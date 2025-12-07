НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Отказалась общаться с журналистами и убежала: Долина впервые вышла на сцену после массовой отмены

Певица выступила на фестивале «Песня года»

Артистка исполнила песню «Я буду любить тебя»

Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью и массовой отмены в социальных сетях. Сегодня в Москве проходит российский телевизионный фестиваль «Песня года».

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, перед номером артистки некоторые зрители покинули зал. На фестивале Лариса Долина исполнила свой хит «Я буду любить тебя». Сразу после выступления певица отказалась общаться с прессой и покинула «Мегаспорт», где проходит концерт.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Затем она призналась, что стала жертвой мошенников, потеряв более 100 миллионов рублей и жилье площадью около 200 квадратов. В итоге суд вернул ей недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Решение по делу Долиной вызвало широкий общественный резонанс. Многие встали на сторону покупательницы элитной квартиры и стали бойкотировать концерты певицы, запрещать доставку своей продукции и просто сочувствовать Полине Лурье. Даже коллеги по цеху оказались недовольны.

Недавно Долина в эфире Первого канала на передаче «Пусть говорят» пообещала вернуть 112 млн рублей Полине Лурье, которая купила у нее квартиру и тут же ее потеряла. Артистка призналась, что всегда считала себя сильной и выходила из сложных ситуаций, но теперь ей очень плохо. К тому же столько денег у нее нет.

Наши коллеги MSK1.RU в режиме онлайн рассказывают, что происходит на масштабном музыкальном концерте.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Гость
29 минут
Крыса-Лариса не держит удар
Гость
15 минут
Аферистка года.
