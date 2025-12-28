В Госдуме планируют новый закон: с ним из тюрьмы станет проще выйти. Новости 28 декабря

Сейчас условия для выхода на свободу сильно жестче Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 декабря.

Люди выпрыгивали из окон во время пожара в Сочи

В Сочи произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в автосервисе и перекинулся на соседние задания. Люди были вынуждены прыгать из окон. Несколько пострадавших госпитализировали.

«Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Молодая женщина была вынуждена спасаться, выпрыгнув из окна. Как сообщили очевидцы, она получила серьезные травмы позвоночника и множественные ушибы, пишет SOCHI1.Ru.

После оказания первой помощи на месте ее в срочном порядке увезла скорая. Состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное, ее жизни ничто не угрожает.

Более того: выяснилось, что на территории складов жили люди.

«На территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но, по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди», — рассказал мэр.

Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

Президента Белоруссии Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча. Он упал на спину после того, как его толкнул партнер по команде. Видео появилось в Telegram-каналах.

Инцидент произошел во время игры команды Лукашенко и сборной Брестской области. Бывший нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс, двигаясь спиной вперед, не заметил Лукашенко и столкнулся с ним. Тот упал на лед. Чуприс тут же бросил клюшку и кинулся поднимать президента.

Встреча завершилась со счетом 5:5, решающую шайбу за секунду до финального свистка забил сын президента — Николай.

Птичий грипп вышел из-под контроля

Эксперты бьют тревогу из-за высокозаразного птичьего гриппа. Специалисты не исключают развитие пандемии.

Птичий грипп — инфекционное заболевание, которое обычно вызывает воспаление у птиц, но может передаваться человеку. С 2003 года от штамма H5N1 заразилось около 1000 человек и почти половина (48%) погибли. А в начале декабря унес первую жизнь и его «собрат» H5N5.

«Сейчас это глобальная проблема. Как болезнь диких животных, она полностью вышла из-под контроля. Она свирепствует по всему миру, и нет никакого эффективного метода сдерживания, кроме как просто наблюдать за тем, как она заражает огромные популяции животных», — заявил профессор молекулярной и клеточной вирусологии в Университете Глазго, доктор Эд Хатчинсон.

Индийские ученые провели исследование, которое показало, что, как только пандемический штамм начнет распространяться среди людей, ситуация сильно обострится. Когда зараженных станет больше десяти, сдержать распространение не получится.

Умерла актриса Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает Франс Пресс.

«Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года», — передает агентство.

О причинах смерти не сообщается. Также пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с актрисой.

В ноябре ее госпитализировали в Тулоне, сообщала газета Var-Matin со ссылкой на источники. В октябре издание Nice-Matin писало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О какой именно болезни шла речь, неизвестно. Подробнее о жизни и карьере актрисы мы рассказали в отдельном материале.

Что нужно для выхода на пенсию в 2026 году

Для получения пенсии по старости недостаточно достичь определенного возраста. Помимо этого, необходимо выполнить ряд критериев. В противном случае выход на заслуженный отдых придется отложить.

В 2026 году необходимо накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах». В 2025 году один ИПК стоил 145,69; в апреле 2026 года сумма вырастет до 156,76 рубля. Что делать, если баллов или стажа не хватило, можно почитать по ссылке.

Рекламу лекарств хотят запретить

В России предлагают запретить рекламу безрецептурных лекарств по телевидению. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, подобную рекламу нужно запретить, чтобы граждане не занимались самолечением. Также он выступает против чат-ботов с искусственным интеллектом для постановки диагноза или поиска методов лечения в интернете.

Путин подписал новые законы

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов. Они коснутся разных сфер жизни россиян. Среди нововведений:

учет службы добровольцами на СВО при расчете пенсий;

общение управляющих компаний с жильцами через мессенджер Max;

продление интеграции новых регионов в систему образования;

штрафы за обслуживание сим-карт после самозапрета — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для компаний;

дополнительная поддержка резидентов свободной экономической зоны в новых регионах;

продление переходного периода на хранение оружия;

исполнитель услуг не будет платить штраф, если недочеты возникли по вине заказчика;

продление до 2028 года срока исполнения региональных программ переселения из аварийного жилья;

упрощение доступа к клиническим исследованиям лекарств с единой формой информационного листка;

упрощение процедуры получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в общепите, с 1 марта 2026 года.

