала «Интервидения» остаются считаные минуты. У вас пока есть время познакомиться с участниками музыкального контеста — жеребьевка была тоже очень эмоциональной.
И вернемся в Одинцово — там на ковровую дорожку сейчас вышла еще одна легенда российской эстрады. Эмоции не сдержали даже журналисты: Ольга Бузова вау как хороша. Для «Интервидения» поп-дива выбрала элегантное черное платье-макси.
Только посмотрите, как грациозно она покачивает бедрами, позируя перед фотографами!
«Интервидение» — от советских времен до наших дней
Погнали сквозь время! Первое «Интервидение» прошло 60 лет назад — еще в 1965-м в Чехословакии. Правда, тогда конкурс назывался несколько иначе — «Интервидение — Золотой ключ».
Потом эстафету перехватила Польша, и в 1977-м Сопот накрыло волной «Интервидения».
В новейшей истории уже в 2008-м Сочи зажег свои «Пять звезд. Интервидение». И вот теперь, в 2025-м, Россия возвращает легендарный музыкальный конкурс.
Интересно, многие ли из тех, кто сейчас готов прильнуть к экранам, видели трансляцию «Интервидения» в 65-м или 77-м?