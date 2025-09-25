«Нужно убить в себе жабу»: как обрезать виноград осенью и укрыть его на зиму — видео

Виноград настолько живучий, что его можно выращивать даже в Сибири. И не просто декоративную зелень, а вполне себе прекрасный урожай, который сгодится и для еды в свежем виде, и для приготовления домашних напитков. Правда, если неправильно ухаживать за лозой, грош цена будет вашему винограду. Особенно важны осенняя обрезка. Допустите несколько ошибок, и лоза вымерзнет и погибнет. Так что на зиму виноград обязательно нужно подрезать и укрыть. А вот как это сделать правильно, нам рассказал агроном Анатолий Сидорович.
Когда обрезать виноград осенью
Виноград — это лиана, которая очень быстро разрастается. Ее нужно пустить расти по шпалере, но при этом регулировать, иначе можно получить пышную зелень вместо наливных гроздей. Регулируется рост винограда с помощью чеканки или если говорить проще — обрезки.
Осенью проводятся работы с лозой перед зимовкой. Отрезать все лишнее нужно осторожно, острым секатором.
— Нужно оставить где-то 16-20 почек на одном побеге. Все остальное убираем. Виноград нарастает шапкой сверху и нужно сейчас ее убрать, чтобы не перерастало растение и начало созревать пораньше. Важно, чтобы лоза успела вызреть к зиме — стала коричневой, — объяснил Анатолий Сидорович, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно убить в себе жабу, когда обрезаете виноград. Даже если очень жалко. Нужно убирать все лишнее. И грозди лишние срезать. Две на каждом побеге оставили, а верхняя гроздь уже лишняя.
Конец побега — коронка, летом закруглена, а сейчас распрямилась. Это сигнал, что верхушки нужно убирать.
— В прошлом году из-за погоды лоза не вызрела — это большая беда. Если взять за коричневую часть, то она теплая. А зеленая — холодная. Значит, что много воды в ней, — подчеркнул агроном.
Как укрывать виноград
Специалист выращивает виноград в траншее. Это позволяет уберечь растение от суровых морозов. В начале октября после обрезки нужно начинать снимать виноград с опор.
— Нужно связать лозу и уложить так, чтобы связка осталась в воздухе. Если старается вверх уйти, то колышек забить и привязать. Все траншеи закрыть досками. Потом картон, чтобы впитывал влагу, затем полиэтилен 10 миллиметров, и сверху банерная ткань, — перечислил специалист.
Если делать такую воздушную подушку, то глубина траншеи должна быть не меньше 40 сантиметров.
Сверху укрытия будет снег, который не позволит морозу проникнуть внутрь. Так виноград должен перезимовать. Весной его нужно будет аккуратно достать и вновь пустить по шпалере.