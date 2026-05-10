Турист потратил на недельный отпуск в Калининграде 130 тысяч: стоило ли оно того

В побережье влюбился, а вот от Калининграда взгрустнул Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Побывать на море, погулять по старым европейским городкам, полюбоваться на уникальные природные объекты, и всё это в одном месте — где же такое возможно? Оказывается, в Калининградской области.

Журналист 72.RU Анатолий Кузнецов провел в регионе отпуск — целую неделю. Где он побывал, чем был удивлен и разочарован, а самое главное, сколько потратил, Анатолий рассказал в своей колонке.

Анатолий Кузнецов

Перелет — самое дорогое

Поездку в Калининградскую область мы с женой планировали сильно заранее. Выбрали это направление по нескольким причинам. Во-первых, здесь находится Куршская коса и станция кольцевания птиц Фрингилла (об этом месте подробнее расскажу позже), а моя супруга — орнитолог-любитель, так что всё сошлось.

Во-вторых, это отличный способ погрузиться в европейскую архитектуру и, хоть и совсем чуть-чуть, но и культуру. При этом у вас нет никаких ограничений на въезд из-за санкций, и никто не будет задавать странных вопросов на границе с обеих сторон. В общем такой вот способ посмотреть на Европу одним глазком через замочную скважину.

На поездку мы потратили около 130 тысяч рублей. Почти половина этой суммы — 60 тысяч — ушла только на перелет из Тюмени через Москву. Самолет из Москвы обошелся бы дешевле — около 43 тысяч на двоих в обе стороны. Кстати, с дорогой нам повезло: мы не попали под отмены, только чуть потеряли время на пути вперед из-за задержки обоих рейсов на час. Еще около 20 тысяч потратили на жилье, остальное — рестораны, гостинцы, походы в музеи и прочая развлекательная программа.

Спокойно можно было потратить меньше, но на поездку мы копили, а потому решили себя особо не ограничивать. Жили в апартаментах с бесконтактным заселением, на этом сэкономили. Маршрут таков: два с половиной дня мы провели в Зеленоградске и окрестностях, три с половиной — в Калининграде.

Курортные городки

Мы посетили два — Зеленоградск и Светлогорск. Зеленоградск (ранее Кранц) — малюсенький город на берегу Балтийского моря. Он совсем кроха и по площади, и по населению, зато обаяния у него хватило бы на целый мегаполис, еще и с запасом.

Большая часть города застроена старинными немецкими виллами и многоэтажками. На окраинах есть и новостройки, которые очень удачно стилизованы под старину и не выбиваются из общей «открыточности» городка.

Домики Зеленоградска Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Заброшки тут, кстати, тоже есть Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Вроде обычная многоэтажка, но симпатично Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Зеленоградск называют городом кошек, и это заслуженно. Этих хвостатых тут реально множество, все их кормят, любят, и оберегают. В городе для этого даже есть спецдолжность — котошеф. Есть и музей «Мурариум» — там собрана обширная коллекция всего, что связано с котами. Вход стоит 450 рублей с человека, и это, прямо скажем, не самое обязательное место. Но туда пойти стоит хотя бы из-за вида на город сверху, ведь находится музей в старой водонапорной башне со смотровой площадкой.

Город находится на берегу моря Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Здесь обязательно стоит устроить променад по близлежащим улочкам: полюбоваться старой застройкой, муралами с кошками и очень красивым пляжем. Есть еще целая пачка маленьких музеев, но мы в них не ходили — показалось неоправданно дорого.

Где отведать местную кухню? Нам понравилось несколько заведений. Стоит обратить внимание на «Сестры Шутц» — кафе с прусскими пирогами и средним чеком 1000–1200 рублей на двоих. Недорого поесть можно в кофейне «Хлеб» в самом центре. Куда дороже обойдутся посиделки в заведениях на берегу. Например, ужинали мы в кафе «Дача» у моря, и чек за три блюда и два пива местного производства составил более 4000 рублей. Недешево, но вкусно — есть и традиционные колбаски, и множество блюд из рыбы.

Также не упустите возможность попробовать литовский торт Шакотис — в Калининграде найти его труднее.

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В апреле тут холодно, поэтому никто не купается. Но летом — пожалуйста, никто вас не осудит за желание окунуться в прохладное Балтийское море Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Второй курортный городок — Светлогорск (он же Раушен) — вообще кладезь для тех, кто хочет полюбоваться дорогими старинным виллами. Он очень компактный, весь городок можно обойти буквально за пару часов пешей прогулки. Здесь можно посмотреть на макет Кенигсберга в миниатюре, прокатиться на малюсеньком фуникулере за 40 рублей, съесть крендель и пройтись по набережной.

