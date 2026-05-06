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Страна и мир Ветеранам предлагают персональные выплаты и лучшие места на параде: почему нельзя соглашаться

Ветеранам предлагают персональные выплаты и лучшие места на параде: почему нельзя соглашаться

Что нужно знать, чтобы не лишиться денег

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Взносы за места на трибунах крадут | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUВзносы за места на трибунах крадут | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Взносы за места на трибунах крадут

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В преддверии Дня Победы мошенники активизировали несколько схем обмана ветеранов и их родственников. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Первая уловка связана с «потерянными наградами». Аферисты звонят от имени волонтеров «Поискового движения России» и сообщают, что найдена медаль пропавшего без вести родственника.

«Для „подтверждения родства“ просят перейти по ссылке на „архивный сайт“ и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту „Госуслуг“», — пояснили в «Мошеловке».

Вторая схема — звонки якобы от Социального фонда. Ветеранам обещают персональную выплату к 9 Мая, а для ее получения просят назвать код из СМС. Никаких выплат на самом деле не будет, код нужен лишь для кражи данных, выяснило РИА Новости.

Третья уловка касается билетов на парад. Лжесоциальный работник предлагает ветерану льготное место на трибунах за символический взнос. На деле его просто крадут.

Мошенники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов, которые должны насторожить, можно ознакомиться по ссылке.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
День Победы 9 Мая Парад Медаль Мошенник
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Комментарии
3
Гость
6 мая, 10:22
Настоящих ветеранов ВОВ почти не осталось,в основном "ряженки" на трибунах сидят
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Гость
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