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Тема дня Путин выступает со спецобращением к россиянам
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Путин выступит с обращением. Ждем заявлений о переносе голосования и реальной помощи россиянам

Мы ведем онлайн-трансляцию

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Сегодня Владимир Путин выступит с обращением к жителям России из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что обращение записывается и в 15:00 (мск) будет показано по центральным каналам страны. Мы рассказываем о происходящем онлайн.

Мария Захарова

Владимир Путин должен был сегодня прилететь с визитом в Санкт-Петербург, но отменил планы и остался в Москве — чтобы записать свое обращение к гражданам.

Кстати, похоже, что выступление немного задержится.

Мария Захарова

Обращение начнется с минуты на минуту. Ждем.

Мария Захарова

Путин в своем обращении в среду предложит меры, которые окажет государство для поддержки экономики в связи с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Мария Захарова

Обращение Путина появится ориентировочно в 15:00 мск.

Мария Захарова

В России, напомним, с 19 марта действует режим повышенной готовности: школы и вузы переведены на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия. Со вчерашнего дня по указанию Правительства РФ регионы должны закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Мария Захарова

Вооруженные силы России с сегодняшнего дня будут готовиться к борьбе с коронавирусом. Все мероприятия будут проводиться на полигонах ВС РФ без привлечения других ведомств.

Мария Захарова

Сегодня же стало известно о выделении Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на разработку вакцины от коронавируса и диагностику заражения. Часть денег получат новосибирский «Вектор», где проводится тестирование, институт «Микроб» и сеть лабораторий Роспотребнадзора.

До 1 февраля 2021 года ведомство должно доложить, как освоило деньги.

Мария Захарова

Вчера Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на него. По коридорам клиники президент ходил в противочумном костюме.

Мария Захарова

Решение по вопросу проведения парада в Москве 9 Мая пока не принималось, всё будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня сообщил Дмитрий Песков.

Мария Захарова

Одно из ожидаемых заявлений — это перенос дня голосования за поправки в Конституцию. Он должен состояться 22 апреля, однако из-за карантина во многих регионах страны провести мероприятие именно в эту дату, скорее всего, не получится.

Мария Захарова

За последние сутки в стране зафиксировано 163 случая инфекции — эта цифра в два раза выше предыдущих, ранее ежедневно фиксировалось по 50–70 случаев заболеваний каждый день. По последним данным, коронавирусная инфекция обнаружена у 658 человек, 29 выздоровели.

На графике виден скачок числа заболевших в России за последние сутки

На графике виден скачок числа заболевших в России за последние сутки

Мария Захарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что потребность в обращении к стране возникла после вчерашних совещаний — сначала об эпидемиологической обстановке, затем — встреча с Правительством РФ и Центробанком по вопросам поддержки граждан, бизнеса и экономики страны. Ждем заявлений.

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коронавирусВладимир Путин
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