Маленькую львицу изъяли у московского блогера

Волонтеры изъяли маленькую львицу с тяжелыми травмами у московского блогера. Животное передали специалистам из зоопарка «Земля прайда».

Львицу держали в апартаментах в Москва-Сити. У нее сломан позвоночник, хвост и три лапки, она полностью лежачая. Владелец приобрел львенка по объявлению.

«Прогнозы для девочки пока осторожные, у нее совсем хрупкие кости, которые почти полностью прозрачны», — сообщили специалисты.

В психиатрической больнице под Волгоградом осужденные зарезали санитара и сбежали

В психиатрической больнице в хуторе Логовском Калачевского района осужденные зарезали санитара и скрылись. Источник редакции V1.RU, знакомый с ситуацией, ЧП случилось примерно в четыре часа утра в субботу, 27 декабря.

Мужчины находятся в этой психбольнице больше года. Сюда их перевели, со слов источника, из тюремной больницы Камышинского района, село Дворянское, где они были на принудительном лечении. Убийц задержали спустя несколько часов, узнали V1.RU.

Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками «Аист-2Т» № 1 и № 2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию вел «Роскосмос».

Через 9 минут 24 секунды ракета вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками.

Ученые узнали, как спасти людей от ожирения

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что блокировка фермента SCoR2 может предотвращать накопление жира в печени и в организме в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSign).

Ранее неизвестный фермент SCoR2 регулирует действие оксида азота — сигнальной молекулы, влияющей на обмен веществ. Этот газ способен временно связываться с белками и подавлять процессы образования жира. Этот фермент, напротив, удаляет оксид азота с таких белков, тем самым запуская синтез жировых молекул.

Чтобы проверить гипотезу, ученые заблокировали работу SCoR2 у лабораторных мышей с помощью специального препарата. Животные переставали набирать вес даже на высококалорийной диете, а их печень была защищена от жировой болезни. Более того, у мышей снижался уровень «плохого» холестерина в крови.

Сколько стоит сладкий подарок

Шоколадный новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить порядка 450 рублей. Об этом рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Шоколадный набор на Новый год весом 550 граммов включает в себя по 150 граммов натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. По состоянию на ноябрь 2025 года среднероссийская цена такого подарка достигла 454 рублей», — сказал Тренин.

Он отметил, что стоимость подарка за последний год увеличилась на 14,7%. В основном из-за скачка в 2024 году и в первой половине 2025 года биржевых котировок на какао-бобы, которые являются основным сырьем для шоколада, уточнил эксперт в беседе с РИА Новости.

Министр здравоохранения Самарской области призвал не вызывать скорую при высокой температуре

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов призвал жителей региона с температурой ниже 40 градусов не вызывать скорую помощь. Так он отреагировал на обращение гражданина, два часа прождавшего скорую помощь с температурой 39,8 градуса.

«Подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой — это выезжать на те вызовы, которые являются экстренными», — сказал Орлов в эфире Центра управления регионом.

Он подчеркнул, что скорая медицинская помощь предназначена для экстренных ситуаций: сильного болевого синдрома, инфаркта, инсульта, судорог, кровотечений, травм и ДТП.

В качестве альтернативы он предложил обращаться в поликлиники. Также, по его словам, в Самарской области при поликлиниках сформировано 137 бригад неотложной помощи. Эти бригады работают с 08:00 до 20:00 и готовы выезжать к пациентам на дом для оказания медицинской помощи в неэкстренных ситуациях.

В Минздраве Самарской области объяснили РИА Новости, что слова министра неверно интерпретировали.

В Госдуме предложили смягчить правила УДО

Депутаты Госдумы предложили разрешить условно-досрочное освобождение женщинам, которые отбыли не менее четверти срока за преступления небольшой тяжести, если они беременны или воспитывают ребенка младше 14 лет. Соответствующий законопроект направили в правительство РФ.

«Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более женщины-матери. УДО женщинам, осужденным за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей. Дети ни в чем не виноваты», — объяснил один из авторов инициативы депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.

Сейчас российское законодательство допускает применение УДО только к беременным женщинам и матерям детей в возрасте до четырех лет.

