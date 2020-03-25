Путин выступит с обращением. Ждем заявлений о переносе голосования и реальной помощи россиянам

Владимир Путин должен был сегодня прилететь с визитом в Санкт-Петербург, но отменил планы и остался в Москве — чтобы записать свое обращение к гражданам.
Кстати, похоже, что выступление немного задержится.
Обращение начнется с минуты на минуту. Ждем.
Путин в своем обращении в среду предложит меры, которые окажет государство для поддержки экономики в связи с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.
Обращение Путина появится ориентировочно в 15:00 мск.
В России, напомним, с 19 марта действует режим повышенной готовности: школы и вузы переведены на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия. Со вчерашнего дня по указанию Правительства РФ регионы должны закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Вооруженные силы России с сегодняшнего дня будут готовиться к борьбе с коронавирусом. Все мероприятия будут проводиться на полигонах ВС РФ без привлечения других ведомств.
Сегодня же стало известно о выделении Роспотребнадзору
До 1 февраля 2021 года ведомство должно доложить, как освоило деньги.
Вчера Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на него. По коридорам клиники президент ходил в противочумном костюме.
Решение по вопросу проведения парада в Москве
Одно из ожидаемых заявлений — это перенос дня голосования за поправки в Конституцию. Он должен состояться
За последние сутки в стране зафиксировано
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что потребность в обращении к стране возникла после вчерашних совещаний — сначала об эпидемиологической обстановке, затем — встреча с