Чему будет посвящен 2026-й год в России — решение Путина

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. С таким предложением выступил участник совета по межнациональным отношениям атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов 5 ноября.

«Хорошее предложение, давайте так и сделаем», — ответил президент.

Проекты соответствующих решений он поручил подготовить вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, 2025 год был объявлен президентом Годом защитника Отечества, а предыдущий 2024 был годом семьи.

На территории России проживает более 190 народов и этнических групп. Самыми многочисленными являются русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы и армяне. Кроме русского языка в стране еще есть более 150 живых языков.

Напомним, 4 ноября мы отмечали День народного единства. В честь этого у россиян было три выходных, которым предшествовала 6-ти дневная рабочая неделя. Подробнее об истории праздника мы рассказывали в этом материале.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Год Народы России Новый год Владимир Путин
Комментарии
1
Гость
10 минут
а можно совместить с годом Экономики, два в одном так сказать
