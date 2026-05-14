Погулять по живописным улочкам, прокатиться на пароме и вкусно поесть: как отдохнуть в Стамбуле и не разориться

Отдых в Стамбуле может быть вполне бюджетным Источник: Городские медиа

В последние годы отдых в Турции становится всё дороже. Но российские туристы не готовы отказываться от любимых направлений. Журналист 86.RU Анастасия Шевякова отправилась в Стамбул в апреле 2026 года, чтобы посмотреть на фестиваль тюльпанов. Вернувшись, она рассказала, на чём можно сэкономить в поездке.

В первую очередь Анастасия посоветовала обратить внимание на мечети. Их в Стамбуле около 3500 и почти все бесплатные. Есть сооружения попроще, а есть настоящие архитектурные произведения. Поклонникам «Великолепного века» будут интересны мечети, посвященные детям султана Сулеймана и его жены Хюррем.

В районе Балат можно сделать красочные фотографии, прогуляться по уютным узким улочкам и посидеть в кафе. А доехав на муниципальном пароме за 75 рублей до Принцевых островов, можно насладиться тишиной и красотой природы.