Светлогорск Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

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Чтобы комфортно передвигаться по области, мы арендовали автомобиль Hyundai Solaris 2021 года. Вместе с потраченным бензином вышло почти 5000 рублей за сутки. Наверняка можно было найти шеринг дешевле, но я выбрал компанию с самым высоким рейтингом.

Однако самая главная мотивация арендовать авто — это Куршская коса.

Жемчужина Калининградской области

Только ради нее стоит ехать на балтийское побережье. Куршская коса — это уникальный полуостров длиной почти 100 км. Он тонкой саблей отрезает пресный Куршский залив от Балтийского моря. Половина его (49 км) принадлежит России, вторая — Литве. По большей части коса — это песчаные дюны, прямо как в пустыне. Ветрами их то надувает, то стягивает в море, из-за этого природный памятник со временем разрушается.

На территории полуострова — масса всего интересного. Советую будущим путешественникам перед поездкой скачать приложение «Куршская коса» на телефон. Там есть несколько маршрутов и аудиогид c GPS, который подробно расскажет о каждой любопытной точке, как только вы к ней подойдете.

Куршская коса с высоты Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU И она же с земли Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Обязательно посетите реликтовый «Королевский бор» — он выглядит, как древняя чаща из сказки. Там частенько можно увидеть лосей и кабанов. После стоит побывать на дюне «Эфа», посмотреть на лебедей, а если повезет (как нам), то и на огромного белохвостого орлана. Там же находится знаменитый танцующий лес.

Гулять тут можно только по настилу. Наступив на дюну, можно устроить обвал нескольких тонн песка в море Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Невероятной красоты густой лес Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Особое место — станция кольцевания птиц «Фрингилла». Это настоящая исследовательская лаборатория, где ученые с помощью ловушки собирают птиц, а потом кольцуют, чтобы изучать маршруты их миграции, следить за популяцией и болезнями, которые они переносят.

Въезд на Куршскую косу стоит 400 рублей с человека — это экологический сбор. Экскурсия по станции платная и только по времени — 450 рублей. Остальные объекты можно посетить бесплатно. Разумеется, есть тут и сувенирка, и еда. Например, мы тут пообедали шаурмой с судаком за 500 рублей.

Ловушка для птиц представляет собой огромный стационарный сачок, в который залетают пернатые, не замечая его в воздухе Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

А вот и процесс кольцевания. Он, кстати, совершенно безвреден для птиц. К ним тут относятся с заботой и любовью Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

На осмотр Куршской косы стоит выделить минимум пять-шесть часов. Мы потратили пять, но все равно не успели все посмотреть. Ну и готовьтесь очень много ходить — многие маршруты весьма обширные.

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Калининград и эхо войны

В столицу области мы приехали на электричке — потратили полчаса и 170 рублей. Первое, что бросается в глаза, — обилие советской типовой застройки. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны, его центр в первозданном виде практически полностью утрачен.

Удивительно, прошло 80 лет, а улицы города все еще хранят последствия послевоенной разрухи. Во дворах и на тротуарах возле подъездов тут и там встречаются закатанные в асфальт старые трамвайные пути — по ним видно, что раньше улицы выглядели совсем иначе.

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В самом центре находится остров Канта — ранее это был плотно застроенный район города, а после войны здесь уцелел один только собор. Всё остальное просто засадили деревьями. Здесь же, кстати, находится могила философа.

Раньше тут был целый город в городе, а теперь только это здание Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Некоторые исторические районы все-таки уцелели. Самый большой из них — Амалиенау с домами богатых немцев. Здесь есть действительно красивейшие здания. Мы погуляли по району пешком, но можно и на трамвае прокатиться. Это, кстати, неплохой способ устроить себе обзорную экскурсию по историческим объектам по цене бутылки воды.

Район отличает очень аккуратная застройка Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Малоэтажные дома — сами по себе достопримечательность Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Также стоит посетить маршрут от Королевских ворот до башни Дона — тут сохранился полуторакилометровый многовековой земляной вал с системой защитных фортификаций и укреплений.

Раньше тут был пункт досмотра перед въездом в город Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Сейчас — арт-пространство Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Остатки защитных укреплений. Они уходили в подземные ходы под земляным валом, но сейчас уже эти гроты почти обрушились Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

В центре на набережной реки Преголя сделали Рыбную деревню — милый туристический район с новоделами под старину. Обычно мне такое не нравится, но тут вышло симпатично и с душой. Еще несколько объектов раскиданы единично по разным частям города — это всё, что удалось сберечь.

