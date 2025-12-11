НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц

«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц

Она объяснила, почему сотрудников на почту набрать сложно

Героиня этого материала наших коллег из 72.RU Елена — бывший почтальон. Она проработала в одном из отделений Тюмени 2 года. Елена рассказала, как работала 6 дней в неделю за 20 тысяч рублей, почему приходилось вместе с письмами носить продукты и как операторы обманывают клиентов. Далее — от первого лица.

Как устроена работа почтальона

Работала почтальоном 2 года. Обещали, что буду получать 22 тысячи рублей, плюс премия. В результате больше 24 никогда не видела. И это зарплата с надбавкой за совмещение обязанностей во время отпуска второго почтальона.

С утра доставляла письма, газеты. Обойти нужно было за день весь район. Наматывала, как савраска, до 20 километров, а то и больше. В отделении принимала почту 3 раза в день: коробок и мешков с корреспонденцией было много. Всё нужно было разобрать, отсортировать.

Газеты бесплатные для пенсионеров и ветеранов заносили почти в каждую квартиру. В домах обходила каждый подъезд. Помимо многоквартирных домов, куча организаций, которым нужно было также всё доставить. Если судебное письмо сроком хранения 7 дней уйдет обратно, то получаем кучу ругани от начальства.

Помимо писем и газет, каждый месяц разносила платежки за свет и газ. Это всё раскладывала в каждый почтовый ящик. За это «Почта России» своим сотрудникам платит копейки. А вот работники ТРИЦ свои платежки разносили за достойную плату.

Еще с собой и рекламные брошюрки. Знаете, такие листовки студенты и школьники разносят по подъездам за деньги. На почте за это не платили. Зато говорили: «Рекламодатель живет в каком-то из этих домов. Будет проверять, положили рекламки или нет в ящик».

Дальше — больше. Почта стала продавать продукты. Нужно было с собой в доставку брать лотерею, канцелярию, еду. Мы предлагали это купить тем же бабушкам, сотрудникам организаций. Кто-то из жалости покупал, кого-то это бесило. На меня как на дурочку смотрели.

На больничный сотрудники старались не ходить: жалели друг друга. Если один почтальон уходил в отпуск или больничный, нагрузка ложилась на плечи другого. Еще и суббота рабочая была.

«Приходилось обманывать»

У каждого на день и на месяц был план по продаже лотереи, продуктов. Если в этом месяце, например, мы выполнили план еле-еле, то на следующий месяц этот план продаж ставили в 2 раза больше.

Про операторов (тех, кто сидит в отделениях. — Прим. ред.) расскажу. Они основной тыл продаж, и для них план выше. Сегодня, например, они должны отправить 5 EMS (экспресс-доставка. — Прим. ред.). И девчонки обманывают посетителей. Например, человек говорит: «Отправьте, пожалуйста, письмо». А ценное, заказное или простое письмо, не говорит. Тогда оператор берет и отправляет тем тарифом, что подороже. А потом просто говорит: «Извините, вы не сказали, каким именно. Я решила за вас». Операторы тоже, как савраски, расставляют товар, цены мониторят, коробки и посылки тяжелые таскают. Работают по 12 часов.

Народу куча. Бывает, в туалет выйти времени нет. Люди разные, недовольных хватает. Кто-то матом крыл, кто-то с кулаками мог через стойку перелезть.

«Ноги за 2 года убила»

Почему я уволилась? Стали график работы менять как попало. Заключили договор с Ozon и хотели, чтобы операторы работали до 21 часа. К тому же ноги за 2 года работы я убила. Постоянно ставили недосягаемый план по лотереям и продажам.

Если и работать тут, то зарплата должна быть 60 тысяч рублей у почтальона и около 70 тысяч рублей у оператора. Нужно сделать отправку писем дороже, но качественнее.

Мы просили увеличить штат, а руководство, наоборот, убирало ставку. «Вас и так достаточно», — говорят они.

Количество домов растет, районы растут, территории громадные. Необходимо увеличить численность операторов. Оставить на сортировке, на выдаче пару почтальонов, чтобы они не ходили по домам и организациям. Или при отправке указывать телефон получателя и отправлять СМС о приходе письма. Или вообще всё выдавать на почте, а не ходить работникам по домам.

Елена
Бывший работник почты

Вам важна почта?

Да, почта необходима
Нет, всё можно сделать дистанционно
Мне не нужна. Но думаю, что пенсионерам необходима
Поделюсь мнением в комментариях
Анастасия МалышкинаАнастасия Малышкина
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
