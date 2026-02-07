«Минималистичный стиль»: каким будет новый ярославский аэровокзал

В Ярославле ищут подрядчика для выполнения архитектурно-строительного проекта будущего аэровокзала международных авиалиний в ярославском аэропорту «Золотое кольцо». Объявление о проведении торгов по поиску потенциального исполнителя было опубликовано на сайте Госзакупок 6 февраля. Заказчиком выступает областной «Проектный институт». За работу подрядчику готовы заплатить 34,2 миллиона рублей.

«Назначение объекта — обслуживание прилетающих и убывающих пассажиров на внутренних и международных авиалиниях», — поясняется в описании закупки.

Предполагается, что площадь аэровокзала составит не менее 10 000 кв. метров, высота — до трех этажей. Он сможет обслуживать до 360 пассажиров в час. При приеме пассажиров будет работать 8 модулей паспортного контроля с контролерами и 3 автоматизированных, при вылете — 4 модуля с контролерами и 3 автоматизированных.

«Стиль здания — современный, минималистичный, с использованием' элементов хорошего видового раскрытия», — отмечено в техзадании.

В аэропорту будет зал повышенной комфортности, кафе, места для курения.

Проект должен быть выполнен до 1 сентября 2026 года. В размещенных на сайте Госзакупок документах указывается, что в целом на строительство аэровокзала планируют потратить 6,1 миллиарда рублей. В качестве источника финансирования обозначен бюджет Ярославской области. Срок строительства — 2028–2030 годы.

Итоги аукциона подведут 3 марта.

Напомним, сейчас реализуется инвестиционное соглашение по строительству пассажирского терминала в ярославском аэропорту. Власти планируют подать заявку на получение средств для строительства международного пункта пропуска.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также анонсировал строительство новой гостиницы и стоянку на три тысячи машин у аэропорта. Сюда также хотят проложить новую дорогу.