Домик смотрителя, где находится музей открыток, удалось уберечь и восстановить. Кстати, вход туда бесплатный Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Современное состояние Калининграда еще раз напоминает всем жителям и гостям города, что даже спустя десятилетия шрамы от войны не затянутся ни в головах людей, ни на картах уничтоженных ею городов.

Отдельно хочется отметить, с какой любовью калининградцы относятся к своим хрущевкам и дворикам. Здесь еще сохранилась привычка сажать во дворах цветы, кусты, создавать красоту вокруг себя и как будто дружить соседями. Это видно, когда заходишь в жилые райончики в центре. Всё чисто, ухоженно и уютно, будто приехал на лето к бабушке.

Даже в апреле тут уже много зелени и цветов Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Старинный ров, когда-то защищавший Кенигсберг Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU А это просто двор — уютный и зеленый Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

А еще, кстати, в Калининградской области везде работает интернет, что для многих регионов уже редкость.

Плакат в Музее Мирового океана Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Куда сходить в Калининграде и почему это так дорого

Прогулки по городу — это само собой, но есть в Калининграде два места, которые я советую непременно посетить: городской зоопарк и Музей Мирового океана.

Начну с зоопарка. Многие относятся к такому виду досуга негативно, а я их, наоборот, очень люблю: в хороших зоопарках животных не мучают в клетках, а спасают и дают жизнь. Создается ощущение, что калининградский — как раз из таких.

Там огромные вольеры, где зебры бегают с жирафами, медведица ходит по старинному, еще немецкому медвежатнику, а олень гордо пасется на холме. Для птиц сделаны самые большие авиарии, что я видел, где можно прям-таки полетать, а не просто посидеть на ветке. Конечно, это никогда не сравнится с жизнью на свободе, но проделанный объем работы впечатляет. И всё очень чистое.

Тут живут водоплавающие птицы — утки и пеликаны Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Домик для сурикатов Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Загон для зебр размером с футбольное поле Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Билет стоит 600 рублей с человека. На входе можно отсканировать QR-код и воспользоваться бесплатным гидом, который записал для зоопарка Николай Дроздов. За это ставлю жирный лайк.

Второе место — это Музей Мирового океана. На самом деле это целая сеть музейных комплексов: пять кораблей-музеев, океанариум, экспозиция с батискафом. И это очень дорого — чтобы обойти все, придется заплатить почти 7000 рублей на двоих взрослых! Мы были не везде, посетили только научный корабль «Витязь» и подводную лодку, а еще новый океанариум в виде нашей планеты. Это обошлось нам в 3400 рублей.

Действительно интересными я бы назвал подводную лодку, где можно пройтись по всем отсекам настоящего судна, и «Витязь». Серьезно, прочитайте про него в интернете — в ходе экспедиций на этом корабле открыли более 1000 разных видов птиц и впервые измерили глубину Марианской впадины. По-настоящему легендарное судно.

А вот денег, потраченных на океанариум (1200 рублей на двоих), где по факту работают всего два этажа из шести, и на музей янтаря откровенно жаль.

«Жалко денег», — сетует Толя. «Бульк», — отвечает рыбка. Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Вид на город с НИС «Витязь» Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Самое крутое, что есть в музее янтаря, — его расположение в этой башне Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Что попробовать и что привезти с собой

И парочка рекомендаций по еде и подаркам. Из гастрономии обязательно загляните в ресторан «Штайндамм, 99» — здесь можно попробовать традиционную калининградскую кухню. Мы потратили около 3700 рублей на двоих, но это того стоило — кухня и правда прекрасная.

Чуть дешевле обойдется кафе «Де Прусс» на острове Канта, там тоже очень вкусно. Есть и немецкие сосиски, и клопсы, и местная рыба. А в кофейне «Марсианин» можно попробовать прикольный десерт — горячий торт Наполеон с марципаном.

Калининград считается столицей марципана, и магазинчики с этим лакомством разбросаны по всему городу. Но есть место, где можно купить их подешевле, — в магазине «База» на Полоцкой, 45. Место неприглядное, но поможет сэкономить на гостинцах. Также любителям пива стоит заглянуть в местные магазины, где продают импортное пенное, которое в остальной России не найти. А магнитики и прочее, по ощущениям, дешевле всего купить в Зеленоградске. Но это скорее личное ощущение, чем точная рекомендация.