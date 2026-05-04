Путин объявил перемирие в честь Дня Победы

В Минобороны выразили надежду, что праздники пройдут мирно Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Россия объявила режим прекращения огня в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как заявил в Минобороны РФ, он продлится 8 и 9 мая. Вооруженные силы России проведут все нужные мероприятия для защиты праздничных событий.

В ведомстве также выразили надежду, что украинская сторона присоединится к перемирию и сделает аналогичный шаг. В противном случае войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сообщили в Минобороны РФ.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа длилась полтора часа. Путин подчеркнул, что для урегулирования конфликта глава киевского режима Владимир Зеленский должен положительно откликнуться на предложения Москвы.

Трамп поддержал идею прекращения огня на День Победы. Американский президент выразил надежду, что решение по украинскому кризису будет найдено в ближайшее время.

«У нас состоялся очень хороший разговор. Я думаю, что он хотел бы урегулирования, вот что я могу сказать. И это хорошо», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.