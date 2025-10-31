НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
День народного единства в 2025 году: сколько будем отдыхать, дата, традиции

День народного единства в 2025 году: сколько будем отдыхать, дата, традиции

В ноябре нас ждет последняя сокращенная неделя в этом году

8 831
В День народного единства на улице обычно уже прохладно, но это не останавливает любителей отметить праздник | Источник: Дарья Пона / 74.RU

В День народного единства на улице обычно уже прохладно, но это не останавливает любителей отметить праздник

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

История Дня народного единства уходит своими корнями еще в дореволюционные времена и связана с именами земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Рассказываем, что такого они сделали, что в честь этого учредили национальный праздник, когда он отмечается и какие традиции с ним связаны.

История Дня народного единства

Всё началось с того, что династия Рюриковичей, правивших в России вплоть до начала XVII века, прервалась. Старший сын Ивана Грозного Федор потомков не оставил, а младший Дмитрий погиб. Правда, обстоятельства его смерти были настолько загадочными, что ходили слухи, будто он жив-здоров. Этим и воспользовались разного рода Лжедмитрии, претендовавшие на престол, а следом за ними пришли польские захватчики. В результате династический кризис перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, страну поразили грабежи, разбои, воровство, повальное пьянство. Многие считали, что московское царство вот-вот падет, однако патриарх Гермоген призвал народ, еще не окончательно спившийся и заворовавшийся, встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов.

Первое народное ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось, и антипольское восстание потерпело поражение. В сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин призвал горожан созвать народное ополчение и помочь Московскому государству. Многие откликнулись и добровольно отдали «третью деньгу» (подать в размере трети от того, чем владеешь). Но этих взносов не хватило, и объявили сбор «пятой деньги», которую требовалось выплачивать на жалованье служилым. Лично Минин отдал все свои сбережения, а также драгоценности своей жены и золотые и серебряные оклады икон.

На пост главного воеводы и главы ополчения пригласили новгородского князя Дмитрия Пожарского. Тот, прежде чем принять предложение, выдвинул условие: горожане сами должны выбрать человека, который станет начальствовать над казной ополчения. Горожане выбрали Кузьму Минина. 4 ноября 1612-го всенародное ополчение, собравшееся под знаменами Пожарского и Минина, взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы, и восстановление государственной власти не заставило себя долго ждать.

В феврале 1613 года Земский собор избрал нового царя — молодого Михаила Романова, который в дальнейшем стал родоначальником новой династии.

Когда День народного единства в 2025 году

День народного единства — ежегодный праздник, который отмечают 4 ноября. В 2025 году дата выпадает на вторник. Это государственный праздник и нерабочий день, так что в соответствии с производственным календарем, 1 ноября (суббота) будет сокращенным рабочим днем, а следом за ней нас ждут три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).

Традиции и мероприятия ко Дню народного единства

Ежегодно 4 ноября на центральных площадях городов России проводят массовые мероприятия с концертами и салютами. В дань уважения истории и в память о погибших при освобождении Москвы воинах организуются праздничные митинги и шествия. Также проходят тематические выставки, ярмарки ремесел и развлекательные мероприятия для взрослых и детей.

Нередко ко Дню народного единства организуют благотворительные сборы одежды, игрушек и прочих вещей для детских домов, проводят акции добра. В крупных городах к празднику открывают пункты бесплатной раздачи напитков, разворачивают полевые кухни.

В Москве традиционно празднования начинаются с торжественного шествия по улицам с триколорами в руках и возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Президент выступает на Красной площади с патриотической речью, а иногда в эту дату проходит государственное награждение за особые заслуги перед страной.

А вы отмечаете День народного единства?

Каждый год
Впервые слышу о таком празднике
Не отмечаю, но за выходной спасибо
У меня даже выходного в этот день нет, как я его отмечу?
Комментарии
26
Гость
21 октября 2024, 11:35
Праздник впервые был утвержден в 2004 году, а отмечаться начал с 2005... Не рановато ли рассуждать о традиционности притянутой за... уши(?) даты в пику отмечавшегося ранее дня революционного осознания населением своего права на изменение государственного строя? Уж не из страха ли перед возможным повторным осознанием?
Гость
21 октября 2024, 08:35
...как может быть в принципе День народного единства при капитализме?.. позвольте... но это же полный оксюморон и симулякр!.. день единства эксплуататоров и эксплуатируемых?.. долларового миллиардера- олигарха и кредитного раба на ипотеке до пенсии , а многих и до самого погоста ?.. в стране капитализм, а не социализм...следовательно имеет место наличие классов с непримеримыми классовыми интересами..непримеримыми! ...но народ оглупел окончательно и не в состоянии понять и осознать даже основ политико- экономического бытия. ..ежедневного существования . .то есть .
Читать все комментарии
