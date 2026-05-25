НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, дождь

ощущается как +12

5 м/c,

зап.

 746мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,55
EUR 85,45
Испортится погода
Афиша на День города
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Винит врачей в смерти жены
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Беспилотная опасность
Дороги и транспорт Эксклюзив Контракт на 2,5 млрд: ярославская компания возьмется за реконструкцию крупной развязки на юге

Контракт на 2,5 млрд: ярославская компания возьмется за реконструкцию крупной развязки на юге

Договор о работах уже заключили

346
На фото&nbsp;— новый надземный переход на Западном обходе в районе улицы Средней в Краснодаре | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНа фото&nbsp;— новый надземный переход на Западном обходе в районе улицы Средней в Краснодаре | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

На фото — новый надземный переход на Западном обходе в районе улицы Средней в Краснодаре

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Ярославская компания возьмется за реконструкцию третьего этапа Западного обхода в Краснодаре. Его называют «проектом десятилетия». Речь идет о дороге в направлении к морю, в сторону Анапы, которая упирается в новую трассу А289 Краснодар — Керчь. Обход расширят до шести полос, по три в каждую сторону.

Как сообщают наши коллеги из 93.RU, работы по расширению дороги протяженностью около трех километров обойдутся бюджету в 2,5 миллиарда рублей. Контракт заключили c ярославской группой компаний «ЕКС». Фирма получит аванс в размере 30% — 751 миллион рублей. Завершить реконструкцию должны 31 мая 2028 года.

Напомним, летом 2025 года началась глобальная реконструкция Западного обхода. Дорогу собираются расширить до шести полос и пустить трамвай. Работы разделили на три этапа. Если по двум из них — от «Ленты» до Немецкой деревни и дальше до улицы Средней — уже идут работы, то по третьему — от улицы Средней до Дзержинского — только 20 мая заключили контракт.

Три участка реконструкции Западного обхода | Источник: «Яндекс Карты»Три участка реконструкции Западного обхода | Источник: «Яндекс Карты»

Три участка реконструкции Западного обхода

Источник:

«Яндекс Карты»

1 этап. Красная линия — участок от «Ленты» до Немецкой деревни.

2 этап. Голубая линия — участок от Немецкой деревни до улицы Средней.

3 этап. Зеленая линия — участок от улицы Средней до Дзержинского.

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала она была зарегистрирована в Москве, а в 2017 году, в период работы губернатором Дмитрия Миронова (ныне — помощник президента РФ. — Прим. Ред.), поменяла прописку на ярославскую.

Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По данным на май 2026 года, 100% акций принадлежит Алексею Власову, он же занимает пост гендиректора. Всего с компанией было заключено свыше 100 госконтрактов на почти 670 миллиардов рублей, в том числе на стройку дорожных объектов в Москве и Крыму. В Краснодаре фирма также ведет строительство канализационной станции и напорного трубопровода в районе дороги по Вишняковой — Переходной — Новороссийской.

Читайте также

В Ярославле «ЕКС» ремонтировала проспект Авиаторов, Тутаевское шоссе, проспект Машиностроителей. Также она строила новый корпус онкологической больницы и 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе. В области «ЕКС» занималось масштабной реконструкцией моста через Волгу в Рыбинске.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Западный обход Реконструкция дороги ГК ЕКС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
46 минут
на Ярик Иваново Кострому таких денег нет и не будет, всё только на Юге
Гость
47 минут
Это вам не пешеходные зоны в Ярославле городить!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Рекомендуем