«Действующее производство»: в Ярославской области выставили на продажу крупный завод

В Ярославской области выставили на продажу завод по производству шпона. Имущественный комплекс расположен в Тутаеве на улице Строителей, 11.

Шпон — тонкий срез древесины, используемый при изготовлении мебели или для отделочных работ во время ремонта.

Общая площадь земельного участка: 44 тысячи 74 квадратных метра. Территорию можно использовать для производственных целей.

На участке расположены шесть зданий общей площадью чуть больше семи тысяч квадратных метров. В составе движимого имущества указаны 35 позиций. Среди них, например, окорочный станок для бревен, сушилка для шпона, транспортер подачи бревен и другие.

«Вся территория огорожена бетонным забором. Транспортная доступность: отличная, объект находится рядом с автомобильной дорогой регионального значения Ярославль — Рыбинск „Р-151“. Ближайшее окружение: производственные предприятия в т. ч. ПК „Феникс“, ООО „Завод Кронакрил“, ООО ПКФ „Энергодизельцентр“, производственно-складские объекты», — говорится в объявлении «Российского аукционного дома».

В объявлении сказано, что на продажу выставлено полноценное действующее производство Источник: Российский аукционный дом

Указано, что расстояние до ближайшей остановки «Швейная фабрика» — 400 метров. Завод находится в 52 километрах от Рыбинска, в 37 километрах от Ярославля и 300 километрах от Москвы.

Среди факторов инвестиционной привлекательности отмечается, что участок полностью огорожен.

«Действующее производство, не требующее дополнительных финансовых затрат. Большая свободная площадь собственного земельного участка, что позволяет разместить дополнительные производственные, складские или административные строения», — говорится в объявлении.

Потенциальный инвестор сможет использовать завод как по назначению, так и для развития производства готовой продукции на основе шпона.

«На рынке также растет тренд на автоматизацию и AI-решения в обработке шпона, что позволяет эффективнее использовать древесные остатки (например, „карандаши“ после лущения) для производства вторичного сырья или мелких изделий», — сказано в описании лота.