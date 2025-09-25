«Нужно убить в себе жабу»: как обрезать виноград осенью и укрыть его на зиму — видео

Лозу нужно формировать, чтобы получать хороший урожай Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Виноград настолько живучий, что его можно выращивать даже в Сибири. И не просто декоративную зелень, а вполне себе прекрасный урожай, который сгодится и для еды в свежем виде, и для приготовления домашних напитков. Правда, если неправильно ухаживать за лозой, грош цена будет вашему винограду. Особенно важны осенняя обрезка. Допустите несколько ошибок, и лоза вымерзнет и погибнет. Так что на зиму виноград обязательно нужно подрезать и укрыть. А вот как это сделать правильно, нам рассказал агроном Анатолий Сидорович.

Когда обрезать виноград осенью

Виноград — это лиана, которая очень быстро разрастается. Ее нужно пустить расти по шпалере, но при этом регулировать, иначе можно получить пышную зелень вместо наливных гроздей. Регулируется рост винограда с помощью чеканки или если говорить проще — обрезки.

Осенью проводятся работы с лозой перед зимовкой. Отрезать все лишнее нужно осторожно, острым секатором.

— Нужно оставить где-то 16-20 почек на одном побеге. Все остальное убираем. Виноград нарастает шапкой сверху и нужно сейчас ее убрать, чтобы не перерастало растение и начало созревать пораньше. Важно, чтобы лоза успела вызреть к зиме — стала коричневой, — объяснил Анатолий Сидорович, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно убить в себе жабу, когда обрезаете виноград. Даже если очень жалко. Нужно убирать все лишнее. И грозди лишние срезать. Две на каждом побеге оставили, а верхняя гроздь уже лишняя.

Конец побега — коронка, летом закруглена, а сейчас распрямилась. Это сигнал, что верхушки нужно убирать.

— В прошлом году из-за погоды лоза не вызрела — это большая беда. Если взять за коричневую часть, то она теплая. А зеленая — холодная. Значит, что много воды в ней, — подчеркнул агроном.

Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Как укрывать виноград

Специалист выращивает виноград в траншее. Это позволяет уберечь растение от суровых морозов. В начале октября после обрезки нужно начинать снимать виноград с опор.

— Нужно связать лозу и уложить так, чтобы связка осталась в воздухе. Если старается вверх уйти, то колышек забить и привязать. Все траншеи закрыть досками. Потом картон, чтобы впитывал влагу, затем полиэтилен 10 миллиметров, и сверху банерная ткань, — перечислил специалист.

Если делать такую воздушную подушку, то глубина траншеи должна быть не меньше 40 сантиметров.