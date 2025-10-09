НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Российские города начнут уходить под воду. Кому грозит затопление

Российские города начнут уходить под воду. Кому грозит затопление

В зоне риска совершенно разные уголки страны

482
Потепление приводит к таянию льдов | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПотепление приводит к таянию льдов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Потепление приводит к таянию льдов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Нескольким российским городам грозит затопление из-за потепления и таяния льдов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк», — сообщил Сапожников.

Отступление береговой линии может угрожать и северным районам, продолжил ученый. Речь идет в первую очередь о Варандее, в меньшей степени — Нарьян-Маре и Салехарде. В Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка, считает эксперт. 

По его словам, к 2100 году воды Мирового океана поднимутся на 0,3–0,65 метра, а при наихудшем сценарии — на 1,3 метра. К 2300 году подъем воды может вырасти  до 5,6 метра. Это связано с таянием льдов и прогревом глубинных слоев океанов, пишут РИА Новости.

Он добавил, что это не точный прогноз. Выводы сделаны из результатаов моделирования процессов на основе наблюдаемых трендов.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
2
Гость
49 минут
главное нас не затопит
Гость
20 минут
А может так похолодать, что все замерзнет и тогда ничего не поднимется
Читать все комментарии
