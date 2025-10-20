Запланирован ремонт: ярославцев предупредили о пробках на оживленной улице

В Ярославле будет затруднено движение на улице Будкина из-за ремонта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о затруднении движения на улице Будкина в Красноперекопском районе. Заторы здесь могут продлиться в течение восьми дней. Причиной станет ремонт дороги.

Как сообщили в мэрии города, работы запланированы на участке от улицы Семашко до дома № 53 по улице Стачек.

Проходить ремонт будет с 8:00 21 октября до 23:00 28 октября.

«Заранее выбирайте пути объезда. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения», — сообщили в мэрии.

Напомним, с 6 ноября на ряде участков центральных улиц Ярославля запретят остановку и стоянку автомобилей. В мэрии Ярославля пояснили, что это связано с обеспечением безопасности дорожного движения и организацией платных парковок. В Центре организации дорожного движения Ярославской области добавили, что запрет вводится в местах, где затруднен встречный разъезд автомобилей либо хаотично припаркованные машины мешают движению транспорта, в том числе общественного.