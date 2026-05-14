Туристам начали поступать звонки об отмене рейсов: почему им нельзя верить

Путешественникам предложат альтернативный билет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Туристам начали поступать звонки об отмене рейсов с предложением вернуть деньги за поездку. Однако с этим предложением не всё так просто. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В мае начинается сезон активного отдыха, и мошенники атакуют туристов по следующей схеме: якобы эвакуация из Турции или Египта. За неделю до вылета поступает звонок из лжетурпомощи: „В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен“», — рассказали там.

Затем злоумышленники предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50–100% стоимости путевки. Цель аферистов — туристы, планирующие летние поездки за рубеж. Пик бронирований приходится на май, поэтому схема особенно актуальна сейчас, пишет РИА Новости.

В «Мошеловке» советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика. При звонке об эвакуации лучше сразу положить трубку и перезвонить своему туроператору напрямую.