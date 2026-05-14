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Страна и мир Туристам начали поступать звонки об отмене рейсов: почему им нельзя верить

Туристам начали поступать звонки об отмене рейсов: почему им нельзя верить

Мошенники придумали правдоподобную схему обмана

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Путешественникам предложат альтернативный билет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПутешественникам предложат альтернативный билет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Путешественникам предложат альтернативный билет

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Туристам начали поступать звонки об отмене рейсов с предложением вернуть деньги за поездку. Однако с этим предложением не всё так просто. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В мае начинается сезон активного отдыха, и мошенники атакуют туристов по следующей схеме: якобы эвакуация из Турции или Египта. За неделю до вылета поступает звонок из лжетурпомощи: „В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен“», — рассказали там.

Затем злоумышленники предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50–100% стоимости путевки. Цель аферистов — туристы, планирующие летние поездки за рубеж. Пик бронирований приходится на май, поэтому схема особенно актуальна сейчас, пишет РИА Новости. 

В «Мошеловке» советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика. При звонке об эвакуации лучше сразу положить трубку и перезвонить своему туроператору напрямую.

У мошенников есть несколько схем для развода туристов. Подробнее о том, как их распознать и даже вернуть свои деньги, можно почитать в отдельном материале

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Туризм Мошенничество Отмена рейса Путевка Бронирование
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Комментарии
1
Гость
14 мая, 14:56
откуда у них телефоны туристов?! другим же не звонят.
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Гость
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