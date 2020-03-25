Путин выступит с обращением. Ждем заявлений о переносе голосования и реальной помощи россиянам

Сегодня же стало известно о выделении Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на разработку вакцины от коронавируса и диагностику заражения. Часть денег получат новосибирский «Вектор», где проводится тестирование, институт «Микроб» и сеть лабораторий Роспотребнадзора.

До 1 февраля 2021 года ведомство должно доложить, как освоило деньги.