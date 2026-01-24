Запчасти в тумане. Как дефицит и цены взвинтили выплаты по ОСАГО в полтора раза за три года

Источник: Семен Дымов / FONTANKA.RU / Архив

Средний чек страховой компании за ДТП с 2022 года вырос с 72 до 101 тысячи рублей — почти в 1,5 раза. За этими цифрами — не только инфляция, но и коллапс рынка запчастей. В итоге отремонтировать машину по ОСАГО так же сложно, как и три года назад: официальные расценки страховщиков далеки от реальности, поставки — непредсказуемы, а цены на оригинальные детали по-прежнему вызывают шок. Исправить этот системный сбой в ближайшее время не получится: законопроект, который позволил бы автовладельцам получать доплату, если выплаты не хватает на ремонт, до сих пор лежит без движения.

За три с лишним года, что пережил авторынок после ухода западных брендов, страсти по большей части улеглись. Одни, открытые к новым ощущениям, пересели на «китайцев», другие, кто хранил верность Западу, освоили рынки параллельного импорта, третьи, преданные синице в руках, так на ней и катаются.

С рынком запчастей история иная. Непросто даже с «китайцами», несмотря на то, что несколько поднебесных брендов уже не первый год успешно собираются в России. С теми марками, что закрепились в топах продаж, «все достаточно неплохо», говорят эксперты. Но с некоторой оговоркой:

— Все еще есть некоторые позиции, поставок которых приходится ждать до трех месяцев. Детали на «европейцев», и даже «американцев», тоже привозят, но ожидание составляет 1-1,5 месяца, — на конференции, посвященной итогам 2025 года, ответил на вопрос «Фонтанки» президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Единственный нюанс, который эксперт оставил без комментария, — изменение стоимости этих самых запчастей. И «Фонтанка» даже знает почему: устоявшихся ценников на рынке запчастей до сих пор нет. Как, впрочем, и доверенных — перепроверенных поставщиков.

— Производители компонентов не хотят приходить на низкий рынок, — развел руками Подщеколдин.

Средняя температура по РСА

Поэтому запчасти на машины (если они не дилерские) в Россию везут любые, какие только могут найти на необъятных просторах мира, причем преимущественно Китая. Качество привозимого настолько разнообразно, что разобраться в нем самостоятельно трудно, а стоимость оригинальных деталей заставляет автовладельцев хвататься за сердце. Чуть проще в этом плане страховщикам — в справочники для расчета ущерба от аварии по ОСАГО запчасти они давно уже вносят по среднерыночной стоимости, хотя и ее приходится регулярно индексировать. Впрочем, от реального рынка они по-прежнему далеки.

В минувшем, 2025-м году эти самые справочники обновляли дважды. Сначала 19 сентября, причем в среднем цены изменились, отмечали в РСА, на 0,2%. Вторая корректировка последовала 19 декабря вслед за публичной проверкой актуализированных данных и доработкой. Как отметили в РСА, по сравнению с предыдущей версией цены выросли в среднем на 1%. Причем, подчеркнули там, запчасти на Nissan, Renault и Chevrolet выросли в цене на 4,5-6,6%, Toyota, Mercedes, KIA «находятся в общем тренде», где рост не превышает 1,4%. Цены же на детали для «китайцев» продолжают снижаться, причем «рекордсменом является марка Geely — снижение более чем на 10%», писали страховщики.

В РСА «Фонтанке» объяснили, что средние цены на запчасти для китайских машин в целом снизились на 2,4% во второй половине 2025 года.

— Снижение цен вызвано насыщением рынка запчастей по тем маркам, которые только выходят на отечественный рынок и уже занимают в нем заметное место, — отметили в ассоциации.

Там также уточнили, что по наиболее популярным и часто ремонтируемым маркам, где спрос стабильно высок, «поставщики запчастей не имеют оснований для снижения цен». Впрочем, для рядового автовладельца, попавшего в аварию, это «среднее снижение» в 10% вряд ли будет ощутимо. И вот почему.

Оригинал как роскошь

К ценам на запчасти «Фонтанка» присматривается не первый год. Вот и на этот раз мы проверили, с какой базовой стоимостью в справочники попали капот, подушка безопасности водителя, передний бампер и передняя фара (словом, то, что при среднестатистическом ДТП страдает с наибольшей вероятностью) от Mercedes, Belgee X70 и Chery Tiggo.

Стоит отметить, что в случае с Mercedes цены действительно снизились, по крайней мере, на капот (на 26%, до 37,3 тысячи рублей) и бампер (на 41%, до 165 тысяч рублей). Все остальное в нашем «наборе» осталось с прежними ценниками: подушку безопасности справочник оценивает в 150 тысяч рублей, фару в 243 тысячи и радиатор — в 28 тысяч рублей. Нужно ли говорить, что рыночные цены от базовых в справочнике отличаются на порядок, если мы говорим об оригиналах, а в некоторых случаях (радиатор) базу кратно обгоняют даже аналоги. Впрочем, российские автомобилисты на оригиналы покушаются все реже: мало кому по карману, да и значимы такие запчасти только на момент действия гарантии.

