Контракт на 2,5 млрд: ярославская компания возьмется за реконструкцию крупной развязки на юге

На фото — новый надземный переход на Западном обходе в районе улицы Средней в Краснодаре Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Ярославская компания возьмется за реконструкцию третьего этапа Западного обхода в Краснодаре. Его называют «проектом десятилетия». Речь идет о дороге в направлении к морю, в сторону Анапы, которая упирается в новую трассу А289 Краснодар — Керчь. Обход расширят до шести полос, по три в каждую сторону.

Как сообщают наши коллеги из 93.RU, работы по расширению дороги протяженностью около трех километров обойдутся бюджету в 2,5 миллиарда рублей. Контракт заключили c ярославской группой компаний «ЕКС». Фирма получит аванс в размере 30% — 751 миллион рублей. Завершить реконструкцию должны 31 мая 2028 года.

Напомним, летом 2025 года началась глобальная реконструкция Западного обхода. Дорогу собираются расширить до шести полос и пустить трамвай. Работы разделили на три этапа. Если по двум из них — от «Ленты» до Немецкой деревни и дальше до улицы Средней — уже идут работы, то по третьему — от улицы Средней до Дзержинского — только 20 мая заключили контракт.

Три участка реконструкции Западного обхода Источник: «Яндекс Карты» 1 этап. Красная линия — участок от «Ленты» до Немецкой деревни. 2 этап. Голубая линия — участок от Немецкой деревни до улицы Средней. 3 этап. Зеленая линия — участок от улицы Средней до Дзержинского.

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала она была зарегистрирована в Москве, а в 2017 году, в период работы губернатором Дмитрия Миронова (ныне — помощник президента РФ. — Прим. Ред.), поменяла прописку на ярославскую.

Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По данным на май 2026 года, 100% акций принадлежит Алексею Власову, он же занимает пост гендиректора. Всего с компанией было заключено свыше 100 госконтрактов на почти 670 миллиардов рублей, в том числе на стройку дорожных объектов в Москве и Крыму. В Краснодаре фирма также ведет строительство канализационной станции и напорного трубопровода в районе дороги по Вишняковой — Переходной — Новороссийской.