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Страна и мир Погулять по живописным улочкам, прокатиться на пароме и вкусно поесть: как отдохнуть в Стамбуле и не разориться

Погулять по живописным улочкам, прокатиться на пароме и вкусно поесть: как отдохнуть в Стамбуле и не разориться

Как бюджетно провести время в одном из самых красивых городов мира и на чём сэкономить в отпуске. Видео

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Отдых в Стамбуле может быть вполне бюджетным

Источник:

Городские медиа

В последние годы отдых в Турции становится всё дороже. Но российские туристы не готовы отказываться от любимых направлений. Журналист 86.RU Анастасия Шевякова отправилась в Стамбул в апреле 2026 года, чтобы посмотреть на фестиваль тюльпанов. Вернувшись, она рассказала, на чём можно сэкономить в поездке.

В первую очередь Анастасия посоветовала обратить внимание на мечети. Их в Стамбуле около 3500 и почти все бесплатные. Есть сооружения попроще, а есть настоящие архитектурные произведения. Поклонникам «Великолепного века» будут интересны мечети, посвященные детям султана Сулеймана и его жены Хюррем.

В районе Балат можно сделать красочные фотографии, прогуляться по уютным узким улочкам и посидеть в кафе. А доехав на муниципальном пароме за 75 рублей до Принцевых островов, можно насладиться тишиной и красотой природы.

Питаться в Стамбуле тоже можно бюджетно. В городе работает сеть социальных заведений общепита Sosyal Tesisleri. Они расположены в разных частях города. Как правило, это достаточно вместительные помещения, где работают официанты. Меню не очень большое, но выбрать есть из чего. Блюда большие, вкусные и недорогие.

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Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Путешествие Стамбул Турция Совет Отпуск
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Комментарии
4
Гость
15 мая, 08:19
Если посчитать бензин и платные дороги на юг,то приходят смутные сомнения, может и правда Константинополь дешевле.
Гость
14 мая, 21:34
Господа несистемные, тут комментирующие, вас заждались на широтном ходе.
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Гость
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