НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

с-в.

 756мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Задерживается открытие ТЮЗа
На Соколе сдали новый дом
Ярославль для миллениалов
«Умные решения» в недвижимости
Отобрали квартиру из-за кредита
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Построят новый микрорайон
Бизнес по-женски
Реорганизация спортшкол
Ретро Ярославль
Дороги и транспорт Запланирован ремонт: ярославцев предупредили о пробках на оживленной улице

Запланирован ремонт: ярославцев предупредили о пробках на оживленной улице

Когда и где будет затруднено движение

712
В Ярославле будет затруднено движение на улице Будкина из-за ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле будет затруднено движение на улице Будкина из-за ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле будет затруднено движение на улице Будкина из-за ремонта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о затруднении движения на улице Будкина в Красноперекопском районе. Заторы здесь могут продлиться в течение восьми дней. Причиной станет ремонт дороги.

Как сообщили в мэрии города, работы запланированы на участке от улицы Семашко до дома № 53 по улице Стачек.

Проходить ремонт будет с 8:00 21 октября до 23:00 28 октября.

«Заранее выбирайте пути объезда. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения», — сообщили в мэрии.

Напомним, с 6 ноября на ряде участков центральных улиц Ярославля запретят остановку и стоянку автомобилей. В мэрии Ярославля пояснили, что это связано с обеспечением безопасности дорожного движения и организацией платных парковок. В Центре организации дорожного движения Ярославской области добавили, что запрет вводится в местах, где затруднен встречный разъезд автомобилей либо хаотично припаркованные машины мешают движению транспорта, в том числе общественного.

Напомним, открытие платных парковок на дорогах в центре Ярославля запланировано на декабрь. Власти рассказали, какими будут тарифы на данную услугу.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ограничение движения Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
1 час
Интересный факт что работы начали делать уже ближе к зиме, не кого не смущает что в городе уже держатся минусовые температуры, воздуха, не смущает какой будет результат после этого???
Гость
1 час
Жаль потраченных денег в пустую
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление