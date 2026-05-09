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Страна и мир Путин предложил тост за победителей и призвал беречь мир: главные тезисы выступления на приеме в Кремле

Путин предложил тост за победителей и призвал беречь мир: главные тезисы выступления на приеме в Кремле

Президент обратился к гостям с проникновенной речью

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Путин заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей | Источник: Kremlin.ru Путин заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей | Источник: Kremlin.ru

Путин заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы предложил тост за поколение победителей. Он также призвал беречь и защищать мир, назвав это главным заветом предков.

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости. За дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья, с Днем Победы!» — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что все злодеяния нацистов не имеют срока давности и осуждены решениями Нюрнбергского трибунала. Он также призвал жестко пресекать любые попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацистов.

«На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей», — подчеркнул Путин.

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Эта дата, по словам президента, является напоминанием о том, к чему приводит слепая вера в свое превосходство.

«В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, к каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность», — сказал Путин.

Обращаясь к гостям, президент заявил, что отцы и деды завещали всем народам Земли беречь и защищать мир. Этот завет, по его мнению, должен лежать в основе нового миропорядка, учитывающего культурное разнообразие и право народов на самоопределение.

Путин также отметил, что искренне рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Он поблагодарил гостей за то, что они разделяют этот праздник.

До начала приема Путин выступил на параде на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Как проходит 9 Мая в столице, смотрите в онлайн-репортаже.

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Комментарии
8
Гость
10 мая, 00:00
Очень смешно))))
Гость
9 мая, 18:17
кто бы говорил...
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Гость
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