Источник: «Фонтанка»

С деталями на Chery Tiggo тоже не все так просто: три позиции из нашего перечня действительно подешевели (бампер и радиатор и правда на 9%, а капот аж на 34%), а вот подушка безопасности и передняя фара подорожали (на 1% и 8% соответственно). Как и в случае с «немцем», оригинальные запчасти для «китайца» обойдутся дороже от 2 до 4 раз. Как, впрочем, и заменители (бампер).

Источник: «Фонтанка»

Цифры под лупой: где обещанное падение?

А вот с рекордсменом по снижению стоимости Geely как-то сразу не задалось. Оговорим, что детали-то мы смотрели на белорусского брата марки Belgee, однако в справочниках их артикулы полностью совпадают с китайскими.

Так вот, какой бы компонент мы ни взяли, везде попадали на увеличение базовой стоимости: капот прибавил 9%, радиатор — 13%, фара — сразу 33%. Так где же объявленное снижение? Про рыночную цену даже говорить не будем — глазами страховщиков рынок на мир не смотрит.

Источник: «Фонтанка»

Отдельно отметим, что за минувший год некоторые запчасти на рынке тоже заметно прибавили в цене. К примеру, (оригинальные) капот и радиатор на Mercedes выросли на 170% и 31% соответственно, а подушка безопасности и бампер стали дешевле на 68% и 37%. Для Chery Tiggo подорожало больше позиций из нашего набора: радиатор прибавил в цене 9%, капот — 17%, бампер — 23%, подушка безопасности «выросла» на 251%. Напомним, Chery под брендом Tenet уже почти год АГР собирает на заводе в Калуге, и, казалось бы, доступными подушками можно было завалиться, но нет.

Деньги вместо ремонта

Представители станций техобслуживания подтверждают давление на цены, но связывают его не с рыночным ажиотажем, а с налоговыми изменениями.

— В опте все примерно без явных изменений, от следующего года ждем изменения курса, это единственное, что пока может серьезно повлиять на цены. Розничный уровень уже испытывает давление НДС от оптовиков в 2%. Для тех, кто по-прежнему работает на УСН, минимальный обязательный рост цены 7%, а для тех, кто перешел на АУСН, — еще + 2% (равно 9%). ФАС объявила, что ищет виновных в росте цен, — поделились игроки рынка.

На самом деле, даже страховщики понимают, что оценка запчастей по справочникам далека от реального положения дел, и на полное восстановление разбитой машины суммы выплаты, как правило, недостаточно. Вероятно, именно поэтому они не возражают, и уже который год часть ущерба в ДТП возмещают клиентам деньгами, а не ремонтом. Так, за 11 месяцев 2025 года, по данным РСА, деньгами урегулировали 1,650 миллиона случаев, «натурой» — лишь 103,7 тысячи (6,3%). В денежном эквиваленте соотношение такое: 190,9 миллиарда рублей деньгами против 13,4 миллиарда рублей ремонтом (25%).

Примечательно, что и средняя сумма страховых выплат год от года увеличивается. Так, за 11 месяцев 2025-го средняя выплата по ОСАГО составила 115,6 тысячи рублей, за аналогичный период 2024-го она едва перевалила за 100 тысяч руб. В сравнении с 2022 годом сумма средней выплаты выросла (с 77,2 тысячи рублей) в 1,5 раза. В 2025 году страховщики даже обсуждали законодательно закрепить поправку, которая позволит автовладельцу получать от страховой доплату за ремонт, если выплата по ОСАГО его не покрывает. Однако пока что инициатива так и остается проектом.

На пороге реформы

Однако в ответ на запрос «Фонтанки» в РСА обозначили возможный выход из этого тупика. В ассоциации заявили, что рассчитывают провести реформу системы возмещения вреда по ОСАГО уже в 2026 году. Ее суть в том, чтобы сделать натуральный ремонт приоритетным, но гибким: если страховая найдет СТО, готовую выполнить работу в законные сроки, машину отправят туда. Если такой станции не будет, автовладелец сначала получит денежную выплату (за вычетом износа), сам организует ремонт, а затем, подтвердив его стоимость документами, сможет получить от страховой доплату за этот самый износ.

— Вот это та стратегическая тема, которая будет влиять на ОСАГО в 2026 году, — подчеркнули в РСА. — Она сделает систему натурального возмещения удобной для граждан, ограничит мошенничество, которое связано именно с денежными выплатами.

По задумке, средства, сэкономленные на борьбе с мошенниками, пойдут на компенсации автовладельцам. Таким образом, в регуляторе видят в реформе шанс не только повысить удобство системы, но и вернуть ей финансовую устойчивость.